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29 травня 2023, 10:00 Читать на русском

Міфи про діяльність колекторів та контраргументи

У нашому суспільстві сформувалася ціла низка стереотипів щодо діяльності та методів ведення бізнесу факторингових компаній. Проте грізний образ колектора, який діє негуманними протизаконними методами — це вже архаїзм, що залишився з 90-х. У цій статті розглянемо кілька найбільш популярних міфів про колекторів та їх розвінчання від відомої серед боржників компанії — ТОВ «Таліон Плюс» (далі — Talion Plus).

Міф 1. Колекторські компанії працюють незаконно

Права, обов’язки та відповідальність позичальника прописані в умовах кредитного договору. Отримуючи кредит, клієнт має своєчасно і добросовісно погашати борг. У разі, коли він не виконує зобов'язання, законодавством України передбачено:

  • залучення колекторської компанії до врегулювання такої простроченої заборгованості;
  • відступлення права грошової вимоги за договорами факторингу;
  • передача в УБКІ даних, що можуть вплинути на кредитну історію боржника та ускладнити отримання кредитів надалі;
  • стягнення заборгованості у судовому порядку

Важливо! Усі факторингові компанії діють лише за умови наявності ліцензії на діяльність. Фінансовий ринок дуже жорстко регулюється НБУ і факторингові компанії можуть здійснювати діяльність виключно у межах законодавчого поля.

Міф 2. Колектори не мають серця

Talion Plus не тільки дотримується букви закону, але й веде активну соціальну діяльність. Один з напрямків корпоративної соціальної відповідальності Talion Plus — допомога армії. Зокрема, компанія з 2021 року підтримує оперативне командування «Північ», забезпечуючи військових офісною технікою. А у 2022 році навіть отримала офіційну подяку від бійців за допомогу у придбанні системи відеонагляду.

Ще один напрямок КСВ Talion Plus — підтримка центрів соціально-психологічної реабілітації дітей (м. Чернігів та с. Хмільниця, Чернігівського району). З 2019 року команда компанії купляє для малечі іграшки, канцелярію, товари для розвитку, килими у спальні та ігрові кімнати тощо.

Міф 3. Відступлення права грошової вимоги факторинговій компанії — це міра покарання боржників

Для клієнта, кредит якого був відступлений, це означає лише те, що усі обов’язкові платежі, передбачені договором у відповідні строки, мають бути внесені не на користь попереднього кредитора, а на користь факторингової компанії — нового кредитора. Згідно законодавчим нормам, можна переуступати не лише проблемну заборгованість. За договором факторингу мова може йти також про право вимоги на платежі, строк яких ще не настав, тобто майбутню заборгованість.

Міф 4. Кредитодавець, що переуступив права, має завчасно повідомити клієнта

Факторингова компанія (новий кредитор) повідомляє про отримання прав грошової вимоги боржнику усіма доступними шляхами комунікації, такими як СМС, електронна пошта, месенджери чи дзвінки. Завчасне повідомлення про відступлення компанією права вимоги чи отримання погодження на таке відступлення — не передбачено чинним законодавством.

Кредитодавець, який відступив право вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитору або залучив колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості, зобов’язаний протягом 10 робочих днів повідомити про це споживача у спосіб, визначений частиною першою статті 25 Закону України «Про споживче кредитування» та кредитним договором. Зазначений обов’язок зберігається за новим кредитором у разі подальшого відступлення права вимоги за відповідним договором.

Міф 5. Краще ігнорувати факторингові компанії: не брати слухавку, змінити номер телефону тощо

Клієнту варто пам’ятати, що факторингова компанія зацікавлена у позитивному вирішенні та мирному врегулюванні ситуації.

Talion Plus щоденно надає більше 100 лояльних пропозицій клієнтам з різними життєвими обставинами. В залежності від конкретної ситуації, боржнику пропонуються умови оплати кредиту, за яких він в змозі погасити борг.

Компанія переконує, що завжди відкрита до діалогу, варто лише не ігнорувати, а повідомити кредитора — безвихідних ситуацій не існує.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

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+16
MaxTirpiz
MaxTirpiz
29 травня 2023, 10:23
#
Міф 5. Краще ігнорувати факторингові компанії: не брати слухавку, змінити номер телефону тощо
Не міф, а перекручування фактів .

Кожний прийнятий дзвінок від коллектора, кожна піднята слухавка трактуються колектором як отриманий зворотній зв’язок від боржника. Чим більше пропущених дзвінків — тим більше ймовірність що колектори відстануть.
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Talion Plus
Talion Plus
29 травня 2023, 11:33
#
Питання в тому, чи вирішиться ситуація сама собою, якщо просто ігнорувати дзвінок. Значно вигідніше для самого клієнта спробувати домовитись про лояльні умови погашення.
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0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
29 травня 2023, 12:37
#
Будь які спроби домовитись потягнуть продовження позовної давності для боржника. Самі лояльні умови -не відповідати на дзвінки.
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bonv
bonv
29 травня 2023, 11:47
#
У меня нет кредитов. Поэтому для меня слово «коллектор» — это просто большая труба с говном.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/126467/
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0
Talion Plus
Talion Plus
29 травня 2023, 12:41
#
Колектор — це співробітник команії, яка займається поверненням боргів по кредитах.
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zig4free
zig4free
29 травня 2023, 13:34
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Это галимые каловые массы, которые даже не умеют слушать что им говорят в трубку.
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zig4free
zig4free
29 травня 2023, 13:32
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КГАМ, калы — каловые массы,

Личный опыт, купили новую симку, и где-то через пол года начали слать СМС и звонить за долг неизвестного мне человеа. Причем звонили на свеже преобретенный номер на протяжении нескольких лет — с разных Каловых Контор!!!

ФАКТ 1 берут левые и не актуальные данные для обзовнов!

ФАКТ 2 Тупо не слушают то что им говорят в трубку!
Это каловое *** даже слушать не желает что номер свеже купленный!

ФАКТ 3 Помогают только заявления в прокуратуру и полицию.

ФАКТ 4 КАЛОВОЕ *** — это КАЛОВОЕ *** !

ФАКТ 5 при поступлении звонков — сразу надо писать заявления в полицию и прокуратуру. Другого языва КАЛОВЫЕ массы не понимают!
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