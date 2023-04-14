Bloomberg планує інтегрувати штучний інтелект типу GPT у свій термінал

Інформаційне агенство Bloomberg розробило модель штучного інтелекту, використовуючи ту саму базову технологію, що й GPT від компанії OpenAI, і планує інтегрувати її в функції, що надаються через її термінальне програмне забезпечення. Про це повідомив представник компанії в інтерв'ю CNBC.

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Bloomberg каже, що Bloomberg GPT, внутрішня модель штучного інтелекту, може точніше відповідати на запитання, та оцінювати, чи є заголовки ведмежими, чи позитивними для інвесторів, і навіть писати заголовки на основі коротких анотацій.

При цьому GPT Bloomberg не використовує дані, які бере OpenAI. Компанія змогла використати вільнодоступні стандартні методи штучного інтелекту та застосувати їх до свого величезного сховища власних — хоча нішевих — даних.

Наразі Bloomberg каже, що його GPT демонструє багатообіцяючі результати, виконуючи такі завдання, як:

з’ясування того, хороший чи поганий заголовок для фінансових перспектив компанії,

зміна назв компаній на біржові тикери,

з’ясування важливих назв у документі,

відповіді на основні бізнес-питання. Наприклад, хто є генеральним директором компанії.

Він також може виконувати деякі програми «генеративного штучного інтелекту», наприклад пропонувати новий заголовок на основі короткого абзацу.

Блумберг термінал — це комп'ютерна система, яку надає компанія Bloomberg, що дозволяє фахівцям у галузі фінансів та інших галузей промисловості користуватися сервісом Bloomberg Professional, через який користувачі можуть у реальному часі контролювати та аналізувати рух фінансового ринку, а також є місцем торгів на електронному торговому майданчику. Система також надає доступ до новин, котирувань, пошти, системи обміну повідомленнями через власну захищену мережу.

GPT Bloomberg спеціально навчали на великій кількості фінансових документів, зібраних компанією протягом багатьох років. Приблизно половина даних, використаних для створення моделі Bloomberg, надходить із нефінансових джерел, зібраних з Інтернету, включаючи GitHub, субтитри YouTube і Wikipedia.

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Але Bloomberg також додав понад 100 мільярдів слів із власного набору даних під назвою FinPile, який включає фінансові дані, накопичені компанією за останні 20 років, включаючи документи про цінні папери, прес-релізи, історії Bloomberg News, історії з інших публікацій та веб-сканування.

Виявилося, що додавання спеціальних навчальних матеріалів підвищило точність і ефективність фінансових завдань настільки, що Bloomberg планує інтегрувати свій GPT у функції та сервіси, доступ до яких здійснюється через термінальний продукт компанії, хоча Bloomberg не планує чат-бота у стилі ChatGPT.

Одним із ранніх застосувань можливе перетворення людської мови на конкретну мову бази даних, яку використовує програмне забезпечення Bloomberg.

Bloomberg також розглядає можливість використання штучного інтелекту для забезпечення функцій, які могли б допомогти фінансовим спеціалістам заощадити час і бути в курсі новин.