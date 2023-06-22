У Мінцифрі анонсували нові сервіси в «Дії»

Міністерство цифрової трансформації анонсувало пʼять нових сервісів, які незабаром будуть доступні в застосунку чи на порталі «Дія». Про це у Мінцифрі повідомили LIGA.net.

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Відшкодування вкладів

Вкладники збанкрутілих банків незабаром зможуть подати заяву в «Дії» про відшкодування коштів. В Україні в усіх банках вклади фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців перебувають під захистом Фонду гарантування вкладів.

Якщо якийсь із банків збанкрутів, вкладники отримують відшкодування в сумі повного розміру вкладу та нарахованих відсотків. Наразі це 1,4 млн рахунків, за якими потрібно повернути 3,2 млрд грн. Мінцифра працює над послугою разом з Фондом гарантування вкладів.

Розмитнення авто

Команда Мінцифри продовжує працювати над послугою розмитнення авто в «Дії». Наразі лише через розмитнення автівок рівень корупції на митниці становить від $50 млн до $150 млн на рік, кажуть у міністерстві.

Цифровізація усуває людський фактор із процесу, а отже, унеможливлює корупційні схеми та хабарі на митниці. Наразі Мінцифра доопрацьовує законопроєкт, а потім його має ухвалити Верховна Рада.

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Зміна місця проживання

Через повномасштабну війну запуск сервісу в «Дії» відтермінували, але вже скоро розпочнеться бета-тестування послуги. Сервіс працюватиме без людського фактора. Коли ви змінюватимете місце проживання, зміна статусу в реєстрі відбуватиметься автоматично.

Перереєстрація авто у разі купівлі-продажу

Більше мільйона українців щорічно купують чи продають авто. Незабаром зробити це можна буде в кілька кліків у «Дії» за допомогою QR-коду. Продавець та покупець зможуть сформувати договір у застосунку та підписати його після автоматизованих перевірок Головним сервісним центром.

Нова послуга значно зекономить час й усуне необхідність відвідувати сервісні центри МВС, стверджують у Мінцифрі.

Документи про освіту

У «Дії» доступні найнеобхідніші документи — від паспорта до водійського посвідчення. Команда Мінцифри також працює над тим, щоб у застосунку були доступні й документи про освіту — атестати та дипломи. Так, можна буде скористатися документами у разі вступу до закладів вищої освіти чи працевлаштуванні.

У Мінцифри зазначили, що застосунком «Дія» користуються понад 19,2 млн українців. У застосунку доступні 26 послуг та 14 документів. Серед них — єДокумент, допомога з безробіття, послуги для ВПО, пошкоджене майно, військові облігації, донати на армію тощо.