Fin Blogger Award 2023: хто став найкращим серед фінансових блогерів України

2 червня у Києві відбулася перша церемонія нагородження фінансових лідерів думок Fin Blogger Award 2023. Це перша в Україні премія для блогерів, які генерують професійний контент та розвивають культуру інвестування в країні. Організаторами події стали фінансовий портал «Мінфін» та навчальний центр « Біржовий університет ».

Цьогоріч участь у боротьбі за звання найкращого взяли 33 фінансових експерти з YouTube, Instagram та Telegram у 6 основних номінаціях. Переможців премії у номінаціях, за винятком позаконкурсних номінацій, обирали шляхом голосування на сайті премії.

Хто став переможцем Fin Blogger Award

🏆Номінація «Найкращий YouTube-канал про фінанси»

Канал «Останній капіталіст» — канал про майбутнє економічне диво України.

🏆Номінація «Найкращий Telegram-канал про інвестиції»

Канал «Більше золота» автора книги, мільйонера та стартапера.

🏆Номінація «Найвпливовіший інвестиційний інфлюенсер»

Павло Бойко — засновник Gonzo invest, керуючий активами, «найдохідніший» інвестор України.

🏆Номінація «Найкращий експертний інстаблог»

Олександр Королюк — 22-літній біржовий спекулянт акціями, автор ТГ-каналу про інвестиції.

🏆Номінація «Розвиток фінансової грамотності дітей»

Юлія Баткалова — засновниця школи фінансів «BY finance», інвесторка, експертка програми «Ранок вдома».

🥇Головний приз у номінації «Майбутній лідер фінансового блогінгу» здобув Олександр Королюк — 22-річний біржовий спекулянт акціями, автор ТГ-каналу про інвестиції. Він отримав $5 тис. на розвиток та просування свого фінансового блогу.

Хто переміг у позаконкурсних номінаціях

Під час церемонії назвали й переможців в особливих позаконкурсних номінаціях.

🏅Номінація «Інвестор-наставник із найбільшою кількістю учнів»

Уміда Самоєнко — засновниця онлайн-школи FinUp, експертка з фінансової грамотності, інвестувала понад $200 000.

🏅Номінація «Амбасадор українського ринку інвестицій»

Автор проєкту «УкрІнвестКлуб» Дмитро Карпіловський —ідеолог та засновник найбільшої спільноти інвесторів в Україні.

🏅Номінація «Захисник фінансово-інвестиційного фронту України»

Любомир Остапів — фінансист, партнер iPlan.ua, автор книги «Любов та бюджет».

🏅Номінація «Головний мультиінвестор України»

Мирослав Король — інвестиційний радник, адвокат та партнер юридичної компанії KFN.

🏅Номінація «За соціально відповідальний інвестиційний проєкт»

Аліна Шух — фінансова радниця, співзасновниця компанії з фінансового консалтингу SMART.

Що ще відбувалось на Fin Blogger Award

Кожен переможець отримав особливі подарунки — святкову відзнаку та сертифікат на акцію FRHC. Крім цього, переможці також отримали подарунки від партнерів: сертифікат на 2 ночі в готелі мережі Ribas, сертифікат на 5000 гривень від ювелірного дому «Кімберлі», сертифікат на вікенд в Apartel Shayan на Закарпатті.

Премію відкрив талановитий піаніст-віртуоз Євгеній Хмара, який створив натхненну атмосферу святкування. На заході також виступили спікери-гості — Юлія Баткалова, Мирослав Король, Павло Бойко, Михайло Пацан. Вони поділилися своїм досвідом інвестування та розповіли про тренди 2023 року, про інвестиції у кризу та як заробити на цінних паперах.

Крім того, відбулася панельна дискусія з переможцями на тему: «Відповідальність та завдання фінансового блогінгу». По завершенню всіх чекав нетворкінг та фуршет.

Завдяки премії вдалося не лише підтримати інфлюенсерів у ніші фінансів, а й зібрати кошти на особливий проєкт 一 безкоштовний літній табір із фінансової грамотності для дітей Freedom Camp.

Хто став партнером Fin Blogger Award

Інвестиційний проєкт «Сімейні молочні ферми» — це найпотужніший проєкт в агросекторі України, який успішно діє вже 5 років в галузі молочного тваринництва. Проєкт об'єднав 530 інвесторів і 175 сімейних ферм по всій Україні. Їхні сири можна було скуштувати під час фуршету.

Ribas Invest — це платформа, яка допомагає інвесторам стати власником прибуткової готельної нерухомості. Всіма об'єктами портфеля нерухомості керує досвідчений національний оператор Ribas Hotels Group, який вже понад 9 років успішно розвиває готелі своїх інвесторів.

Ювелірний дім «Кімберлі» — офіційний ювелірний партнер заходу.

Meest ПОШТА — український поштово-логістичний оператор з доставки усіх типів відправлень по Україні та за кордон.

Apartel Resorts — управляюча компанія, яка створює та розвиває визначні туристичні локації України.