Bloomberg планує інтегрувати штучний інтелект типу GPT у свій термінал

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

14 квітня 2023, 16:09 Читать на русском

Bloomberg планує інтегрувати штучний інтелект типу GPT у свій термінал

Інформаційне агенство Bloomberg розробило модель штучного інтелекту, використовуючи ту саму базову технологію, що й GPT від компанії OpenAI, і планує інтегрувати її в функції, що надаються через її термінальне програмне забезпечення. Про це повідомив представник компанії в інтерв'ю CNBC.

Інформаційне агенство Bloomberg розробило модель штучного інтелекту, використовуючи ту саму базову технологію, що й GPT від компанії OpenAI, і планує інтегрувати її в функції, що надаються через її термінальне програмне забезпечення.
Фото: wikipedia.org

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Bloomberg каже, що Bloomberg GPT, внутрішня модель штучного інтелекту, може точніше відповідати на запитання, та оцінювати, чи є заголовки ведмежими, чи позитивними для інвесторів, і навіть писати заголовки на основі коротких анотацій.

При цьому GPT Bloomberg не використовує дані, які бере OpenAI. Компанія змогла використати вільнодоступні стандартні методи штучного інтелекту та застосувати їх до свого величезного сховища власних — хоча нішевих — даних.

Наразі Bloomberg каже, що його GPT демонструє багатообіцяючі результати, виконуючи такі завдання, як:

  • з’ясування того, хороший чи поганий заголовок для фінансових перспектив компанії,
  • зміна назв компаній на біржові тикери,
  • з’ясування важливих назв у документі,
  • відповіді на основні бізнес-питання. Наприклад, хто є генеральним директором компанії.

Він також може виконувати деякі програми «генеративного штучного інтелекту», наприклад пропонувати новий заголовок на основі короткого абзацу.

Блумберг термінал — це комп'ютерна система, яку надає компанія Bloomberg, що дозволяє фахівцям у галузі фінансів та інших галузей промисловості користуватися сервісом Bloomberg Professional, через який користувачі можуть у реальному часі контролювати та аналізувати рух фінансового ринку, а також є місцем торгів на електронному торговому майданчику. Система також надає доступ до новин, котирувань, пошти, системи обміну повідомленнями через власну захищену мережу.

GPT Bloomberg спеціально навчали на великій кількості фінансових документів, зібраних компанією протягом багатьох років. Приблизно половина даних, використаних для створення моделі Bloomberg, надходить із нефінансових джерел, зібраних з Інтернету, включаючи GitHub, субтитри YouTube і Wikipedia.

Читайте також: OpenAI заплатить користувачам до $20 тисяч за виявлені баги в ChatGPT

Але Bloomberg також додав понад 100 мільярдів слів із власного набору даних під назвою FinPile, який включає фінансові дані, накопичені компанією за останні 20 років, включаючи документи про цінні папери, прес-релізи, історії Bloomberg News, історії з інших публікацій та веб-сканування.

Виявилося, що додавання спеціальних навчальних матеріалів підвищило точність і ефективність фінансових завдань настільки, що Bloomberg планує інтегрувати свій GPT у функції та сервіси, доступ до яких здійснюється через термінальний продукт компанії, хоча Bloomberg не планує чат-бота у стилі ChatGPT.

Одним із ранніх застосувань можливе перетворення людської мови на конкретну мову бази даних, яку використовує програмне забезпечення Bloomberg.

Bloomberg також розглядає можливість використання штучного інтелекту для забезпечення функцій, які могли б допомогти фінансовим спеціалістам заощадити час і бути в курсі новин.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами