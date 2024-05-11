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11 травня 2024, 11:09

Кабмін врегулював запуск електронного кабінету військовозобов’язаного

Кабінет Міністрів 10 травня затвердив Порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також врегулював роботу електронного кабінету військовозобов'язаного. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінет Міністрів 10 травня затвердив Порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також врегулював роботу електронного кабінету військовозобов'язаного.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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«Порядок встановлює процедури збирання, зберігання, обробки та використання відомостей Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також визначає порядок перевірки дійсності військово-облікових документів консульськими посадовими особами закордонних дипломатичних установ України, уточнення персональних даних військовозобов'язаних та резервістів», — написав Мельничук.

Рішенням уряду також врегульовано питання обміну інформацією для Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів з інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних центральних органів виконавчої влади.

Крім того, Кабмін визначив порядок електронної ідентифікації в електронних кабінетах, перелік відомостей, що відображаються в них, а також перелік послуг, які надаються призовнику, військовозобов'язаному, резервісту через електронні кабінети.

Порядок затверджено відповідно до статті 5 закону «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів» та статті 20 закону «Про правовий режим воєнного стану».

Реєстр «Оберіг»

Нагадаємо, завдяки реєстру «Оберіг» можна автоматично провести верифікацію людей без участі самих військовозобов'язаних. Зокрема, буде видно, що певна людина не оновлювала даних.

Також за допомогою реєстру військовозобов'язаних, призовників і резервістів «Оберіг» формуватиметься електронний військово-обліковий документ, який буде в застосунку для військовозобов'язаних і матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.

Наразі Міноборони налагодило взаємодію з Мінцифри, щоб створити такий електронний військово-обліковий документ. Про це у коментарях DOU заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона додала, що це буде зручно як для військовозобов'язаних, так і для працівників ТЦК.

Як зауважила Катерина Черногоренко, у реєстрі «Оберіг» є «окреме поле про статус вручення людині повістки — коли була вручена та який статус». Разом з тим, оповіщення військовозобов'язаних відбувається лише згідно із законодавством — особисто та завірено підписом. «Всі інші методи наразі не є правомірними» — підкреслила вона.

«Оберіг» продовжує розширювати взаємодії з іншими державними реєстрами. Зокрема, нині із шістьма:

  • реєстром Державної податкової служби;
  • реєстром Державної реєстрації актів цивільного стану;
  • реєстром Державної судової адміністрації;
  • реєстром Державної прикордонної служби;
  • реєстром Міносвіти;
  • реєстром Державної міграційної служби.

Яку інформацію людина бачитиме про себе з «Оберегу»

  • Прізвище, ім'я, по батькові.
  • Вид обліку / дата зняття (виключений).
  • Категорія обліку.
  • Дата народження.
  • Відстрочка / бронювання / дата закінчення.
  • Постанова ВЛК / дата ВЛК.
  • Звання.
  • Код і найменування військово-облікової спеціальності.
  • РНОКПП.
  • Унікальний номер у системі «Оберіг».
  • ТЦК та СП, де перебуває на обліку.
  • Чи перебуває в розшуку.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного.

Електронний кабінет військовозобов'язаного має запрацювати з 18 травня.

16 квітня Зеленський підписав законопроєкт № 10449 про мобілізацію. Закон, набирає чинності з 18 травня і передбачає, що чоловіки у віці 18−60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у ТЦК, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
11 травня 2024, 11:54
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Нехай тепер самі себе там і перевіряють, а бомжам все-одно нема нічого і боятися нічого.
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