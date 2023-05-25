Дмитро Богодухов про нові інвестиційні можливості групи AccessFinance

Напередодні Invest Talk Summit ми поспілкувались з одним із учасників саміту — засновником групи компаній AccessFinance Дмитром Богодуховим про бізнес групи та її інвестиційні пропозиції, а особливо про нову можливість — стати інвестором в холдинговій компанії, яка об'єднуватиме всі компанії групи.

Нещодавно ми дізнались, що ви плануєте створити холдингову компанію AccessFinance Group, яка об'єднуватиме всі компанії вашої групи, та надати можливість проінвестувати в неї. Чому саме зараз?

Ми вважаємо, що на поточному етапі розвитку нашого бізнесу це є доцільним кроком — ми вже маємо достатню позитивну репутацію, довіру та впізнаваність серед інвесторів в окремі компанії нашої групи, тому логічно запропонувати можливість вкласти кошти саме в холдинг, який їх об'єднує, та проінвестувати таким чином одночасно у всі компанії групи.

В Україні багато вільних «ніш». Взагалі, чому саме фінансовий сектор?

Ми розпочали наш бізнес наприкінці 2014 року. Чому саме кредити та лізинг? По-перше, рівень проникнення кредитування та лізингу в Україні був та продовжує залишатися найнижчим у Європі та має неабиякий потенціал до зростання. По-друге, ринок все ж таки потребує досконаліших продуктів, із погляду їх доступності, прозорості умов, зручності механізму надання для клієнта, й саме цього ми прагнемо досягнути, маючи необхідний досвід та натхнення. І, найголовніше — фінансовий бізнес капіталоємний за визначенням, тому для збільшення його обсягів можна було надати можливість українським інвесторам заробляти разом із нами та залучити таким чином необхідні кошти.

Ми намагаємось досягти нашої головної мети — задіяти кошти інвесторів в економіці всередині країни, спрямувавши їх на надання якісних фінансових послуг та забезпечуючи інвесторам можливість заробляти високу доходність з мінімальними ризиками. З макроекономічного погляду, збільшення платоспроможного попиту за рахунок кредитування та лізингу сприяє збільшенню обсягів економічної діяльності, пожвавлює ланцюжки руху товарів, стимулює розвиток малого бізнесу й, відповідно, збільшує надходження до бюджету.

У вас в групі широкий спектр напрямків діяльності. Які з них є пріоритетними?

Напрямки наших бізнесів є компліментарними один до одного, і за рахунок синергії ефективність кожного з них збільшується. Так, клієнту, який отримав кредит на придбання якоїсь техніки, наприклад, ноутбука, від нашого партнера, в подальшому може знадобитись довготермінова кредитна лінія, потім — автомобіль, а в перспективі він планує покращити свої житлові умови. Надаючи йому весь спектр потрібних продуктів, ми збільшуємо тривалість та розмір нашого заробітку на ньому. Водночас, цей клієнт може працювати в малому бізнесі, або сам є підприємцем і потребує також бізнес-фінансування. Принцип «одного вікна» зручний для клієнтів та економічно ефективний для нас.

Кожен із напрямків нашої діяльності ми вважаємо затребуваним та перспективним. Попит є на всю лінійку продуктів — як для приватних, так і для бізнес-клієнтів. Можливо, більшу увагу зараз ми приділимо розвитку бізнесу з фінансування житла. Поки що в Україні нікому не вдавалось зробити його ефективний механізм, тому це цікавий та складний виклик.

Можна вважати вас «фінтех-компанією»?

Взагалі, зараз «фінтех» у тренді в усьому світі — достатньо архаїчна фінансова галузь давно потребувала перебудови та впровадження нових підходів та методів роботи. Основою для цього є тотальний перехід в онлайн продажів найрізноманітніших товарів та послуг. Навіть автомобілі зараз можна замовляти з сайту, не відвідуючи автосалон. Відповідно, й фінансування слідує за цим трендом — максимальне охоплення всіх можливих онлайн-каналів як для приватних, так і для бізнес-споживачів. Відбувається максимальна технологізація процесу залучення клієнтів — оскільки треба постійно вирішувати задачу залучення платоспроможних клієнтів із мінімальними витратами.



Водночас, робота в онлайні вимагає швидкого прийняття рішень щодо надання фінансування. Відповідно, компанія повинна мати технології доступу до різноманітних джерел даних та їх обробки, моделі аналізу власних накопичених статистичних даних. Це вже стає стандартом у нашому секторі, і ми не є виключенням — навіть у період війни.

Як війна вплинула на роботу компаній групи?

Взагалі, працювати, з погляду аналізу та відбору клієнтів, стало простіше, ніж до війни, — вже можна наочно побачити її вплив на поточний фінансовий стан клієнта, який зараз, насамперед, залежить від того, наскільки війна негативно позначилась на його діяльності. Близько 70% економіки зараз продовжує працювати, а деякі бізнеси навіть збільшують обсяги діяльності. Тому обирати кредитоспроможних клієнтів є з кого. Це стосується як фінансування приватних осіб, так і бізнес-клієнтів. Тому плануємо збільшувати обсяги за всіма нашими напрямками.

За облігаціями всіх компаній нашої групи ми продовжували виплачувати дохід у повному обсязі й під час війни. При цьому ставки купону не знижували ні на відсоток. У нас близько 300 інвесторів, і вони дуже різні за своїми характеристиками, цілями, інвестиційною стратегією, та багато хто з них потребує індивідуального підходу. Але, загалом, їх об'єднує позитивне ставлення до українського бізнесу та бажання заробляти разом із ним.

Чи можете ви стверджувати про зростання зацікавленості інвесторів у вкладанні коштів вже зараз, насамперед, у бізнеси в Україні?

Так, інвестиційний ринок зараз, насамперед, треба розглядати, з погляду географії інвестицій — іноземні чи українські.

Чому зростає інтерес до інвестицій в український бізнес? Всі ми кожен день користуємося вітчизняними товарами та послугами, і бачимо, як їх якість та рівень сервісу зростає з кожним днем. При цьому в багатьох секторах економіки рентабельність перебуває на рівні вищому, ніж у США та Європі. Звичайно, освічені інвестори шукають можливості долучитись до таких бізнесів у той момент, коли вони залучають фінансування для масштабування, і теж отримати дохідність набагато вищу, ніж на західних ринках.

Наступний важливий фактор при прийнятті інвестором рішення на користь інвестицій в Україні — це можливість кратного збільшення обсягів діяльності в окремих секторах за відносно короткий період часу, оскільки багато що в Україні перебуває на дуже початковому етапі розвитку. Водночас, багато інвесторів очікують якщо не на падіння, то на стагнацію на західних фондових ринках, і вважають, що зараз не найкращий час в них заходити. На цьому фоні інвестиції в українські активи можуть стати ще привабливішими.

Ну, і не треба забувати про патріотичну складову — допомагаючи розвитку саме українських компаній, інвестор долучається до розвитку країни, створення нових робочих місць, збільшення у підсумку нашого ВВП та загального добробуту.

Ми очікуємо, що цікавість інвесторів до українського бізнесу зростатиме, а після закінчення війни може відбутися справжній бум за рахунок відкладеного попиту.

Які можливості для інвестицій ви надаєте зараз інвесторам?

Донедавна ми залучали кошти шляхом випуску облігацій. Загальний обсяг емісії компаній групи склав понад 120 мільйонів гривень. Розміщувати облігації ми плануємо і в подальшому, оскільки бачимо величезний потенціал в цьому способі залучення коштів.

Ми очікуємо, що ті кошти, які приватні інвестори вклали в ОВДП, після їх погашення частково залишаться на фондовому ринку й будуть перерозміщені, в тому числі, в корпоративні облігації. Обсяг коштів, розміщених фізичними особами в ОВДП, зараз перевищив 40 мільярдів гривень, при цьому кількість інвесторів вже понад 100 тисяч. Якщо всього 10−20% цих коштів перейде в корпоративний сегмент, то це відразу надасть дуже відчутний поштовх для його розвитку. І це не враховуючи можливого притоку коштів від нових інвесторів. Отже, стратегічно ми бачимо величезний потенціал у цьому напрямку.

Для збільшення обсягів емісії облігацій нам необхідно збільшувати капітал компаній — так, щоб співвідношення капіталу й боргового фінансування постійно знаходилось на прийнятному рівні. І ось тут з’являється можливість для інвестора вкласти кошти саме в таке збільшення капіталу, отримуючи при цьому частку в бізнесі. При цьому, якщо за облігаціями купонна дохідність є фіксованою й не може перевищувати передбаченого умовами проспекту випуску розміру, то дивідендна доходність інвестора на частку в компанії може зростати разом із зростанням обсягів та прибутковості бізнесу.

Частку в яких компаніях групи може придбати інвестор?

Ми надавали і надаємо можливість стати учасником бізнесу в будь-якій з наших компаній — інвестор може обрати ту, яка йому ближче до власних вподобань.

Водночас, зараз ми створюємо нову холдингову структуру AccessFinance Group, до якої будуть внесені контрольні пакети всіх наших компаній, і запропонуємо частки такої холдингової компанії інвесторам. Так, інвестор зможе одночасно вкласти кошти у всі напрямки діяльності групи й отримувати дивіденди від всього бізнесу. Ця пропозиція для тих, кому складно обрати якусь окрему нашу компанію для інвестування, а є бажання отримати диверсифікований та усереднений результат інвестицій.

Яка дохідність для інвестора очікується?

Дохідність за облігаційною програмою компаній групи залишатиметься на рівні 22−28% річних — кінцевий розмір ставок, насамперед, залежить від поточної дохідності за ОВДП, і наші ставки знижуватимуться одночасно зі зниженням ставок державних облігацій.

Дивідендна дохідність, яку отримує інвестор від вкладення коштів у частку окремої компанії або всього холдингу, зростатиме одночасно зі зростанням бізнесу. Початковий рівень — близько 10% річних, із можливістю подальшого зростання до 30−40% річних на горизонті 3−4 років. Такий рівень дохідності обумовлений поточною ціною входу в бізнес та потенціальним розміром очікуваного прибутку.

Не варто забувати й про зростання вартості частки. При досягненні планових показників прибутковості, її ціна зросте в 2−2,5 рази за 5 років й інвестор матиме можливість зафіксувати додатковий прибуток при її продажу.

А якщо інвестор не матиме бажання виходити з бізнесу?

Якщо не захоче продавати частку і в його планах є тримати в портфелі доходні активи, то він може володіти часткою в бізнесі скільки завгодно, просто отримуючи дивіденди. Ми маємо максимально довгострокову стратегію розвитку бізнесу, й взагалі бізнес у фінансовій сфері може існувати нескінченно довго, оскільки обслуговує базову потребу людства — потребу в грошах у необхідний момент часу.