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9 травня 2024, 10:54

Рада звільнила міністра інфраструктури Кубракова

Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади віцепремʼєра з питань відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. «За» звільнення проголосувало 272 народних депутата.

Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади віцепремʼєра з питань відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

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Причина звільнення

Народні депутати зі «Слуги народу» на засіданні фракції в середу вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на два окремих відомства.

Парламентський комітет з питань організації державної влади запропонував утворити Міністерство інфраструктури і Міністерство регіональної політики. Це підтримав премʼєр-міністр Денис Шмигаль, який брав участь у засіданні фракції СН 8 травня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+9
Pablito
Pablito
9 травня 2024, 11:18
#
Якась мутна історія.
+
+24
bonv
bonv
9 травня 2024, 11:21
#
Зе-злодії при владі.
+
0
bonv
bonv
9 травня 2024, 11:29
#
У квітні детективи НАБУ викрили схему заволодіння державними землями на Сумщині загальною площею близько 2,5 тис. га та запобігли спробі заволодіння ще близько 3,3 тис. га. За даними САП, до складу злочинної групи, яку очолював колишній голова аграрного комітету Верховної Ради — міністр Микола Сольський, входили топ-посадовці органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів.
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