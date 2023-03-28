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28 березня 2023, 9:44 Читать на русском

McDonald's відновлює роботу ресторанів в Одесі

Мережа ресторанів McDonald’s в Україні з вівторка, 28 березня, відновлює роботу перших п'яти ресторанів в Одесі. Ще кілька закладів відкриють на початку квітня, повідомила компанія у пресрелізі.

Мережа ресторанів McDonald’s в Україні з вівторка, 28 березня, відновлює роботу перших п'яти ресторанів в Одесі.
Фото: odessa-life.od.ua

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З початку повномасштабного російського вторгнення одеські ресторани McDonald’s не працювали.

«Таким чином компанія продовжує розширювати географію роботи, щоби підтримувати місцеві громади в Україні та відповідати на численні запити українців про повернення улюблених страв», — йдеться у повідомленні.

Першими відкриються ресторани за такими адресами:

  • вул. Пантелеймонівська, 17-б;
  • вул. Дерибасівська, 23/1;
  • пл. Незалежності, 1;
  • вул. Черняховського, 1-б;
  • вул. Краснова, 14а.

В одеських ресторанах, як і в решті закладів McDonald’s в Україні, будуть діяти правила безпеки, за якими у разі оголошення повітряної тривоги заклад зачинятиметься.

За аналогією з відновленням роботи ресторанів у Києві та на заході України у вересні 2022 року у ресторанах буде представлене скорочене меню, до якого увійдуть основні страви McDonald's.

Розширення меню відбуватиметься разом із відновленням ланцюгів постачання та нарощенням обсягів складів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
bonv
bonv
28 березня 2023, 11:13
#
А на росії хмиз та бояра.
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