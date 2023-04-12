OpenAI, компанія-розробник чат-бота ChatGPT, заплатить від $200 до $20 000 користувачам, які повідомлять про вразливості в її системі штучного інтелекту. Про це повідомляє Reuters.
OpenAI заплатить користувачам до $20 тисяч за виявлені баги в ChatGPT
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Програма OpenAI Bug Bounty, яка стартувала у вівторок, буде пропонувати винагороду користувачам залежно від серйозності помилок.
«Технологічні компанії часто використовують програми винагороди за виправлення помилок, щоб заохотити програмістів та „білих“ хакерів повідомляти про помилки у своїх програмних системах», — пише агентство.
Згідно з інформацією на платформі баг-баунті Bugcrowd, OpenAI запросила дослідників переглянути певну функціональність ChatGPT та структуру того, як системи OpenAI взаємодіють та обмінюються даними зі сторонніми додатками.
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Це рішення OpenAI прийняла через кілька днів після того, як ChatGPT заборонили в Італії через підозру в порушенні правил конфіденційності, що спонукало регуляторів в інших європейських країнах уважніше вивчити послуги генеративного ШІ.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що Європол попередив про потенційне зловживання чат-ботом ChatGPT для спроб фішингу, дезінформації та кіберзлочинності.
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