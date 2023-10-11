Каждый второй крупный банк срезал доходность депозитов: какие вклады пострадали больше всего

Крупные банки уже начали активно снижать депозитные ставки . Если в с 13 по 27 сентября доходность гривневых вкладов срезали единицы, то за последние две недели из 26 крупных банков, депозитные предложения которых отслеживает «Минфин», ставки снизили 14. Сколько сейчас платят своим частным клиентам финучреждения с депозитным портфелем от 2 млрд грн, — читайте в свежем обзоре «Минфина».

Как банки меняли ставки

Снижения, в основном, коснулись гривневых вкладов сроком на 6 месяцев.

Самые большие снижения в этот раз провели пять банков.

Укрэксимбанк уменьшил доходность гривневых вкладов на 3 месяца сразу на 3,3 п.п. Ставки по вкладам на другие сроки банк также сократил, хоть и незначительно. Ставки по вкладам на 6 месяцев «похудели» на 0,65 п.п. (до 15,65% годовых), а на 9 и 12 месяцев — на 0,6 п.п. (до 14,65% годовых).

Банк Кредит Днепр снизил на 1,5 п.п. ставки по вкладам на 3 месяца — до 17% годовых. Ставки по остальным гривневым срочным вкладам банк оставил без изменений.

Банк Пивденный отнял 1,5 п.п. от доходности 3-месячных вкладов и сейчас платит по ним 15% годовых. На 1 п.п. снижен процент по гривневым вкладам на 6 месяцев. Теперь на таких депозитах тут можно заработать 15,5% годовых.

На 1,5 п.п. уменьшил ставки по вкладам на 6 месяцев Кредобанк, не тронув доходность по депозитам на 12 месяцев. После изменений их доходность сравнялась — 14% годовых.

Альянс банк снизил на 1,5 п.п. — до 14,5% годовых — ставки по вкладам на 9 месяцев. В этот раз это был единственный банк, который повышал доходность некоторых срочных вкладов. На 1 п.п. выросла тут доходность вкладов в гривне на 6 месяцев и 1,5 п.п. — на 3 месяца. Теперь банк платит по таким вкладам 16,5% и 16% годовых соответственно.

Еще четыре банка снизили ставки по всем срочным вкладам в гривне на 1 п.п.

После таких изменений Правэкс Банк платит по вкладам в гривне от 11% до 14% годовых, ПУМБ — 14% годовых по каждому срочному гривневому вкладу (так же как и Восток Банк), Таскомбанк предлагает частным клиентам вклады в нацвалюте с доходностью от 14,25% до 15% годовых.

Еще пять банков незначительно снижали ставки в диапазоне от 0,25 до 1 п.п.

Самую высокую доходность по вкладам на 3 месяца предлагают:

Аккордбанк — 19% годовых,

— 19% годовых, Кредит Днепр — 17% годовых,

— 17% годовых, Прокредитбанк — 17% годовых.

На вклады на 6 месяцев самые лучшие условия предлагают:

Аккордбанк — 17,5% годовых,

— 17,5% годовых, Коминбанк — 17% годовых,

— 17% годовых, Банк Львов — 17% годовых,

— 17% годовых, Прокредитбанк — 17% годовых.

Самые лучшие ставки по вкладам на 9 месяцев предлагают:

Коминбанк — 17% годовых,

— 17% годовых, Идея банк — 16,75% годовых,

— 16,75% годовых, Банк Львов — 16% годовых.

Единственным банком, который в этот раз не менял ставки в гривне, однако снижал доходность вкладов в долларе и евро, стал Сенс Банк.

В долларе банк уменьшил доходность депозитов на 3 и 12 месяцев на 0,5 п.п., а на 6 месяцев — на 0,25 п.п. В евро банк отминусовал по 1 п.п. от ставок по вкладам на те же 3 и 12 месяцев, и 0,75 п.п. — от вкладов на 6 месяцев. Банк теперь платит по долларовым вкладам, в зависимости от срока размещения, 2−2,5% годовых, а по евро — 0,25%-0,75% годовых.

Сколько денег и в каких банках держат украинцы

Пока статистика не отражает последних данных по вкладчикам и суммам вкладов после снижения ключевой ставки 14 сентября.

По данным НБУ за август, банки, в основном, прирастали вкладчиками. В Приватбанке их стало на 336,9 тыс. больше. Вторым по приросту стал Универсал Банк (196,5 тыс. человек). А-Банк нарастил базу вкладчиков на 112,1 тыс. чел, а в ПУМБе и Ощаде «депозитчиков» стало больше на 88,5 тыс. и 43,2 тыс. соответственно.

Минусов по вкладчикам у крупных банков в августе почти не было, за исключением Сенс Банка, который потерял примерно 2,5 тыс. вкладчиков, из банка Кредит Днепр ушло 508 вкладчиков, а из Правэкса — 418.

Если смотреть по суммам вкладов, то самый большой отток в августе наблюдался у ОТП банка (-602,4 млн грн), Райффайзен банка (-282,7 млн грн) и банка Восток (-190,7 млн грн). По приросту же в лидерах Приватбанк (+1,06 млрд грн) и Ощад (+1,01 млрд грн). На третьем месте Сенс Банк, депозитный портфель физлиц которого прирос на 804,8 млн грн.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 26.09.2023−09.10.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2023

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 26.09.2023−09.10.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 26.09.2023−09.10.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

С методикой исследования можно ознакомиться тут.