Маск планує створити конкурента ChatGPT

Мільярдер Ілон Маск заявив, що запустить платформу штучного інтелекту (ШІ), яку він називає TruthGPT, щоб кинути виклик таким чатботам як ChatGPT від OpenAI та Bard від Google. Про це повідомляє Reuters.

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Він розкритикував компанію-розробника системи ChatGPT за те, що «ШІ навчився брехні» і заявив, що OpenAI перетворилася на «закриту» організацію, «тісно пов'язану з Майкрософт».

Маск також звинуватив співзасновника Google Ларрі Пейджа у несерйозному ставленні до безпеки ШІ.

«Я збираюся запустити щось, що я називаю TruthGPT, або максимально правдивий ШІ, який намагається зрозуміти, як працює світ», — сказав Маск.

Він зазначив, що TruthGPT «може бути найкращим шляхом до безпеки», який «навряд чи знищить людей».

«Це просто починається пізно. Але я спробую створити третій варіант», — сказав Маск.

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Конкуренція

За даними джерел Reuters, Маск переманював дослідників ШІ з Google Alphabet, щоб запустити стартап, який буде конкурувати з OpenAI.

Крім того, минулого місяця Маск зареєстрував фірму X.AI Corp у штаті Невада, про що свідчить державна реєстрація. У компанії вказано Маска як єдиного директора.

Маск став співзасновником OpenAI у 2015 році, але у 2018 році вийшов зі складу ради директорів компанії. У 2019 році він заявив, що залишив OpenAI, оскільки йому потрібно було зосередитися на Tesla і SpaceX.