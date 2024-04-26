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26 квітня 2024, 14:21

Дві з трьох українських фондових бірж можуть втратити ліцензії — регулятор

ПФТС та «Українська біржа» найближчим часом можуть втратити ліцензії через порушення ліцензійних умов, у зв'язку з чим регулятор, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР), попередила учасників ринку про наявність такого ризику та запропонувала розглянути можливі варіанти розв'язання проблеми, зокрема створення нової біржі. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

ПФТС та «Українська біржа» найближчим часом можуть втратити ліцензії через порушення ліцензійних умов, у зв'язку з чим регулятор, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР), попередила учасників ринку про наявність такого ризику та запропонувала розглянути можливі варіанти розв'язання проблеми, зокрема створення нової біржі.

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Голова Комісії Руслан Магомедов уточнив, що ще в листопаді 2022 року регулятор у зв'язку з війною ввів нормативи для всіх професійних учасників, як компроміс зобов'язавши поступово, до листопада 2023 року, тримати 50% власного капіталу в «живих» грошах або в ОВДП, тоді як до цього, за його словами, він формувався «надліквідною дебіторською заборгованістю».

Магомедов зазначив, що ПФТС і УБ у зазначений термін не виконали вимоги до нормативу ліквідності, після чого НКЦПФР, «розуміючи всю тонкість того, що від бірж залежить функціонування багатьох інших профучасників», попросила менеджмент розробити механізм усунення цього порушення.

За його словами, менеджмент жодних конкретних дій не вжив, запропонувавши лише надати додатково рік-два на виконання вимоги, що є неприйнятним.

Магомедов також зазначив, що стосовно «Української біржі», окрім питання виконання нормативу ліквідності, є ще й питання корпоративної структури, адже вона ризикує втратити ліцензію в разі ухвалення зареєстрованого в парламенті 22 лютого цього року законопроєкту № 11037 «Про неприпустимість участі осіб, пов'язаних із державою-агресором, у функціонуванні ринків капіталу та організованих товарних ринків».

У разі закриття двох фондових бірж в Україні залишиться лише одна — біржа «Перспектива».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Smerch747
Smerch747
26 квітня 2024, 14:33
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Один Президент. Одна Країна. Одна Біржа!
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