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28 сентября 2023, 8:36 Читати українською

Девальвация гривны на десятки копеек, на пол гривны, на гривну будет полезна экономике — зампредседателя ОП Шурма

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма считает полезной для экономики легкую контролируемую девальвацию гривны и более мягкую монетарную политику, однако отмечает, что это его личная точка зрения, а не официальная позиция государства. Об этом сказал он в интервью «Интерфакс-Украина».

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма считает полезной для экономики легкую контролируемую девальвацию гривны и более мягкую монетарную политику, однако отмечает, что это его личная точка зрения, а не официальная позиция государства.
Фото: 5.ua

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Девальвация гривны

«По курсу, наверное, учитывая уровни инфляции, которые есть у нас и в других государствах, такая очень легкая контролируемая девальвация на незначительные проценты, наверное, будет полезна экономике», — сказал он.

Шурма пояснил, что речь идет о возможной девальвации гривны «на несколько десятков копеек, на пол гривны, на гривну».

«Это будет полезно и для бюджета, и для конкурентоспособности наших экспортеров. И это будет оживлять экономическую активность», — добавил замглавы ОП.

Учетная ставка

Что касается учетной ставки, то, по его мнению, при годовой инфляции 8,6% учетная ставка на уровне 22% была слишком высока.

«Это означало, что реальная учетная ставка у нас составляет 13%. Вы мне назовите хоть одно государство в мире, где есть положительная реальная учетная ставка? В каждой стране, практически во всех странах, инфляция выше, чем учетная ставка. И это норма для этого периода постковидной инфляции и нормализации», — отметил Шурма.

Он добавил, что снижение Нацбанком учетной ставки в сентябре до 20% также имеет слишком консервативную политику.

Комментируя, по просьбе агентства, поднятый министром финансов Сергеем Марченко вопрос о том, «какую макростабильность хотим видеть», замглавы ОП подтвердил, что «есть общая дискуссия».

«Безусловно, там каждый институт имеет свой взгляд: и на курс, и на монетарную политику, и так далее. Думаю, что в процессе дискуссии мы к чему-нибудь придем», — сказал он, напомнив, что каждый институт имеет свои полномочия.

«Стабильность — это приоритет номер один. Но что же такое стабильность? Стабильность — это не означает фиксированную учетную ставку, фиксированный курс, фиксированное еще что-то. Это означает прогнозируемость в первую очередь и ощущение того, что все будет работать», — обозначил свою личную точку зрения Шурма.

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Источник: Минфин
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