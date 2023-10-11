Как сохранить деньги во время войны: 5 вариантов для осторожных инвесторов

В условиях войны и экономического кризиса перед многими украинцами стоит вопрос, как сохранить свои сбережения. Приумножение же активов отходит на второй план. «Минфин» разбирался, куда инвестировать, чтобы минимизировать риски, и есть ли возможность заработать при таких условиях.

Что такое консервативные инвестиции

Консервативные инвестиции — это вложения, направленные на сохранение капитала и минимизацию риска. Для инвестора, который их выбирает, прибыль не в приоритете.

Такие инструменты могут быть интересны в ряде случаев:

1) Чрезвычайная ситуация. В условиях войны или других чрезвычайных событий приумножение капитала становится неактуальным, при этом главное — сохранить имеющиеся сбережения.

2) Отсутствие времени и знаний для инвестиций. Активный поиск перспективных инструментов нуждается в значительном личном привлечении инвестора, на что готовы пойти далеко не все.

3) Пожилой возраст инвестора. Чем младше человек, тем легче он может рисковать сбережениями, но с приближением к пенсии — в случае потери средств снова собрать их будет сложнее.

4) Незначительные сбережения. Потеря части средств человеком, у которого есть значительные ресурсы, не приведет к финансовой катастрофе, но если денег мало, то и негативные последствия будут более существенными.

5) Крупные сбережения. Инвесторам, которые уже решили свои финансовые вопросы, нет смысла рисковать деньгами, чтобы заработать еще больше.

Многие инвесторы рассматривают консервативные инвестиции, как один из элементов своей стратегии. Часть средств они направляют в агрессивные и рискованные инструменты, чтобы больше заработать, а остальные — держат в более безопасной гавани.

Варианты консервативных инвестиций

Наличная валюта

Самый популярный способ держать сбережения в Украине — это покупка валюты. В основном, это доллар, и гораздо реже — евро, другие валюты, как инвестиционные, как правило, не рассматриваются.

Опыт предыдущих лет обосновывает правильность этой стратегии. В сентябре 1996 года, во время введения в обращение гривны, ее официальный курс к американскому доллару составлял 1,76, сейчас — 36,57. Таким образом, за этот период национальная валюта обесценилась более чем в 20 раз. Человек, купивший тогда доллары на 1 тыс. грн, сейчас мог бы их обменять на 20 тыс. грн (если учитывать наличный курс — еще больше).

Еще одно преимущество валюты — высокая ликвидность — ее можно легко обменять на гривну. Кроме того, ее легко перевозить, за границу можно вывозить валюты в эквиваленте 10 тыс. евро без необходимости декларирования.

Основная проблема валютных сбережений — все та же инфляция, которая в последнее время сильно ускорилась и в США, и в Еврозоне. Соответственно, деньги «под матрасом» постоянно обесцениваются. К примеру, начиная с упомянутого 1996 года, средняя инфляция в США составляла 2,52% в год, то есть купленные тогда доллары уже потеряли почти половину своей покупательной способности.

Другие проблемы, связанные с наличной валютой, — риски ее кражи, повреждения или потери.

Депозит и ОВГЗ

У этих инструментов много общего. В обоих случаях инвестор получает заранее оговоренную прибыль. Также государство гарантирует как выплаты по облигациям, так и возврат 100% депозитов в случае банкротства банка.

Общая у обоих инструментов и легкость использования: открыть вклад в банке и купить облигации можно дистанционно — через сайты или мобильные приложения банков или брокеров.

Одним из отличий между депозитом и облигациями часто называют более высокую ликвидность последних, ведь ОВГЗ можно продать на вторичном рынке. Однако, это не совсем так. Депозит тоже можно выбрать с возможностью досрочного закрытия (хотя проценты по нему будут ниже). В то же время, далеко не все брокеры предусматривают возможность досрочной продажи облигаций, а если такой вариант существует, то это может привести к убыткам. Здесь у брокеров принцип тот же, что и у обменников валюты — покупают дешевле, продают подороже.

Основное же преимущество облигаций — отсутствие налогообложения и более высокая доходность. Лишь некоторые банки предлагают ставки по вкладам выше процентов ОВГЗ, но в одном из предыдущих материалов «Минфин» уже пересчитал реальные доходы от этих инструментов — и облигации оказались более выгодными.

Эксперты, с которыми общалась редакция, тоже, в основном, обращают внимание на облигации. В одной из инвестиционных компаний, которую «Минфин» попросил предложить вариант консервативного портфеля, сообщили, что не могут этого сделать, потому что, кроме ОВГЗ, сейчас инструментов для него вообще нет.

Остальные специалисты тоже обращают внимание на облигации. «Если у человека есть гривна, закрытые долгосрочные цели, то целесообразнее всего в Украине инвестировать в ОВГЗ», — считает сооснователь компании по управлению финансами SMART Алина Шух.

Сооснователь телеграмм-канала «INVEST-KAVA» Сергей Гончаренко убежден, что в ОВГЗ следует направить до 70% консервативного портфеля, разделив их поровну между гривневыми и валютными облигациями. Остальные 30% можно вложить в корпоративные облигации, например, Новой Почты или Эска-Капитал. Однако, здесь стоит учитывать, что, хотя доходность по ним может быть выше, чем по государственным облигациям, выплаты зависят от самих компаний, никаких гарантий от правительства нет.

Недвижимость

Недвижимость — один из традиционных вариантов инвестиций во всем мире. С одной стороны, этот инструмент обеспечивает максимальную надежность сохранности активов, а с другой — рынок демонстрирует стремительный рост. Да, в прошлом году стоимость недвижимости в среднем в мире росла на 6%.

В Украине ситуацию усложняет война, но и у нас оценки рынка недвижимости достаточно положительные.

«Прогноз рынка недвижимости следует разделить на два: во время войны и после победы. На данный момент после стабилизации цен мы наблюдаем динамику постепенного роста в более безопасных регионах страны. Учитывая, что себестоимость строительных материалов за последние полтора года выросла на 30−40%, внутренняя миграция продолжается, можно спрогнозировать, что повышение цен будет в пределах 5−10%», — рассказал «Минфину» основатель SENSAR Development Марк Марченко. После победы в компании ожидают более быстрого роста цен.

Среди преимуществ инвестиций в недвижимость — возможность сдавать жилье в аренду и получать стабильную прибыль. В то же время, это может потребовать привлечения значительных усилий и времени владельца жилья.

Избежать хлопот можно, покупая квартиры у застройщиков, которые самостоятельно решают все вопросы с арендой. К примеру, SENSAR Development строит два апарт-комплекса на западе Украины: во Львове и Яремче. Управление первым возьмет на себя непосредственно застройщик, а вторым — известный гостиничный оператор Ribas Hotels Group.

«Если инвестировать в апарт-комплексы или гостиницы, где управление недвижимостью берет на себя гостиничный оператор или управляющая компания, то можно получать пассивную прибыль в среднем $10−20 тыс. в год», — объяснили в SENSAR Development.

Одна из проблем инвестиций в недвижимость — обычно, высокий порог входа. Однако, избежать этих ограничений можно, выбирая застройщика, у которого есть программа рассрочки. К примеру, в уже упомянутых комплексах в Яремче и Львове первый взнос составляет 30% стоимости недвижимости — это $7,5 и $11,5 тыс. соответственно.

Популярные к полномасштабному вторжению инвестиции в жилье на этапе котлована сейчас менее актуальные. Значительная часть застройщиков заморозили такие проекты, и сосредотачиваются на ЖК с высокой степенью готовности. Поэтому эксперты советуют отдавать предпочтение именно таким домам.

Золото

Золото используется, как платежное средство уже более 4 тысяч лет, что делает его одним из самых надежных инструментов инвестиций. Его часто предпочитают те, кто не доверяет финансовой системе или просто пытается укрыться от обесценивания фиатных денег.

Но в последнее время драгметалл не демонстрирует значительного роста. С начала года он подорожал всего на 2%, уступая инфляции в США. Да и вообще, за последние три года его цена находится в одном коридоре.

Кроме того, покупая золото в Украине, следует учитывать достаточно существенные спреды. Самая лучшая цена, по которой можно купить золотой слиток весом в 1 тройскую унцию, — 76,2 тыс. грн, а продать его удастся всего за 71,6 тыс. грн.

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Чуть дешевле можно купить золотую монету весом в 1 тройскую унцию от Нацбанка — 74,1 тыс. грн, но и выкупает он их дешевле — всего за 68,6 тыс. грн. Таким образом, чтобы инвестиции в металл принесли прибыль, стоимость золота должна существенно вырасти, чего пока не наблюдается.

Международный фондовый рынок

Инвестиции в акции надежных компаний — один из самых популярных инструментов консервативных инвестиций в США и ЕС. В то же время, у нас он менее распространен, в первую очередь, из-за сложности использования, а после начала полномасштабной войны — из-за ограничения перевода валюты за границу. Пополнить счет брокера сейчас можно либо из-за границы, либо через сервис переводов, типа Wise или Revolut.

Если же у инвестора есть желание разобраться в механизме пополнения счета брокера, то для минимизации рисков следует инвестировать не в акции отдельных компаний, а в индекс S&P 500, который включает в себя 500 крупнейших публичных компаний США. Таким образом, вложенные средства распределяются между ними и будут расти или падать настолько, насколько меняется стоимость акций всех этих компаний вместе. Если одна из входящих в индекс компаний даже обанкротится, это почти не скажется на общем результате.

Но, во всяком случае, не стоит забывать, что индекс так же, как и акции отдельных компаний, может не только расти, но и падать в цене. Поэтому элемент риска здесь остается. В частности, по результатам сентября, S&P 500 потерял почти 5%, а за квартал спад составил 3,65%.

Стабильную прибыль можно получать благодаря американским долговым облигациям. Доходность по самым популярным десятилетним бумагам составляет 4,5%, превышая доходность валютных депозитов в украинских банках и отечественных ОВГЗ в долларах. Однако, следует учитывать, что рынок облигаций в США достаточно динамичен, и бумаги могут упасть в цене. Кроме этого, доходы, полученные от них, облагаются налогом в Украине, снижая прибыль примерно на пятую часть.

Пример консервативного портфеля

Выбирая инструменты для своего портфеля, следует учитывать цели и ориентировочные сроки инвестиций. К примеру, если планируете держать деньги меньше года, а потом потратить, нет смысла покупать квартиру или открывать счет у иностранного брокера.

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Как вариант консервативного портфеля, рассмотрим размещение $100 тыс. на длительный срок — около 10 лет.

30% — валютные ОВГЗ;

30% — недвижимость;

20% — индекс S&P 500;

15% — гривневые ОВГЗ;

5% — золото.

В нашем случае, мы лишь незначительную часть средств держим в гривне, поскольку в долгосрочной перспективе национальная валюта традиционно проигрывает доллару, хотя исключение также возможно. Валютные ОВГЗ и золото должны защитить активы, а недвижимость и индекс акций — обеспечить прибыли.