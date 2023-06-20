На порталі та в додатку «Дія» знову можна подавати заяви за програмою державної допомоги «єВідновлення». Послуга не працювала з 16 червня. Про це повідомляє Міністерство відновлення.
Послуга «єВідновлення» запрацювала. В «Дії» відновили доступ до реєстру
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«єВідновлення» запрацювало
«Успішно завершено технічні роботи, пов'язані зі зміною серверів Реєстру пошкодженого майна. Доступ до реєстру відновлено в повному обсязі», — йдеться у повідомленні.
Окрім подання заяви на виплату грошової допомоги, відновлено можливість внесення через «Дію» інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене житло.
Нагадаємо
В середині квітня Кабмін затвердив порядок виплат компенсацій на відновлення житла, пошкодженого внаслідок бойових дій. Так само тоді влада розпочала тестування програми «єВідновлення».
Минулого тижня в сервісі «Дія» повідомили про оновлення реєстру — його «переїзд» до нового дата-центру.
Там також нагадали, що «Дія» не зберігає персональні дані та підтягує інформацію з реєстрів.
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