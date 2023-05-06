Компанія Ештона Кутчера залучила $243 мільйони для нового фонду інвестицій у штучний інтелект

Голлівудський актор і венчурний інвестор Ештон Кутчер швидко зібрав $243 млн для нового фонду інвестицій у штучний інтелект (ШІ) своєї компанії Sound Ventures. Про це повідомляє Bloomberg.

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Новий фонд Кутчера планує вкласти $243 млн у стартапи зі штучним інтелектом, які є найпопулярнішою категорією в технологічній галузі. Портфель вже включає інвестиції в такі популярні ШІ-стартапи, як OpenAI, Stability AI Ltd. та Anthropic.

«Ми зібрали фонд приблизно за п'ять тижнів», — сказав Кутчер у четвер в інтерв'ю Bloomberg Television.

Згідно із заявою компанії, з новим фондом активи під управлінням Sound Ventures LLC із Лос-Анджелеса становлять близько $1 млрд.

Ештон Кутчер сказав, що фірма провела опитування своїх портфельних компаній, щоб дізнатися, як вони використовують ШІ, і що цей сектор ознаменує собою наступну абсолютну трансформацію технологій.

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«Ми інвестували в ШІ останні сім років, але коли ми побачили запуск GPT, ми зрозуміли, що це абсолютний прорив», — сказав Кутчер.

Він визнав так званий цикл ажіотажу, який поширюється на інвестиції у технології. Кутчер навів у приклад недавній ажіотаж із криптовалютою, областю, в якій Sound Ventures також виявляє активність.

За його словами, технологія блокчейну, що лежить в основі криптовалюти, має цінність у ряді додатків, тоді як «токенізація» у багатьох областях зайшла надто далеко.

За його словами, регулювання ШІ вкрай необхідне, як і у криптоіндустрії.

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