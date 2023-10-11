Крупные банки уже начали активно снижать депозитные ставки. Если в с 13 по 27 сентября доходность гривневых вкладов срезали единицы, то за последние две недели из 26 крупных банков, депозитные предложения которых отслеживает «Минфин», ставки снизили 14. Сколько сейчас платят своим частным клиентам финучреждения с депозитным портфелем от 2 млрд грн, — читайте в свежем обзоре «Минфина».
Каждый второй крупный банк срезал доходность депозитов: какие вклады пострадали больше всего
Как банки меняли ставки
Снижения, в основном, коснулись гривневых вкладов сроком на 6 месяцев.
Самые большие снижения в этот раз провели пять банков.
Укрэксимбанк уменьшил доходность гривневых вкладов на 3 месяца сразу на 3,3 п.п. Ставки по вкладам на другие сроки банк также сократил, хоть и незначительно. Ставки по вкладам на 6 месяцев «похудели» на 0,65 п.п. (до 15,65% годовых), а на 9 и 12 месяцев — на 0,6 п.п. (до 14,65% годовых).
Банк Кредит Днепр снизил на 1,5 п.п. ставки по вкладам на 3 месяца — до 17% годовых. Ставки по остальным гривневым срочным вкладам банк оставил без изменений.
Банк Пивденный отнял 1,5 п.п. от доходности 3-месячных вкладов и сейчас платит по ним 15% годовых. На 1 п.п. снижен процент по гривневым вкладам на 6 месяцев. Теперь на таких депозитах тут можно заработать 15,5% годовых.
На 1,5 п.п. уменьшил ставки по вкладам на 6 месяцев Кредобанк, не тронув доходность по депозитам на 12 месяцев. После изменений их доходность сравнялась — 14% годовых.
Альянс банк снизил на 1,5 п.п. — до 14,5% годовых — ставки по вкладам на 9 месяцев. В этот раз это был единственный банк, который повышал доходность некоторых срочных вкладов. На 1 п.п. выросла тут доходность вкладов в гривне на 6 месяцев и 1,5 п.п. — на 3 месяца. Теперь банк платит по таким вкладам 16,5% и 16% годовых соответственно.
Еще четыре банка снизили ставки по всем срочным вкладам в гривне на 1 п.п.
После таких изменений Правэкс Банк платит по вкладам в гривне от 11% до 14% годовых, ПУМБ — 14% годовых по каждому срочному гривневому вкладу (так же как и Восток Банк), Таскомбанк предлагает частным клиентам вклады в нацвалюте с доходностью от 14,25% до 15% годовых.
Еще пять банков незначительно снижали ставки в диапазоне от 0,25 до 1 п.п.
Самую высокую доходность по вкладам на 3 месяца предлагают:
- Аккордбанк — 19% годовых,
- Кредит Днепр — 17% годовых,
- Прокредитбанк — 17% годовых.
На вклады на 6 месяцев самые лучшие условия предлагают:
- Аккордбанк — 17,5% годовых,
- Коминбанк — 17% годовых,
- Банк Львов — 17% годовых,
- Прокредитбанк — 17% годовых.
Самые лучшие ставки по вкладам на 9 месяцев предлагают:
- Коминбанк — 17% годовых,
- Идея банк — 16,75% годовых,
- Банк Львов — 16% годовых.
Единственным банком, который в этот раз не менял ставки в гривне, однако снижал доходность вкладов в долларе и евро, стал Сенс Банк.
В долларе банк уменьшил доходность депозитов на 3 и 12 месяцев на 0,5 п.п., а на 6 месяцев — на 0,25 п.п. В евро банк отминусовал по 1 п.п. от ставок по вкладам на те же 3 и 12 месяцев, и 0,75 п.п. — от вкладов на 6 месяцев. Банк теперь платит по долларовым вкладам, в зависимости от срока размещения, 2−2,5% годовых, а по евро — 0,25%-0,75% годовых.
Сколько денег и в каких банках держат украинцы
Пока статистика не отражает последних данных по вкладчикам и суммам вкладов после снижения ключевой ставки 14 сентября.
По данным НБУ за август, банки, в основном, прирастали вкладчиками. В Приватбанке их стало на 336,9 тыс. больше. Вторым по приросту стал Универсал Банк (196,5 тыс. человек). А-Банк нарастил базу вкладчиков на 112,1 тыс. чел, а в ПУМБе и Ощаде «депозитчиков» стало больше на 88,5 тыс. и 43,2 тыс. соответственно.
Минусов по вкладчикам у крупных банков в августе почти не было, за исключением Сенс Банка, который потерял примерно 2,5 тыс. вкладчиков, из банка Кредит Днепр ушло 508 вкладчиков, а из Правэкса — 418.
Если смотреть по суммам вкладов, то самый большой отток в августе наблюдался у ОТП банка (-602,4 млн грн), Райффайзен банка (-282,7 млн грн) и банка Восток (-190,7 млн грн). По приросту же в лидерах Приватбанк (+1,06 млрд грн) и Ощад (+1,01 млрд грн). На третьем месте Сенс Банк, депозитный портфель физлиц которого прирос на 804,8 млн грн.
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Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Идея Банк
|17,33%
|-
|16,75%
|0,50%
|16,75%
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|17,25%
|1,00%
|17,00%
|0,75%
|17,00%
|0,75%
|16,75%
|-
|-
|-
|Аккордбанк
|17,00%
|0,50%
|-
|-
|17,50%
|1,00%
|19,00%
|-
|5,00%
|-
|Банк Львов
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|17,00%
|-
|16,00%
|-
|5,00%
|-
|Кредит Днепр Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|17,00%
|1,50%
|-
|-
|Прокредит Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|А-Банк
|15,35%
|0,40%
|-
|-
|15,25%
|0,25%
|14,50%
|-
|0,01%
|-
|Таскомбанк
|15,00%
|1,00%
|15,00%
|1,00%
|14,50%
|1,00%
|14,25%
|1,00%
|4,00%
|-
|Универсал Банк
|15,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|monobank
|15,00%
|-
|14,00%
|-
|13,00%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк
|14,65%
|0,60%
|14,65%
|0,60%
|15,65%
|0,65%
|9,00%
|3,30%
|-
|-
|МТБ Банк
|14,50%
|-
|15,00%
|-
|15,30%
|-
|15,30%
|-
|-
|-
|Сенс Банк
|14,50%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|13,00%
|-
|4,00%
|-
|Укргазбанк
|14,50%
|0,50%
|15,00%
|0,50%
|16,00%
|0,25%
|7,50%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|14,00%
|-
|14,50%
|1,50%
|16,50%
|1,00%
|16,00%
|1,50%
|8,00%
|-
|Восток Банк
|14,00%
|1,00%
|-
|-
|14,00%
|1,00%
|14,00%
|1,00%
|-
|-
|Кредобанк
|14,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|1,50%
|-
|-
|-
|-
|ПУМБ
|14,00%
|1,00%
|14,00%
|1,00%
|14,00%
|1,00%
|14,00%
|1,00%
|-
|-
|Райффайзен Банк
|13,50%
|-
|-
|-
|13,50%
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|13,25%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Креди Агриколь Банк
|12,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|Правэкс Банк
|11,00%
|1,00%
|12,00%
|1,00%
|12,00%
|1,00%
|14,00%
|1,00%
|-
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|12,50%
|-
|13,50%
|-
|3,00%
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|15,50%
|1,00%
|15,00%
|1,50%
|3,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|11,50%
|-
|10,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 26.09.2023−09.10.2023.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.
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Доллар США
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Таскомбанк
|3,00%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|2,90%
|-
|2,40%
|-
|2,40%
|-
|1,40%
|-
|-
|-
|Банк Львов
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|2,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Сенс Банк
|2,50%
|0,50%
|-
|-
|2,25%
|0,25%
|2,00%
|0,50%
|0,01%
|-
|Универсал Банк
|2,10%
|-
|-
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|2,10%
|-
|1,90%
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|2,00%
|-
|2,15%
|-
|2,10%
|-
|1,90%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Укрэксимбанк
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,45%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,50%
|-
|Аккордбанк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Идея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,15%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 26.09.2023−09.10.2023.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Таскомбанк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|Банк Львов
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,25%
|-
|Универсал Банк
|1,60%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,60%
|-
|1,30%
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|1,40%
|-
|1,15%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|1,40%
|-
|1,15%
|-
|1,15%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк
|1,00%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Сенс Банк
|0,75%
|1,00%
|-
|-
|0,50%
|0,75%
|0,25%
|1,00%
|0,01%
|-
|Укрэксимбанк
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,40%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Аккордбанк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|Кредит Днепр Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 26.09.2023−09.10.2023.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
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