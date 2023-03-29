В Європолі розповіли, як шахраї можуть використовувати ChatGPT

Європол попередив про потенційне зловживання чат-ботом ChatGPT для спроб фішингу, дезінформації та кіберзлочинності. Про це повідомляє Reuters.

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«Оскільки можливості LLM (великих мовних моделей), таких як ChatGPT, активно вдосконалюються, потенційна експлуатація цих типів систем штучного інтелекту злочинцями створює похмуру перспективу», — заявили в Європолі.

Три сфери злочинності

Правоохоронні органи ЄС виділили шкідливе використання ChatGPT у трьох сферах злочинності:

фішингу;

цілеспрямованого переслідування жертв;

створення та поширення дезінформації.

«Здатність ChatGPT створювати надзвичайно реалістичний текст робить його корисним інструментом для цілей фішингу», — заявили в Європолі.

Завдяки своїй здатності відтворювати мовні шаблони, щоб імітувати стиль мовлення конкретних осіб або груп, чат-бот може використовуватися злочинцями для переслідування жертв.

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Зазначається, що здатність ChatGPT створювати автентичний текст зі швидкістю та масштабом також робить його ідеальним інструментом для пропаганди та дезінформації.

«Це дозволяє користувачам генерувати та поширювати повідомлення, що відображають певний наратив, докладаючи відносно невеликих зусиль», — зазначили в Європолі.

Також Європол заявив, що злочинці з невеликими технічними знаннями можуть використовувати ChatGPT для створення шкідливого коду.