Італія заблокувала ChatGPT через проблеми з конфіденційністю

Національне управління із захисту персональних даних Італії в п’ятницю, 31 березня, вирішило накласти тимчасове обмеження на доступ до чатбота ChatGPT американської компанії OpenAI через ймовірне порушення приватності. Про це повідомляє пресслужба Управління.

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Приводом для такого кроку став витік даних користувачів чатбота 20 березня, в результаті якого у вільному доступі на деякий час опинилась інформація про запити й номери банківських карток платних користувачів платформи.

«У зв'язку з цим Управління із захисту даних відзначає недостатнє інформування користувачів і всіх зацікавлених осіб, чиї дані збирає OpenAI, але, перш за все, відсутність правової бази, що виправдовує масовий збір і зберігання персональних даних з метою „навчання“ алгоритмів, що лежать в основі роботи платформи», — заявив регулятор.

Також зазначається, що чатбот може надавати невідповідну інформацію фактичним даним, а також відсутній контроль щодо використання ChatGPT дітьми молодше 13 років.

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OpenAI можуть оштрафувати

«OpenAI не заснована в ЄС, однак вона призначила представника в Європейській економічній зоні. Він повинен буде повідомити італійську SA протягом 20 днів про заходи, вжиті для виконання наказу, інакше може бути накладено штраф у розмірі до 20 млн євро або 4% від глобального річного обороту», — йдеться в повідомленні.