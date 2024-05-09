Парламент звільнив Сольського з посади міністра аграрної політики

Верховна рада звільнила Миколу Сольського з посади міністра аграрної політики та продовольства України. Про це в телеграм-каналі повідомив перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

«За» відповідне рішення проголосувало 273 народних депутати.

Звільнення Сольського

26 квітня міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський подав заяву про відставку.

23 квітня, НАБУ повідомило про підозру Миколі Сольському в організації схеми заволодіння державними землями площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн під приводом виділення ділянок ветеранам АТО.

За даними слідства, у 2017−2021 роках Сольський як власник низки сільськогосподарських компаній у змові з головою Держгеокадастру України та кураторами органів Держгеокадастру вирішив заволодіти землею, яка перебувала у користуванні двох держпідприємств на Сумщині.

Зловмисники спочатку знищили документи, на підставі яких держпідприємства мали право постійного користування землею. Це стало підставою для складення обласним Держгеокадастром акту про самовільне зайняття цих ділянок державними підприємствами.

Згодом ці землі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру передали у приватну власність. Землі передавались наперед визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю, а умовою отримання землі було підписання договору про її передачу в оренду агрохолдингу ще до моменту отримання.

Сольський вини не визнає

Сольський своєї вини не визнає і запевняє, що події стосуються періоду 2017−2018 років, коли він був адвокатом і ще не обрався депутатом від «Слуги народу».

За його словами, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння