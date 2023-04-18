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18 квітня 2023, 19:38 Читать на русском

Колишні ресторани McDonald’s у Білорусі розпочали роботу під новою назвою

Мережа ресторанів швидкого харчування у Білорусі, що раніше належала франшизі McDonald’s, з 18 квітня розпочала роботу під брендом Mak.by. Про це повідомляє Інтерфакс.

Мережа ресторанів швидкого харчування у Білорусі, що раніше належала франшизі McDonald’s, з 18 квітня розпочала роботу під брендом Mak.by.
Фото: pixabay.com

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У керуючій компанії мережі «КСБ Вікторі Ресторани» заявили, що Mak.by — це її власний товарний знак.

У листопаді 2022 року компанія-власник франшизи McDonald's у Білорусії повідомила, що ресторани «МакДональдс» під управлінням «КСБ Вікторі Ресторани» змінять бренд «протягом кількох тижнів» та продовжать роботу під російським брендом «Вкусно — и точка».

І хоча вивіски McDonald's з ресторанів мережі зникли, однак ребрендингу так і не відбулося.

Читайте також: McDonald's йде з ринку Білорусі

Російська компанія «Вкусно — и точка» у листопаді 2022 року заявляла, що завершує процедуру передачі виняткових прав за договором франчайзингу білоруської мережі під управлінням «КСБ Вікторі Ресторани».

У грудні власник російської мережі «Вкусно — и точка» Олександр Говор розповідав, що обговорення питання призупинено.

У Білорусі було 25 ресторанів мережі McDonald's у шести містах, які щороку обслуговували понад 10 млн гостей.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що McDonald's відновлює роботу ресторанів в Одесі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Бедный папа
Бедный папа
18 квітня 2023, 20:41
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Бульба фры и точка
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