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11 октября 2023, 14:30 Читати українською

Каждый второй крупный банк срезал доходность депозитов: какие вклады пострадали больше всего

Крупные банки уже начали активно снижать депозитные ставки. Если в с 13 по 27 сентября доходность гривневых вкладов срезали единицы, то за последние две недели из 26 крупных банков, депозитные предложения которых отслеживает «Минфин», ставки снизили 14. Сколько сейчас платят своим частным клиентам финучреждения с депозитным портфелем от 2 млрд грн, — читайте в свежем обзоре «Минфина».

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке! 28 Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Идея Банк 17,33% - 16,75% 0,50% 16,75% 0,50% - - - - КоминБанк* 17,25% 1,00% 17,00% 0,75% 17,00% 0,75% 16,75% - - - Аккордбанк 17,00% 0,50% - - 17,50% 1,00% 19,00% - 5,00% - Банк Львов 16,00% - 16,00% - 17,00% - 16,00% - 5,00% - Кредит Днепр Банк 16,00% - - - 16,50% - 17,00% 1,50% - - Прокредит Банк 16,00% - - - 17,00% - 17,00% - 5,00% - А-Банк 15,35% 0,40% - - 15,25% 0,25% 14,50% - 0,01% - Таскомбанк 15,00% 1,00% 15,00% 1,00% 14,50% 1,00% 14,25% 1,00% 4,00% - Универсал Банк 15,00% - - - 13,00% - 12,00% - - - monobank 15,00% - 14,00% - 13,00% - 12,00% - - - Укрэксимбанк 14,65% 0,60% 14,65% 0,60% 15,65% 0,65% 9,00% 3,30% - - МТБ Банк 14,50% - 15,00% - 15,30% - 15,30% - - - Сенс Банк 14,50% - - - 14,00% - 13,00% - 4,00% - Укргазбанк 14,50% 0,50% 15,00% 0,50% 16,00% 0,25% 7,50% - - - Альянс Банк 14,00% - 14,50% 1,50% 16,50% 1,00% 16,00% 1,50% 8,00% - Восток Банк 14,00% 1,00% - - 14,00% 1,00% 14,00% 1,00% - - Кредобанк 14,00% - - - 14,00% 1,50% - - - - ПУМБ 14,00% 1,00% 14,00% 1,00% 14,00% 1,00% 14,00% 1,00% - - Райффайзен Банк 13,50% - - - 13,50% - 12,50% - - - Ощадбанк 13,25% - - - 15,00% - - - - - Приватбанк 13,00% - 12,00% - 12,00% - 2,50% - 2,50% - Креди Агриколь Банк 12,00% - - - 12,00% - 10,00% - 1,00% - Правэкс Банк 11,00% 1,00% 12,00% 1,00% 12,00% 1,00% 14,00% 1,00% - - ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 12,50% - 13,50% - 3,00% - Пивденный - - - - 15,50% 1,00% 15,00% 1,50% 3,00% - Укрсиббанк - - - - 11,50% - 10,00% - - - Программа БОНУС к депозитамОформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:Глобус, Кредитвест Банк, Банк Кредит Днепр, sportbank, Пиреус Банк.

Как банки меняли ставки

Снижения, в основном, коснулись гривневых вкладов сроком на 6 месяцев.

Самые большие снижения в этот раз провели пять банков.

Укрэксимбанк уменьшил доходность гривневых вкладов на 3 месяца сразу на 3,3 п.п. Ставки по вкладам на другие сроки банк также сократил, хоть и незначительно. Ставки по вкладам на 6 месяцев «похудели» на 0,65 п.п. (до 15,65% годовых), а на 9 и 12 месяцев — на 0,6 п.п. (до 14,65% годовых).

Банк Кредит Днепр снизил на 1,5 п.п. ставки по вкладам на 3 месяца — до 17% годовых. Ставки по остальным гривневым срочным вкладам банк оставил без изменений.

Банк Пивденный отнял 1,5 п.п. от доходности 3-месячных вкладов и сейчас платит по ним 15% годовых. На 1 п.п. снижен процент по гривневым вкладам на 6 месяцев. Теперь на таких депозитах тут можно заработать 15,5% годовых.

На 1,5 п.п. уменьшил ставки по вкладам на 6 месяцев Кредобанк, не тронув доходность по депозитам на 12 месяцев. После изменений их доходность сравнялась — 14% годовых.

Альянс банк снизил на 1,5 п.п. — до 14,5% годовых — ставки по вкладам на 9 месяцев. В этот раз это был единственный банк, который повышал доходность некоторых срочных вкладов. На 1 п.п. выросла тут доходность вкладов в гривне на 6 месяцев и 1,5 п.п. — на 3 месяца. Теперь банк платит по таким вкладам 16,5% и 16% годовых соответственно.

Еще четыре банка снизили ставки по всем срочным вкладам в гривне на 1 п.п.

После таких изменений Правэкс Банк платит по вкладам в гривне от 11% до 14% годовых, ПУМБ — 14% годовых по каждому срочному гривневому вкладу (так же как и Восток Банк), Таскомбанк предлагает частным клиентам вклады в нацвалюте с доходностью от 14,25% до 15% годовых.

Еще пять банков незначительно снижали ставки в диапазоне от 0,25 до 1 п.п.

Самую высокую доходность по вкладам на 3 месяца предлагают:

  • Аккордбанк — 19% годовых,
  • Кредит Днепр — 17% годовых,
  • Прокредитбанк — 17% годовых.

На вклады на 6 месяцев самые лучшие условия предлагают:

  • Аккордбанк — 17,5% годовых,
  • Коминбанк — 17% годовых,
  • Банк Львов — 17% годовых,
  • Прокредитбанк — 17% годовых.

Самые лучшие ставки по вкладам на 9 месяцев предлагают:

  • Коминбанк — 17% годовых,
  • Идея банк — 16,75% годовых,
  • Банк Львов — 16% годовых.

Единственным банком, который в этот раз не менял ставки в гривне, однако снижал доходность вкладов в долларе и евро, стал Сенс Банк.

В долларе банк уменьшил доходность депозитов на 3 и 12 месяцев на 0,5 п.п., а на 6 месяцев — на 0,25 п.п. В евро банк отминусовал по 1 п.п. от ставок по вкладам на те же 3 и 12 месяцев, и 0,75 п.п. — от вкладов на 6 месяцев. Банк теперь платит по долларовым вкладам, в зависимости от срока размещения, 2−2,5% годовых, а по евро — 0,25%-0,75% годовых.

Сколько денег и в каких банках держат украинцы

Пока статистика не отражает последних данных по вкладчикам и суммам вкладов после снижения ключевой ставки 14 сентября.

По данным НБУ за август, банки, в основном, прирастали вкладчиками. В Приватбанке их стало на 336,9 тыс. больше. Вторым по приросту стал Универсал Банк (196,5 тыс. человек). А-Банк нарастил базу вкладчиков на 112,1 тыс. чел, а в ПУМБе и Ощаде «депозитчиков» стало больше на 88,5 тыс. и 43,2 тыс. соответственно.

Минусов по вкладчикам у крупных банков в августе почти не было, за исключением Сенс Банка, который потерял примерно 2,5 тыс. вкладчиков, из банка Кредит Днепр ушло 508 вкладчиков, а из Правэкса — 418.

Если смотреть по суммам вкладов, то самый большой отток в августе наблюдался у ОТП банка (-602,4 млн грн), Райффайзен банка (-282,7 млн грн) и банка Восток (-190,7 млн грн). По приросту же в лидерах Приватбанк (+1,06 млрд грн) и Ощад (+1,01 млрд грн). На третьем месте Сенс Банк, депозитный портфель физлиц которого прирос на 804,8 млн грн.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Идея Банк 17,33% - 16,75% 0,50% 16,75% 0,50% - - - -
КоминБанк* 17,25% 1,00% 17,00% 0,75% 17,00% 0,75% 16,75% - - -
Аккордбанк 17,00% 0,50% - - 17,50% 1,00% 19,00% - 5,00% -
Банк Львов 16,00% - 16,00% - 17,00% - 16,00% - 5,00% -
Кредит Днепр Банк 16,00% - - - 16,50% - 17,00% 1,50% - -
Прокредит Банк 16,00% - - - 17,00% - 17,00% - 5,00% -
А-Банк 15,35% 0,40% - - 15,25% 0,25% 14,50% - 0,01% -
Таскомбанк 15,00% 1,00% 15,00% 1,00% 14,50% 1,00% 14,25% 1,00% 4,00% -
Универсал Банк 15,00% - - - 13,00% - 12,00% - - -
monobank 15,00% - 14,00% - 13,00% - 12,00% - - -
Укрэксимбанк 14,65% 0,60% 14,65% 0,60% 15,65% 0,65% 9,00% 3,30% - -
МТБ Банк 14,50% - 15,00% - 15,30% - 15,30% - - -
Сенс Банк 14,50% - - - 14,00% - 13,00% - 4,00% -
Укргазбанк 14,50% 0,50% 15,00% 0,50% 16,00% 0,25% 7,50% - - -
Альянс Банк 14,00% - 14,50% 1,50% 16,50% 1,00% 16,00% 1,50% 8,00% -
Восток Банк 14,00% 1,00% - - 14,00% 1,00% 14,00% 1,00% - -
Кредобанк 14,00% - - - 14,00% 1,50% - - - -
ПУМБ 14,00% 1,00% 14,00% 1,00% 14,00% 1,00% 14,00% 1,00% - -
Райффайзен Банк 13,50% - - - 13,50% - 12,50% - - -
Ощадбанк 13,25% - - - 15,00% - - - - -
Приватбанк 13,00% - 12,00% - 12,00% - 2,50% - 2,50% -
Креди Агриколь Банк 12,00% - - - 12,00% - 10,00% - 1,00% -
Правэкс Банк 11,00% 1,00% 12,00% 1,00% 12,00% 1,00% 14,00% 1,00% - -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 12,50% - 13,50% - 3,00% -
Пивденный - - - - 15,50% 1,00% 15,00% 1,50% 3,00% -
Укрсиббанк - - - - 11,50% - 10,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 26.09.2023−09.10.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

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Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Таскомбанк 3,00% - 2,50% - 2,25% - 2,00% - - -
КоминБанк* 2,90% - 2,40% - 2,40% - 1,40% - - -
Банк Львов 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Кредит Днепр Банк*
 2,50% - - - 2,00% - 0,80% - - -
Сенс Банк 2,50% 0,50% - - 2,25% 0,25% 2,00% 0,50% 0,01% -
Универсал Банк 2,10% - - - 1,60% - 0,10% - - -
monobank 2,10% - 1,90% - 1,60% - 0,10% - - -
МТБ Банк 2,00% - 2,15% - 2,10% - 1,90% - - -
Прокредит Банк 2,00% - - - 1,75% - 1,50% - 0,01% -
Укрэксимбанк 1,75% - 1,75% - 1,45% - 0,60% - - -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,50% -
Аккордбанк 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,10% - - -
ПУМБ 1,20% - 1,00% - 0,80% - 0,50% - - -
Креди Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
Идея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Укргазбанк 0,50% - 0,50% - 0,15% - 0,10% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,50% - 1,50% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 2,25% - 1,75% - - -
Укрсиббанк - - - - 2,00% - 2,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 26.09.2023−09.10.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Таскомбанк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 0,70% - - -
Банк Львов 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,25% -
Универсал Банк 1,60% - - - 1,10% - 0,10% - - -
monobank 1,60% - 1,30% - 1,10% - 0,10% - - -
МТБ Банк 1,50% - 1,45% - 1,40% - 1,15% - - -
КоминБанк* 1,40% - 1,15% - 1,15% - 0,90% - - -
Прокредит Банк 1,00% - - - 1,00% - 0,75% - 0,01% -
ПУМБ 0,80% - 0,70% - 0,60% - 0,50% - - -
Сенс Банк 0,75% 1,00% - - 0,50% 0,75% 0,25% 1,00% 0,01% -
Укрэксимбанк 0,70% - 0,70% - 0,40% - 0,10% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,10% - - -
Креди Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Идея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Аккордбанк 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - 0,10% -
Кредит Днепр Банк* 0,01% - - - 0,60% - 0,60% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,00% - 1,00% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,00% - 0,75% - - -
Укрсиббанк - - - - 1,00% - 1,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 26.09.2023−09.10.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

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