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21 березня 2023, 17:40 Читать на русском

OpenAI: моделі GPT вплинуть на 80% робочих місць у США

У OpenAI вважають, що переважна більшість американських працівників тією чи іншою мірою автоматизують низку своїх завдань за допомогою моделей GPT. Про це йдеться у спільному дослідженні компанії та Пенсільванського університету, пише Forklog.

У OpenAI вважають, що переважна більшість американських працівників тією чи іншою мірою автоматизують низку своїх завдань за допомогою моделей GPT.

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Експерти стверджують, що великі мовні моделі торкнуться 10% завдань 80% американців. Для 19% співробітників показник становитиме принаймні 50%, додали вони.

У дослідженні говориться, що GPT впливає переважно на професії з високим рівнем зарплат, причому, поширюючись, майже на всі галузі. За словами вчених, великі мовні моделі це технології загального призначення. Вони порівняли їхню появу з винаходом парового двигуна або друкарського верстата.

Дослідники використовували базу даних O*NET, що містить список із 1016 професій зі стандартизованими описами. Потім експерти та GPT-4 анотували завдання, пов'язані з кожною з позицій.

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Після цього вони намагалися визначити, де модель може заощадити час у кожній професії як мінімум на 50% без втрати якості виконання роботи.

«Важливість науки та навичок критичного мислення різко негативно пов'язана з впливом [GPT]. Професії, які вимагають цих навичок, з меншою ймовірністю будуть торкатися сучасних мовних моделей», — пишуть дослідники.

У роботі також говориться, що знання в галузі програмування та листи, навпаки, демонструють сильний позитивний зв'язок. Вчені припускають, що така діяльність більш схильна до впливу мовних моделей.

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Професії з найбільшим впливом включають:

  • математиків;
  • податкових інспекторів;
  • письменників;
  • веб-дизайнерів;
  • бухгалтерів;
  • журналістів;
  • секретарів із правових питань.

До професій з меншою схильністю до впливу GPT належать графічні дизайнери, фахівці з пошукового маркетингу та фінансові менеджери.

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Дослідники також перерахували загальні очікування впливу великих мовних моделей на різні галузі. За їх словами, поширення GPT найбільше торкнеться сервісів обробки даних, видавничої справи та страхових компаній. Найменший вплив припадає на виробництво продуктів харчування, виробів з дерева та допоміжну діяльність для сільського та лісового господарства.

Експерти визнають, що дослідження має обмеження. За їхніми словами, анотатори були знайомі з можливостями моделей і не належали до деяких професій, що вимірювалися.

Інше обмеження полягає у чутливості GPT-4 до формулювання та складу підказки. Також алгоритм схильний до вигадування інформації.

Проте вчені впевнені, що вплив великих мовних моделей буде всеосяжним.

«Їхній економічний ефект, що росте, збережеться і збільшиться, навіть якщо ми зупинимо розробку нових можливостей сьогодні», — вважають дослідники.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
An GenShuo
An GenShuo
21 березня 2023, 18:26
#
Революція штучного інтелекту на підході.
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0
lohsuper
lohsuper
21 березня 2023, 18:46
#
Не знаю как там GPT, а 59 автобусів, для мобільних виїзних бригад з вакцинації скоро будут Вас закалывать до ухода в мир иной.
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