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2 червня 2023, 15:00 Читать на русском

Unex Bank запустив кешбек на все: скільки можна заробити

Наприкінці травня Unex Bank повідомив про відновлення програми кешбек для своїх клієнтів. Наразі підключити до програми можна дві картки фінустанови: дебетну UnexSmart, за якою, до речі, нараховуються відсотки на залишок власних коштів, та кредитну UnexCard 2.0.

На відміну від більшості українських банків, що пропонують кешбек, Unex Bank пішов іншим шляхом. Замість встановлення великих відсотків по обраним категоріям, фінустанова нараховує винагороду майже по всім розрахунковим операціям. Серед виключень традиційні для програм кешбеку операції із зняття готівки та поповнення, перекази з картки на картку та вичерпний перелік MCC-кодів. Більшість яких, щоправда, присвоюються досить екзотичним торгівельним операціям, на кшталт продажу снігоходів та будинків на колесах, послуг кейтерингу, оренди авто, ломбарди, «ігрові» сервіси та схожі.

На всі решту покупок, в тому числі в інтернеті та за кордоном, а також за рахунок кредитного ліміту, нараховується 1% кешбеку. Причому на всі операції від 1 гривні.

Ще одна фішка кешбеку від Unex Bank — повна автоматизація. Тут не треба щомісяця обирати категорії чи повторювати процедуру підключення. Достатньо одноразово приєднатися до програми на сайті за допомогою онлайн-форми і кешбек буде нараховуватися необмежений час.

Не треба й ініціювати виплату кешбеку на картку. Якщо за місяць на бонусному рахунку назбирається 10 грн або більше, першого робочого дня наступного місяця гроші автоматично перекажуть на рахунок. Якщо ні — сума бонусів не згорить, а продовжить накопичуватися далі.

У банку також відмовилися від встановлення стелі виплат кешбеку, який зазвичай є стандартом на ринку. Максимальна сума кешбеку, яку можна отримати за місяць, ніяк не обмежена. Тож скільки б клієнт не назбирав бонусів за місяць — усі вони будуть виплачені.

До програми можуть приєднатися усі існуючі клієнти банку — процедура одноразова та займає менше хвилини. Іншим українцям спочатку потрібно отримати картку. Але й ця процедура займає лише кілька хвилин та не вимагає відвідування відділення — процес повністю онлайнізовано. До речі, по картках UnexSmart, що беруть участь у програмі, банк також нараховує відсоток на залишок: від 5% до 8% річних в залежності від суми, що зберігається на рахунку.

Джерело: Мінфін
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