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8 травня 2024, 9:52

Кабмін змінив умови оренди держмайна на час воєнного стану

Кабмін уніс зміни до постанови від 27 травня 2022 року № 634 «Про особливості оренди державного та комунального майна в період воєнного стану». Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Кабмін уніс зміни до постанови від 27 травня 2022 року № 634 «Про особливості оренди державного та комунального майна в період воєнного стану».
Фото:depositphotos

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Що змінилося

Вирішили звільнити від орендної плати фізичних осіб та ФОП, призваних на військову службу.

А також — припинити нарахування орендної плати орендарям державного та комунального майна, розташованого на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, або на тимчасово окупованих територіях (відповідно до Переліку територій, затвердженого наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року № 309 (зі змінами)).

Крім цього, комунальним підприємствам, які повністю або частково фінансуються за рахунок місцевого бюджету, дозволили оренду держмайна без проведення аукціону для цілей облаштування гуртожитків для ВПО за ціною 1 гривня за 1 квадратний метр площі.

Джерело: Мінфін
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