Obmify vs Bestchange: Чи переможе наш стартап російського монополіста

Світ фінансів постійно змінюється, а з ним зростає потреба у надійних та ефективних інструментах для обміну валют. Та мова йде не тільки про стандартний обмін валют в банках, канторах чи у валютчиків, наразі серйозного оберту набирають біржі та онлайн-обмінники валют.

Сьогодні ми поспілкуємось з фаундером першого українського сервісу моніторинга онлайн-обмінників Obmify — Павлом Макаренко. Тож дізнаємось більше про моніторинг, ринок обміну валют в загальному, ідеї та перспективи що з цим пов'язані.

Розкажіть нам трохи про ідею, що лежить в основі Вашого стартапу Obmify?

Обмін валют — це глобальна ніша, яка була, є і буде завжди до поки існують гроші не в єдиній валюті. Тож дуже важливо кожній людині мати надійний інструмент для моніторингу та вибору оптимального обмінного сервісу.

Ідея створення Obmify виникла з бажання дати українцям альтернативу відомому російському сервісу Bestchange. Не зважаючи на повномасштабну війну, українці щодня продовжують використовувати цей російський сервіс, щоразу сплачуючи комісію, при здійснені транзакцій, країні-агресору. За даними Serpstat — це від 60 000 до 100 000 переходів щоденно. Ми давно розмірковували над створенням українського та більш якісного сервісу, а вже восени 2022 року, накопичивши достатньо ресурсів, та спланувавши проєкт — почали діяти.

На нашу думку, того, що ми на сто відсотків український продукт — вже достатньо, щоб припинити користуватись російським сервісом та почати використовувати Obmify. Але хочу зазначити, що ми також пропонуємо українцям значно кращий інтерфейс, дружелюбну технічну підтримку, прозорість у походженні нашого продукту та загалом інший рівень сервісу та досвіду у використанні нас як помічника при обміні валюти.

Наприклад, Bestchange не має мобільної версії, тож користуватись ним «на льоту» надзвичайно незручно. Ми понад 7 років працюємо в ІТ-сфері, та маємо достатньо потужний досвід і експертизу. Плюс, давайте будемо враховувати той факт, що українці вже давно звикли до якісних цифрових продуктів. Obmify не просто перший український моніторинг онлайн-обмінників, а ще й перший моніторинг з якісним UI/UX дизайном. До речі, над ним працювала українська дизайн-студія Spaceberry, одна з найкращих українських команд в ніші UI/UX дизайну. А я за сумісництвом займаю посаду СЕО в цій компанії, тож можете повірити, що рівень дизайну в Obmify на високому рівні. 🙂

Більш того, в процесі створення продукту народилась ще одна ідея покращення. Сучасний ринок обміну валют, особливо коли мова йде про криптовалюти, сприймається як чорна ніша, щось незаконне, тіньове. Ми руйнуємо це уявлення, Obmify — повністю прозорий сервіс з відкритою інформацією про фаундерів (будь-який охочий може знайти наші сторінки в соцмережах та написати нам повідомлення).

Крім цього, у нас також є дружелюбна технічна підтримка в телеграм-боті та чаті на сайті. Нам важливо комунікувати з нашою аудиторією, ми цікавимось їх думкою та завжди беремо до уваги зауваження та пропозиції, аби робити наш моніторинг ще кращим та відповідати потребам користувачів.

Довіра — це основний фактор, коли мова йде про обмін грошей. Ми ламаємо стереотипи про скам-платформи у світі криптовалют та онлайн-обмінів і забезпечуємо надійність та безпеку в обмінних угодах.

Obmify — український продукт з фокусом на UX, прозорість та клієнтоорієнтованість. Ми надали всім охочим можливість здійснювати угоди в декілька кліків з максимальним комфортом та ефективністю, враховуючи надійність, курси обміну, резерви, ліміти та відгуки користувачів.

Що можна сказати про Вашу цільову аудиторію і які переваги надає їм Ваш продукт сьогодні?

Наш продукт націлений на широкий спектр користувачів, які стикаються з обміном криптовалют та фіатних грошей. Це і трейдери, і звичайні українці, які, наприклад перебувають за кордоном і регулярно потребують обміну. Obmify надає можливість з легкістю порівняти обмінні сервіси за найкращими курсами, відгуками, лімітами та резервами, що допомагає приймати обдумані рішення і здійснювати вигідні транзакції. Наш продукт дозволяє значно заощадити час та зусилля, спрощуючи процес вибору обмінника та забезпечуючи максимальну зручність для користувачів.

Ну і не забуваймо, що користуючись Obmify замість Bestchange ви не несете копійчину в скарбничку російської федерації.

Видно що велику увагу Ви приділяєте криптовалютам. Але ж користувачі, наприклад,Binance, можуть робити обмін на гривні всередині біржі, чи не так?

Дійсно, у бірж є така можливість, робити P2P перекази. Моніторинг Obmify — це додатковий інструмент у напрямку онлайн-обміну. Біржі насправді мають свої переваги та свої недоліки. Наприклад, не забувайте про те, що біржі — це не завжди безпечний обмін, через те, що зараз є купа схем, які використовують шахраї для продажу фейкових товарів на OLX. Той самий Binance також не допоможе вам вивести гроші анонімно на криптогаманець, за межами самого Binance, не реєструючись у них. Біржі обслуговують далеко не всі специфічні напрямки обміну, особливо все, що не стосується карткових банківських операцій.

З найбільш очевидного — P2P на біржі не працює з готівкою. В Obmify є напрямок обміну крипта-кеш або навпаки. Тобто людина може прийти в обмінку з готівкою і купити криптовалюту, або ж відправити обміннику крипту та отримати за неї готівку, причому не тільки в гривні, а і в іноземній валюті. При цьому, Obmify дозволяє обрати найкращий курс при актуальних лімітах та резервах.

А взагалі ось цей тренд розвитку криптовалют в Україні, це позитивна тенденція?

Однозначно, це є дуже позитивною тенденцією, адже це свідчить про відкритість та готовність українського суспільства до прийняття інновацій. Україна зараз переживає ще одну еволюцію у фінансовій сфері, а криптовалюти грають ключову роль у цьому процесі. Їх використання має безліч переваг, включаючи швидкість та надійність транзакцій, низьку комісію та можливість здійснювати міжнародні платежі без посередників (згадаймо скільки донатів назбирали Фонд Притули, Повернись Живим та інші волонтерські організації саме в криптовалютах).

Українці демонструють високий рівень готовності йти у ногу з сучасними технологіями й цифровими інноваціями, й особливо молоде покоління активно використовує криптовалюти.

Вірю, що рано чи пізно криптовалюти стануть частиною фінансового життя всього світу. І ми, українці, маємо всі можливості та потенціал, щоб утримувати ініціативу в цьому тренді. А Obmify — це гарний приклад українського успіху на цьому шляху.

Враховуючи обставини, як це — створювати новий бізнес під час війни?

Як і більшість українців, ми не могли не відчути на собі повномасштабну війну. Майже вся наша команда з Харкова. Роботу над проєктом ми розпочали наприкінці 2022 року, коли Україна постійно знаходилась під масованими обстрілами критичної інфраструктури. Але не зважаючи на це, ми прийняли виклик і зробили, на мій погляд, майже неможливе — запустили крутий цифровий продукт з нуля за три місяці під час повномасштабної війни, знаходячись в Україні. Це ще раз показує, що для українців немає нічого неможливого.

Скільки людей наразі працює над проєктом?

Сфокусовано над Obmify працює 6 людей, але якщо їм десь потрібна допомога та підтримка — ми використовуємо додатково наші ресурси з інших продуктів. Obmify це не перший наш проєкт, наприклад ми також розвиваємо український продукт BitcoinWide, це сервіс пошуку бізнесів що приймають криптовалюти до оплати за товари та послуги. До речі, прототипом Obmify була сторінка на сайті BitcoinWide, яка називалась BitcoinWide Rates. Ми відображали актуальні курси обміну криптовалют, стягуючи дані з відомих криптовалютних бірж. Позиціонувались ми тоді на ринок США.

Паралельно ми розвиваємо ще один проєкт у сфері Web 3.0 — Cuberium, перший метавсесвіт для бізнесів. Наразі ми відкрили реєстрацію та місця в метавсесвіті для великих українських компаній, та з часом плануємо розвиватися глобально і стати найголовнішим веб-простором для бізнесів будь-яких розмірів та ніш.

Важливо сказати, що обидва проєкти англомовні й розраховані на іноземну аудиторію, а перша версія Obmify створювалась суто для українців. Але вже маючи експертизу в ринках західного світу, ми неодмінно рушимо масштабувати наш продукт з обміну валют і туди.

А чому саме така назва, Obmify?

Обмі — це обмін, а приставка -fy зараз сприймається як символ стартапів. Наше лого та бренд-персона це чоловічок-око, що символізує постійний пошук. Ми працюємо, щоб наш бренд сприймався як надійний помічник-шукач у світі обміну валют.

А як Ви оцінюєте ринок для вашого продукту і які перспективи бачите у майбутньому?

Ринок обмінних операцій є великим, та має ще більший потенціал, оскільки, як я вже казав, фіатні операції постійно набирають оборотів, а криптовалюти продовжують набирати популярність поруч із ними. Ми спостерігаємо постійне зростання попиту на використання надійних обмінних платформ та будемо продовжувати допомагати нашим користувачам задовольняти цей попит.

Obmify займає сильну позицію завдяки нашій функціональності, надійності та українському походженню. Ми будемо продовжувати розширювати наші можливості, привертати нових користувачів, масштабувати продукт на інші ринки та плануємо стати лідером серед моніторингів обмінних сервісів онлайн.

Думка автора

Obmify виглядає як нова зірка в ніші обміну валют, та робить обмін ще простішим, зручнішим і безпечнішим для широкої аудиторії. В противагу обміну через російський сервіс та незручностям у використанні існуючих аналогів, Obmify пропонує інноваційний підхід, поєднуючи якість UX/UI дизайну, прозорість, надійність та доступну дружелюбну підтримку користувачів.

Також Obmify є дуже гарним прикладом того, як можна побудувати стартап в умовах повномасштабної війни, та використати ці важкі часи із користю для української економіки, ще раз підтвердивши всім, що ми сильна, сучасна та креативна нація.

А як ви, читачі, вважаєте, чи зможе український стартап Obmify дати ляпаса російському монополісту? Пишіть свою думку в коментарях.