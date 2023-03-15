Мінцифри тестує ChatGPT для надання послуг українцям у «Дії»

Команда Мінцифри бачить варіанти використання ChatGPT в «Дії» і вже впроваджує їх. Про це сказав герой нового ютуб-проєкту Forbes «Business Breakfast з Володимиром Федоріним», міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише Forbes.

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Що відомо

Робота над впровадженням ChatGPT в роботу міністерства ведеться разом з компанією Microsoft, зазначив Михайло Федоров.

Вже обговорюється впровадження чатбота в роботу контакт-центру Мінцифри.

Надалі планується впровадження ChatGPT для аналізу тих послуг, за якими звертаються громадяни України, щоб додавати їх в електронні сервіси держави.

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Нагадаємо

14 березня компанія OpenAI, розробник лінгвістичної ШІ-моделі GPT-3.5, де працює популярний чат-бот ChatGPT, випустила її нову версію: GPT-4.

ChatGPT з'явився у відкритому доступі у листопаді 2022 року — і відтоді ним почали користуватися мільйони людей по всьому світу.