OpenAI заплатить користувачам до $20 тисяч за виявлені баги в ChatGPT

OpenAI, компанія-розробник чат-бота ChatGPT, заплатить від $200 до $20 000 користувачам, які повідомлять про вразливості в її системі штучного інтелекту. Про це повідомляє Reuters.

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Програма OpenAI Bug Bounty, яка стартувала у вівторок, буде пропонувати винагороду користувачам залежно від серйозності помилок.

«Технологічні компанії часто використовують програми винагороди за виправлення помилок, щоб заохотити програмістів та „білих“ хакерів повідомляти про помилки у своїх програмних системах», — пише агентство.

Згідно з інформацією на платформі баг-баунті Bugcrowd, OpenAI запросила дослідників переглянути певну функціональність ChatGPT та структуру того, як системи OpenAI взаємодіють та обмінюються даними зі сторонніми додатками.

Це рішення OpenAI прийняла через кілька днів після того, як ChatGPT заборонили в Італії через підозру в порушенні правил конфіденційності, що спонукало регуляторів в інших європейських країнах уважніше вивчити послуги генеративного ШІ.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Європол попередив про потенційне зловживання чат-ботом ChatGPT для спроб фішингу, дезінформації та кіберзлочинності.