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12 квітня 2023, 18:05 Читать на русском

OpenAI заплатить користувачам до $20 тисяч за виявлені баги в ChatGPT

OpenAI, компанія-розробник чат-бота ChatGPT, заплатить від $200 до $20 000 користувачам, які повідомлять про вразливості в її системі штучного інтелекту. Про це повідомляє Reuters.

OpenAI, компанія-розробник чат-бота ChatGPT, заплатить від $200 до $20 000 користувачам, які повідомлять про вразливості в її системі штучного інтелекту.
Фото: freepik.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Програма OpenAI Bug Bounty, яка стартувала у вівторок, буде пропонувати винагороду користувачам залежно від серйозності помилок.

«Технологічні компанії часто використовують програми винагороди за виправлення помилок, щоб заохотити програмістів та „білих“ хакерів повідомляти про помилки у своїх програмних системах», — пише агентство.

Згідно з інформацією на платформі баг-баунті Bugcrowd, OpenAI запросила дослідників переглянути певну функціональність ChatGPT та структуру того, як системи OpenAI взаємодіють та обмінюються даними зі сторонніми додатками.

Безкоштовний марафон для тих, хто хоче в IT, але ще сумнівається

Це рішення OpenAI прийняла через кілька днів після того, як ChatGPT заборонили в Італії через підозру в порушенні правил конфіденційності, що спонукало регуляторів в інших європейських країнах уважніше вивчити послуги генеративного ШІ.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Європол попередив про потенційне зловживання чат-ботом ChatGPT для спроб фішингу, дезінформації та кіберзлочинності.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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