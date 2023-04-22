Twitter без Маска: Децентралізований застосунок від Джека Дорсі вийшов на Android

Колишній виконавчий директор компанії Twitter Джек Дорсі запустив альтернативу соцмережі, яку купив Ілон Маск — децентралізована платформа Bluesky вийшла на Android. Про це повідомляє The Verge.

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Наприкінці лютого з’явилася версія застосунку для iOS, а тепер платформа доступна і для Android. Проте, щоб отримати доступ до послуги, потрібно приєднатися до списку очікування або отримати код запрошення від друга.

Наразі застосунок функціонує як бета-версія, тому має обмежену кількість користувачів (близько 25 000). Bluesky дуже нагадує Twitter, та й деякі можливості дублюють функції соцмережі Ілона Маска.

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Bluesky дозволяє шукати інших користувачів і відстежувати їх оновлення, створювати публікації та додавати медіа тощо. Проте є деякі обмеження. Наприклад, відсутня функція особистих повідомлень.

Також, оскільки це невелика спільнота, там, імовірно, немає можливості стежити за тими самими людьми, що й в інших соціальних мережах.

Проєкт виник у Twitter у 2019 році, а торік децентралізована соцмережа виділилась в окрему компанію — керівники зазначили, що «незалежність важлива для успіху проєкту». Джек Дорсі увійшов до складу ради директорів Bluesky.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що компанії Twitter більше не існує. Twitter Inc. зникла внаслідок злиття з нещодавно створеною компанією, яка називається X Corp.

При покупці Twitter Ілон Маск припускав, що соцмережа стане частиною його ідеї щодо створення Х, «застосунку для всього». За функціоналом соцмережа схожою на китайський WeChat.