Мережа ресторанів McDonald’s в Україні з вівторка, 28 березня, відновлює роботу перших п'яти ресторанів в Одесі. Ще кілька закладів відкриють на початку квітня, повідомила компанія у пресрелізі.
McDonald's відновлює роботу ресторанів в Одесі
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З початку повномасштабного російського вторгнення одеські ресторани McDonald’s не працювали.
«Таким чином компанія продовжує розширювати географію роботи, щоби підтримувати місцеві громади в Україні та відповідати на численні запити українців про повернення улюблених страв», — йдеться у повідомленні.
Першими відкриються ресторани за такими адресами:
- вул. Пантелеймонівська, 17-б;
- вул. Дерибасівська, 23/1;
- пл. Незалежності, 1;
- вул. Черняховського, 1-б;
- вул. Краснова, 14а.
В одеських ресторанах, як і в решті закладів McDonald’s в Україні, будуть діяти правила безпеки, за якими у разі оголошення повітряної тривоги заклад зачинятиметься.
За аналогією з відновленням роботи ресторанів у Києві та на заході України у вересні 2022 року у ресторанах буде представлене скорочене меню, до якого увійдуть основні страви McDonald's.
Розширення меню відбуватиметься разом із відновленням ланцюгів постачання та нарощенням обсягів складів.
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