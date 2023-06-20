Фінансова галузь України пропонує різні системи кредитування. Заставні позики займають одну з лідируючих позицій по затребуваності, адже вони більш зручні та вигідні для позичальника. На сьогоднішній день потенційний клієнт має великий вибір кредиторів, як у банківському секторі, так і серед приватних кредитних організацій. Дуже важливо знати заздалегідь про можливі «підводні камені» заставних кредитів, вміти їх своєчасно виявляти, і не потрапляти на вудку шахраїв або просто несумлінних кредиторів. Розглянемо найбільш популярні підводні камені та дамо їм оцінку.
Підводні камені отримання кредиту під заставу нерухомості
Кредит під 0%
Кредит під заставу нерухомості під 0% або 0,01% — трохи застарілий, але все ж таки, актуальний інструмент залучення клієнтів. Використовується переважно мікрокредиторами. Навіть поверхневі фінансові знання, та й здоровий глузд, повинні відштовхувати потенційних позичальників від таких пропозицій. Проте у багатьох випадках це працює.
Жоден кредитор у всьому світі не видаватиме гроші під 0%, тобто, безкоштовно. Як мінімум, фінкомпанія має свої витрати, які має покривати прибутком. Майже завжди заповітні 0% перетворюються на реальні відсотки вже на стадії спілкування з представником кредитної організації, і в більшості випадків ставка буде вищою за ринкову.
Плаваюча ставка
Використання плаваючої відсоткової ставки — ще один спосіб отримання надприбутку. Метод використовують безліч банків та комерційних кредиторів.
Як це працює?
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У договорі вказано варіант плаваючої/динамічної ставки (наприклад, 1,5% на місяць);
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Розмір ставки актуальний лише частину терміну кредитування (зазвичай 6−12 місяців);
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Потім ставка збільшується за спеціальною формулою;
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У ряді випадків вона може зрости в 2 і більше разів.
Кредит під заставу квартири або будинку з плаваючою ставкою краще не брати, адже терміни зазвичай більші — 3−5 років, і вже через рік Вам доведеться переплачувати не умовні 18%, а 30% і більше.
Гривня з прив'язкою до валюти
На цю вудку потрапили сотні тисяч позичальників у період фінансової кризи в 2008 році. Кредитор прив'язує позику до курсу долара США, хоч гроші видає в гривні. Наприклад, при курсі 36.5 гривень за долар США позика в 1 000 000 гривень дорівнює 27 397$.
За ставку 1,5% на місяць, Ви платите 410,95$ комісії зверху тіла кредиту або 14 999 гривень. У тому випадку, якщо курс долара США різко підніметься, Ви будете платити ті ж 410,95 $, а в гривні значно більше.
Наполегливо не рекомендуємо оформляти кредит під заставу нерухомості у такому форматі, особливо у період нестабільної економічної ситуації.
Відсутність витрат на оформлення
Оформлення кредиту під заставу — офіційна юридична процедура, у якій обов'язково має брати участь посередник (нотаріус). Він завіряє угоду, що гарантує безпеку обох сторін. Не секрет, що послуги нотаріуса завжди платні.
Саме тому відсутність витрат на оформлення — лише прийом. Якщо кредитор оперує такими аргументами, і бере нотаріальні витрати на себе, значить, десь у договорі ця сума вже закладена, і заплатите в результаті саме Ви!
Короткострокові договори з переоформленням
Виділимо також систему поетапного кредитування чи позик з переоформленням. Користуються нею переважно недобросовісні кредитори.
Розглянемо приклад:
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Кредитор пропонує адекватні умови, але на короткий термін, і обіцяє через 3−4 місяці продовжити (переоформити) позику, переконавшись у Вашій платоспроможності;
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Через 3−4 місяці кредитор оформляє все вже за новим договором, змінюючи такі параметри як: відсоткова ставка, розмір комісій, методи погашення. Також можуть бути додані нові штрафи та інші витрати;
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Відмовитися від переоформлення Ви можете, але тільки при достроковому погашенні кредиту (що майже завжди неможливо). За передчасне погашення також передбачається комісія.
«Казкові акції, подарунки клієнту»
Якісь бонуси для клієнта — цілком нормальне явище, просто маркетинговий інструмент. Проте, є і вочевидь «казкові».
До цього переліку можна віднести:
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На 100% безкоштовне оформлення;
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Відсутність будь-яких додаткових витрат;
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Конвертацію валют без комісії;
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Участь у розіграші великих призів (наприклад, автомобіля) та багато іншого.
Безкоштовний сир тільки в мишоловці. Завжди розглядайте пропозиції кредитора тверезо, адже багато подібних бонусів можуть бути спробою приховати підводні камені, прописані 6-м шрифтом у договорі.
Правовстановлюючі документи
Оригінали правовстановлюючих документів на нерухомість у жодному разі не можна передавати кредитору на період кредитування. Це ще один спосіб маніпуляції клієнтами, затягування процедур, вплив на психологічний фактор.
В даний час для оформлення кредиту необхідні тільки копії або електронний формат документів у встановленій формі.
До них відносять:
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Договір купівлі-продажу;
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Свідоцтво на право власності;
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Договір дарування;
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Судові рішення, пов'язані з нерухомістю;
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Договір обміну (бартер);
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Свідоцтво про право спадщину.
Штрафи та пені без можливості відстрочення платежу
Штрафи та пені є практично у будь-якого кредитора. Зовсім інше питання — за яких умов і який їх розмір. Ознака поганого кредиту під заставу нерухомості — пеня з першого дня прострочення, що може постійно зростати.
Можливість відстрочення платежу за форс-мажорними обставинами — навпаки, ознака того, що фінансова компанія завжди готова увійти в становище клієнта, зберегти здорові стосунки та зарекомендувати себе перед іншими позичальниками.
При оформленні кредиту, обов'язково запитайте представника банку або іншої фінустанови про можливість відстрочення платежу та його терміни.
Зняття обтяження з нерухомості
Кредит під заставу квартири — це, насправді, іпотека. Навіть якщо нерухомість належала Вам на момент оформлення, на весь період кредитування буде накладено обтяження.
Обтяження нерухомості — це обмеження прав позичальника на повну експлуатацію. У більшості випадків це означає, що Ви не зможете продати, подарувати або використовувати нерухомість для застави повторно.
Виплата всього кредиту ще не означає, що обтяження з квартири або будинку знято, для цього є окрема процедура. Умови мають бути прописані у договорі. Для багатьох позичальників це важливо. Деякі кредитори затягують зі зняттям обтяження і навіть вимагають оплати за прискорення процедури, що, звичайно, є «законним шахрайством».
Стягнення нерухомості на користь фінустанови
Кредит під заставу нерухомості загалом передбачає, що у разі несплати позичальником позики право власності переходить кредитору. Але порядні фінустанови у такому форматі відносин не зацікавлені.
Спроби змінити умови договору після його підписання, відмова від виконання пунктів договору, різні інструменти збільшення вартості кредиту — це явна ознака того, що у Вас хочуть забрати нерухомість.
Зробити це в Україні досить складно, знадобляться багаторічні судові розгляди та зусилля юристів. Щоб не допустити шахрайських дій, оцінюйте кредитні організації та їх продукти комплексно, а краще, скористайтесь допомогою спеціаліста сфери.
Принципи вибору надійного кредитора
Ми підійшли до найголовнішого — як вибрати кредитора та оцінити кредитну пропозицію.
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Вибирайте фінустанови з багаторічним досвідом;
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Перевірте реальні відгуки: на спеціальних сайтах, гугл картах;
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Ознайомтеся з необхідним кредитним продуктом з усіх боків, зважте на всі пункти, про які ми писали Вище;
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Детально розберіть усі пункти договору з представником кредитної організації;
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Запросіть юриста з досвідом у фінансовому секторі.
Зазначимо, що банки вже давно перестали бути монополістами сфери. Сьогодні є приватні фінансові компанії, які пропонують кредит під заставу нерухомості всіх типів з адекватними умовами. Для багатьох в Україні саме приватні інвестори стали реальним інструментом запуску бізнесу або вирішення побутових проблем.
Вигідний кредит під заставу нерухомості у 2023 році
Нині кредит під заставу нерухомості можна оформити в десятках банківських та небанківських установ. Серед багатьох реально виділяється компанія «Кредит 112», яка має більш ніж 18-річний досвід видачі заставних кредитів.
Фінансова компанія «Кредит 112» пропонує позики з офіційними договорами без підводних каменів з цілком розумними умовами.
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Сума — від 30 000 до 30 000 000 гривень;
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Фіксована ставка — всього від 1,5%;
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Видача 80% від ринкової вартості нерухомості;
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Строк погашення — до 10 років;
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Можливість відстрочення платежу без пені — до 90 днів;
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Індивідуальний графік;
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Відсутність прихованих платежів.
Позику під заставу квартири чи будинку у «Кредит 112» можна оформити у більшості регіонів України. Дізнатися будь-які подробиці можна на офіційному сайті компанії або за телефоном у спеціаліста +38−063−112−5−112.