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7 червня 2023, 19:03 Читать на русском

Instagram розробляє власний чат-бот зі штучним інтелектом

Instagram працює над власним чат-ботом зі штучним інтелектом, який зможе відповідати на питання та давати поради користувачам. Про це повідомляє Engadget.

Instagram працює над власним чат-ботом зі штучним інтелектом, який зможе відповідати на питання та давати поради користувачам.
Фото: freepik.com

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Реверсивний інженер Алессандро Палуцці стверджує, що на платформі є ШІ-помічник. Згідно з опублікованими ним скріншотами, чат-бот зможе відповідати на запитання та давати поради.

«Чат-бот міг би трохи допомогти тим, кому важко писати повідомлення. Також здається, що ви зможете залучити чат-бота до розмови, яку ви ведете з кимось, згадавши його через @», — пише видання.

Наразі точно невідомо, коли Instagram розгорне цю функцію. У лютому Генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив, що у компанії є команда, яка працює над «персонажами AI» для Instagram, Messenger та WhatsApp.

Раніше Палуцці виявив докази платної системи верифікації в Instagram лише за кілька тижнів до того, як Meta оголосила про це.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що інформаційне агенство Bloomberg розробило модель штучного інтелекту, використовуючи ту саму базову технологію, що й GPT від компанії OpenAI, і планує інтегрувати її в функції, що надаються через її термінальне програмне забезпечення.

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Джерело: Мінфін
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