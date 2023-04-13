Bloomberg: Компанії Twitter більше не існує

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Що сталося

Twitter Inc. зникла внаслідок злиття з нещодавно створеною компанією, яка називається X Corp.

При покупці Twitter Ілон Маск припускав, що соцмережа стане частиною його ідеї щодо створення Х, «додатку для всього». За функціоналом воно буде схожим на китайський WeChat.



Твіт мільярдера у вівторок складався лише з однієї літери: «Х».

X — Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2023

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Три ікси

Маск також володіє доменом X.com — ще з часів заснованої ним однойменної компанії, яка займалася онлайн-платежами і злилася з PayPal.



У квітні минулого року Маск зареєстрував три компанії з варіаціями назви X Holdings. Але X Corp., з якою злився Twitter, було створено у березні цього року.



В інтерв'ю BBC Маск підтвердив, що соцмережа стане «прискорювачем» для планів холдингу Х, але відмовився говорити про подробиці. Він пояснив, що потрібно просто «стежити за оновленнями, щоб дізнатися».