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18 квітня 2023, 12:13 Читать на русском

Маск планує створити конкурента ChatGPT

Мільярдер Ілон Маск заявив, що запустить платформу штучного інтелекту (ШІ), яку він називає TruthGPT, щоб кинути виклик таким чатботам як ChatGPT від OpenAI та Bard від Google. Про це повідомляє Reuters.

Мільярдер Ілон Маск заявив, що запустить платформу штучного інтелекту (ШІ), яку він називає TruthGPT, щоб кинути виклик таким чатботам як ChatGPT від OpenAI та Bard від Google.
Фото: detector.media

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Він розкритикував компанію-розробника системи ChatGPT за те, що «ШІ навчився брехні» і заявив, що OpenAI перетворилася на «закриту» організацію, «тісно пов'язану з Майкрософт».

Маск також звинуватив співзасновника Google Ларрі Пейджа у несерйозному ставленні до безпеки ШІ.

«Я збираюся запустити щось, що я називаю TruthGPT, або максимально правдивий ШІ, який намагається зрозуміти, як працює світ», — сказав Маск.

Він зазначив, що TruthGPT «може бути найкращим шляхом до безпеки», який «навряд чи знищить людей».

«Це просто починається пізно. Але я спробую створити третій варіант», — сказав Маск.

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Конкуренція

За даними джерел Reuters, Маск переманював дослідників ШІ з Google Alphabet, щоб запустити стартап, який буде конкурувати з OpenAI.

Крім того, минулого місяця Маск зареєстрував фірму X.AI Corp у штаті Невада, про що свідчить державна реєстрація. У компанії вказано Маска як єдиного директора.

Маск став співзасновником OpenAI у 2015 році, але у 2018 році вийшов зі складу ради директорів компанії. У 2019 році він заявив, що залишив OpenAI, оскільки йому потрібно було зосередитися на Tesla і SpaceX.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
zig4free
zig4free
18 квітня 2023, 12:34
#
Шось запіздали с новіной.
+
0
locustsucol
locustsucol
18 квітня 2023, 13:58
#
Навіщо ти на цьому порталі мавпуєш мову?
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