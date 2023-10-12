Гривневые ОВГЗ или доллар: на чем можно заработать больше за год

Общий объем ОВГЗ на руках у граждан Украины уже приближается к 47 млрд грн. Этот способ инвестирования уже конкурирует с более традиционным для наших людей вариантом сохранения средств — покупкой валюты. «Минфин» решил просчитать, какой из этих вариантов приносит большую прибыль.

В одной из предыдущих статей «Минфин» сравнил реальную доходность гривневых ОВГЗ и самых выгодных депозитов. Как оказалось, облигации обеспечивают более высокую прибыль благодаря тому, что доходы от них не облагаются налогом.

В этот раз редакция решила сравнить заработки на ОВГЗ с другим традиционно популярным инструментом — покупкой валюты. За хранение денег в долларах говорит опыт предыдущих лет. Начиная с 1996 года, когда гривна была введена в обращение, она обесценилась к американской валюте более чем в 20 раз.

Добавляет волнение и тот факт, что Нацбанк ввел, хотя и управляемый, но все же гибкий курс. И в Правительстве, и в Офисе Президента не скрывают, что хотели бы ослабление гривны. Да и в валютных прогнозах уважаемых международных финансовых институтов на следующий год фигурирует более низкая, чем текущая, стоимость гривны к доллару.

ОВГЗ или наличный доллар

Вместе со снижением ключевой ставки, падает и доходность по ОВГЗ. По результатам последнего аукциона, Министерство финансов разместило военные облигации с погашением в октябре следующего года под 17,54%.

На вторичном рынке все еще можно найти бумаги предыдущих выпусков с более высокой доходностью. Облигации с погашением примерно через год (30 октября) к моменту написания статьи были доступны с доходностью 18,15%.

Если инвестора интересует покупка ОВГЗ на более длительный срок, сейчас на рынке есть облигации с доходностью 19,65% годовых, которые будут погашены в конце 2026 года. Однако, для данной статьи мы рассматриваем инвестицию именно на год, то есть с доходностью в 18,15%.

Правда, здесь стоит учитывать, что банки и брокеры часто используют сложные формулы расчета процентов, которые учитывают возможность инвестиций полученных доходов или отнимают уже полученные выплаты от суммы инвестиций. Это делается для того, чтобы проценты выглядели выше. Поэтому ориентироваться лучше не на заявленную доходность, а на реальные суммы, полученные по условиям обслуживания бумаг.

Предположим, у инвестора 100 тыс. грн. Цена одной облигации с погашением 30 октября составляет 1 012,71 грн. Таким образом, за эту сумму можно купить 98 ОВГЗ, еще 754,42 грн останутся «в запасе». Для чистоты эксперимента мы их никак не используем, также не реинвестируем полученные проценты.

По условиям размещения этих ОВГЗ инвестору будут выплачены проценты дважды, а затем он получит вложенные в облигации средства в момент погашения бумаг. В целом, с 98 облигаций мы получим 116,669 тыс. грн. Добавляем к ним 754,42 грн, которые оставались и на счету, и у нас будет 117,423 тыс. грн. Таким образом, за год мы заработали почти 17 с половиной тысяч гривен, что на 17,42% больше, чем было в начале.

Теперь представим, что за те же 100 тыс. грн. инвестор купил наличные доллары. По данным «Минфина», средний курс продажи американской валюты на момент написания статьи составлял 38,2 грн/$. Исходя из этого, за указанную сумму можно купить $2 617. Еще около 30 грн останется в запасе.

Для того, чтобы иметь возможность через год заработать на продаже долларов хоть чуть больше, чем на ОВГЗ, нам нужно продать эту валюту за 117,423 тыс. грн. Поэтому считаем необходимый для этого курс: 117 423/2 617=44,87.

Таким образом, если курс доллара через год достигнет 44,87 грн/$ или превысит эту отметку, мы заработаем больше, чем на облигациях.

В то же время, бюджет на следующий год верстался из расчета 41,4 грн/$. Такие же ожидания и у МВФ по поводу среднегодового курса доллара на следующий год. То есть, исходя из этих прогнозов, облигации выглядят более выгодными.

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С другой стороны, каким будет реальный курс доллара, будет зависеть от многих факторов, которые на данный момент невозможно предсказать. Это ситуация на фронте, помощь западных партнеров, общая экономическая ситуация, готовность Нацбанка поддерживать гривну. Поэтому, делать ли ставку на более сильное, чем в официальных прогнозах, укрепление доллара к гривне (до 44,87 грн/$), каждый инвестор должен решать самостоятельно.

ОВГЗ против покупки валюты на депозит

Еще в прошлом году НБУ ввел альтернативный способ покупки валюты по курсу банка с размещением ее на депозит от трех месяцев. По истечении этого времени граждане могут забрать из банка наличный доллар.

Таким образом инвесторы могут приобрести валюту существенно дешевле, чем в обменниках. Некоторые банки устанавливают курс покупки на подобные операции в районе 36,87 грн/$. Однако, это либо небольшие учреждения, либо у них есть дополнительная комиссия. С учетом дополнительных расходов, и если инвестор предпочитает крупные банки, он без проблем может купить доллар по реальному курсу около 37,3 грн/$. Ориентируемся на эту цифру, как приближенную к средней.

Если направить на покупку доллара по этому курсу 100 тыс. грн, удастся получить $2 680, и еще 36 грн останется.

За размещение средств на трехмесячном депозите большинство банков платят сугубо символические проценты — 0,01% или 0,1%, хотя максимальная ставка, которую удалось найти «Минфину», превышала 2% годовых.

Поскольку в нашем случае мы можем разместить депозит не только на 3 месяца, а на год, то будем исходить из средней ставки на такой срок — 1,6%. На момент закрытия вклада нам будет начислено $42,9, а после уплаты налогов (19,5%) у нас будет $34,5 заработка.

Таким образом, «на руки» через год получим $2 714,5. Снова считаем, каким должен быть курс, чтобы превысить доходы от ОВГЗ: 117 423/2 714,5 = 43,26.

Таким образом, если вы считаете, что через год курс будет составлять 43,26 грн/$ или больше — можете смело покупать валюту для размещения на депозите. В противном случае, гривневые сбережения более выгодно держать в облигациях.

В то же время, выбирая между долларом и ОВГЗ, нужно учитывать другие факторы, и насколько они важны для вас. Наличный доллар более ликвидный, его в любой момент можно обменять на гривну. Облигации же выкупают не все брокеры, а если и проводят такие операции, то, учитывая спред, инвестор может понести убытки. Кроме этого, следует учитывать, на какой срок вы инвестируете, нужна ли вам через год гривна, можете ли вы дольше оставаться в долларе и т. д.

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Поскольку практически невозможно точно спрогнозировать курс доллара через год, большинство экспертов традиционно рекомендуют диверсифицировать инвестиции, выбирая разные инструменты. А вот уже их соотношение будет зависеть от ожиданий каждого человека.