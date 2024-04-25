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25 квітня 2024, 16:16

Парламент легалізував працю домашніх працівників

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт№ 5695, який має врегулювати роботу домашніх працівників та знизити рівень незадекларованої праці. Про це повідомив заступник голови Податкового Комітету Ярослав Железняк.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт№ 5695, який має врегулювати роботу домашніх працівників та знизити рівень незадекларованої праці.
Фото:depositphotos

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Деталі

Документ вводить у законодавство поняття «домашня праця» й забезпечує працівникам соціальний захист.

Закон пропонує, зокрема визначити, що:

  • Домашній працівник — фізична особа, яка займається домашньою працею в рамках трудових відносин з роботодавцем.
  • Домашня праця — це робота, яка виконується на умовах трудового договору (контракту) з метою обслуговування домогосподарства.
  • Не вважається домашньою працею робота для домогосподарства, яка здійснюється людиною нерегулярно та не більше 40 годин на місяць.
  • З домашніми працівниками укладається трудовий договір, який є основним документом, що засвідчує виникнення, зміну та припинення трудових відносин та визначає права та обов’язки сторін, а також є підставою для допуску домашнього працівника до роботи після здійснення роботодавцем повідомлення центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, про прийняття домашнього працівника на роботу в порядку, встановленому урядом.
  • Трудовий договір укладається в письмовій формі у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін.
  • Не допускається прийняття на роботу домашніми працівниками осіб, молодше 16 років.

У трудовому договорі (контракті) з домашнім працівником може бути передбачено можливість платного чи безоплатного надання роботодавцем житла домашньому працівнику в користування.

Роботодавець повинен повідомити домашнього працівника у строк не менше ніж за 14 днів, якщо інше не передбачено трудовим договором.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+60
bonv
bonv
25 квітня 2024, 16:20
#
Потрібно з дружиною укласти трудовий договір, як з домашнім працівником:) Дякую зе-влада за покращення в дії!:) Бурхлива імітація роботи і де б ще збити податків з народу…
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0
BatonUA
BatonUA
25 квітня 2024, 17:15
#
Це ж треба було і тут приплітати. При чому для когось, дійсно покращення
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0
ccc2013
ccc2013
25 квітня 2024, 18:06
#
Кто все это будет контролировать-часы работы,регулярность,да и вообще наличие этого самого договора? Это все как и с владельцами, сдающими втихую свои квартиры 😊
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