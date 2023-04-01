Італія заблокувала ChatGPT через проблеми з конфіденційністю

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

1 квітня 2023, 16:03 Читать на русском

Італія заблокувала ChatGPT через проблеми з конфіденційністю

Національне управління із захисту персональних даних Італії в п’ятницю, 31 березня, вирішило накласти тимчасове обмеження на доступ до чатбота ChatGPT американської компанії OpenAI через ймовірне порушення приватності. Про це повідомляє пресслужба Управління.

Національне управління із захисту персональних даних Італії в п’ятницю, 31 березня, вирішило накласти тимчасове обмеження на доступ до чатбота ChatGPT американської компанії OpenAI через ймовірне порушення приватності.
Фото: freepik.com

Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Приводом для такого кроку став витік даних користувачів чатбота 20 березня, в результаті якого у вільному доступі на деякий час опинилась інформація про запити й номери банківських карток платних користувачів платформи.

«У зв'язку з цим Управління із захисту даних відзначає недостатнє інформування користувачів і всіх зацікавлених осіб, чиї дані збирає OpenAI, але, перш за все, відсутність правової бази, що виправдовує масовий збір і зберігання персональних даних з метою „навчання“ алгоритмів, що лежать в основі роботи платформи», — заявив регулятор.

Також зазначається, що чатбот може надавати невідповідну інформацію фактичним даним, а також відсутній контроль щодо використання ChatGPT дітьми молодше 13 років.

Читайте також: В Європолі розповіли, як шахраї можуть використовувати ChatGPT

OpenAI можуть оштрафувати

«OpenAI не заснована в ЄС, однак вона призначила представника в Європейській економічній зоні. Він повинен буде повідомити італійську SA протягом 20 днів про заходи, вжиті для виконання наказу, інакше може бути накладено штраф у розмірі до 20 млн євро або 4% від глобального річного обороту», — йдеться в повідомленні.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Максим Михайловский и 31 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами