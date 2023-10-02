В силу устойчивого прогресса в снижении инфляции, накопления значительного уровня международных резервов, увеличения привлекательности гривневых депозитов и ОВГЗ Национальный банк переходит в режим управляемой гибкости обменного курса. Об этом говорится в сообщении регулятора.
НБУ переходит на управляемый гибкий обменный курс
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Отличие от «плавающего курса». Управляемая гибкость курса отличается от режима плавающего курсообразования, действовавшего в Украине
НБУ будет компенсировать структурный дефицит валюты. Благодаря этому курс сможет изменяться в обе стороны: расти и снижаться. Кроме того, НБУ будет существенно ограничивать курсовые изменения, не допуская как значительного ослабления гривны, так и существенного укрепления.
Механизм курсообразования. Официальный курс при режиме управляемой гибкости будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке при активном участии НБУ.
В то же время курс на тех сегментах рынка, где могут покупать и продавать валюту граждане, будет устанавливаться по тем же правилам, что и последние полтора года. Речь идет как о наличном рынке, так и о карточных курсах банков.
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Напомним, что уже почти полтора года курс на наличном рынке и карточные курсы банков не фиксированы. За это время они как росли, так и снижались.
НБУ продолжит прилагать усилия для минимизации разницы между наличным и официальным курсами.
Предпосылки. Переход к управляемой гибкости курса стал возможным благодаря основательной подготовительной работе с привлечением международных экспертов и учетом наилучшего мирового опыта, а также с учетом сформированности и устойчивости макроэкономических предпосылок, как:
- устойчивый прогресс в снижении инфляции,
- накопление значительного уровня международных резервов,
- увеличение привлекательности гривневых депозитов и ОВГЗ как инструментов защиты сбережений от инфляционного обесценения.
Это позволяет обеспечить контроль перехода и минимизировать риски для финансового рынка, экономики и граждан.
Цель. Новый курсовой режим усилит устойчивость украинской экономики и валютного рынка, будет способствовать их лучшей адаптации к изменению внутренних и внешних условий и уменьшать риски накопления валютных дисбалансов, которые могут генерировать длительное удержание фиксированного курса.
Также управляемая гибкость официального курса станет важной предпосылкой для возвращения к инфляционному таргетированию в будущем.
Неизменной приоритетной задачей НБУ будет оставаться сохранение курсовой устойчивости.
Комментарии - 25
видите вчера я на день ошибся, я думал с 2 октября введут, с начала месяца.
рекомендую быстро на депозит что с обменом до 200К .
По фигу . Те , кто хотел уже перевели гривну в доллар по курсу 37,4−37,5 через конвертационные депозиты или через прямую покупку
Дался вам этот виски.
Не зацикливайтесь
Как обычно, народ занимает очередь ещё с вечера…
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«Дай бог нашому теляті та вовка з'їсти"(С)
А можно поинтересоваться — на каких экономических факторах зиждется ваш прогноз?
Ну вообще то «умнички» те кто сдал доллар по 42 и вложил в конвертационные депозиты, в доллар по 37−37,5 и по итогу заработали по ставке 40% В ВАЛЮТЕ
Поки буде чим задовольняти попит-курс триматиметься, як тільки ринок відчує дефіцит-буде капець, курс піде швидко й набагато.
В короткостроковій перспективі та нинішньому стані речей (наявність значної допомоги) державі це вигідно, а на довго у нас ніхто не планує. Тому думаю попливе він добре.
В держави є вся статистика по ОВДП, задача лише порахувати оптимальний період для корекції, щоб максимально розділити удар з держателями ОВДП.