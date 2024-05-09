Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади віцепремʼєра з питань відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. «За» звільнення проголосувало 272 народних депутата.
9 травня 2024, 10:54
Рада звільнила міністра інфраструктури Кубракова
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Причина звільнення
Народні депутати зі «Слуги народу» на засіданні фракції в середу вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на два окремих відомства.
Парламентський комітет з питань організації державної влади запропонував утворити Міністерство інфраструктури і Міністерство регіональної політики. Це підтримав премʼєр-міністр Денис Шмигаль, який брав участь у засіданні фракції СН 8 травня.
Джерело: Мінфін
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