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24 березня 2023, 14:07 Читать на русском

Фонд гарантування розпочинає виплати вкладникам Айбокс Банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 24 березня 2023 року розпочинає виплати гарантованих сум вкладникам АТ «Айбокс Банк». Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 24 березня 2023 року розпочинає виплати гарантованих сум вкладникам АТ «Айбокс Банк».
Фото: zt-rada.gov.ua

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«Фонд гарантування вкладів розпочинає виплату гарантованих сум вкладникам АТ „Айбокс Банк“ за всіма вкладами, незалежно від строку їх дії. Усі його вкладники-фізичні особи, у тому числі фізичні особи-підприємці, можуть звертатись по свої вклади з 24 березня», — йдеться в повідомленні.

У Фонді також нагадали, що вкладники Айбокс Банку отримають свої вклади у повному розмірі незалежно від сум на рахунках, оскільки на банк поширюються норми законодавства про стовідсоткові гарантії, запроваджені на час дії воєнного стану та трьох місяців після його завершення.

Сума відшкодування за вкладами у банку попередньо складає 295 млн грн.

Перелік банків-агентів — за посиланням.

Отримати відшкодування вкладники можуть дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку. Дистанційні виплати здійснюють 4 банки-агенти:

Читайте також: За що закрили Айбокс Банк і що робити вкладникам та відправникам переказів

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 7 березня 2023 року правління НБУ ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в Айбокс Банку та його ліквідацію.

8 березня Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки в офісах та відділеннях Айбокс Банку, який підозрюють у сприянні ігровому бізнесу в ухиленні від сплати податків у розмірі 400 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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