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2 октября 2023, 17:08 Читати українською

НБУ переходит на управляемый гибкий обменный курс

В силу устойчивого прогресса в снижении инфляции, накопления значительного уровня международных резервов, увеличения привлекательности гривневых депозитов и ОВГЗ Национальный банк переходит в режим управляемой гибкости обменного курса. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В силу устойчивого прогресса в снижении инфляции, накопления значительного уровня международных резервов, увеличения привлекательности гривневых депозитов и ОВГЗ Национальный банк переходит в режим управляемой гибкости обменного курса.
Фото: depositphotos

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Отличие от «плавающего курса». Управляемая гибкость курса отличается от режима плавающего курсообразования, действовавшего в Украине до 24.02.2022. При текущем режиме НБУ продолжит тщательно контролировать ситуацию на валютном рынке и будет оставаться ключевым игроком на нем.

НБУ будет компенсировать структурный дефицит валюты. Благодаря этому курс сможет изменяться в обе стороны: расти и снижаться. Кроме того, НБУ будет существенно ограничивать курсовые изменения, не допуская как значительного ослабления гривны, так и существенного укрепления.

Механизм курсообразования. Официальный курс при режиме управляемой гибкости будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке при активном участии НБУ.

В то же время курс на тех сегментах рынка, где могут покупать и продавать валюту граждане, будет устанавливаться по тем же правилам, что и последние полтора года. Речь идет как о наличном рынке, так и о карточных курсах банков.

Читайте: Обращение к гибкому курсу: НБУ обещает сдержать валютные колебания

Напомним, что уже почти полтора года курс на наличном рынке и карточные курсы банков не фиксированы. За это время они как росли, так и снижались.

НБУ продолжит прилагать усилия для минимизации разницы между наличным и официальным курсами.

Предпосылки. Переход к управляемой гибкости курса стал возможным благодаря основательной подготовительной работе с привлечением международных экспертов и учетом наилучшего мирового опыта, а также с учетом сформированности и устойчивости макроэкономических предпосылок, как:

  • устойчивый прогресс в снижении инфляции,
  • накопление значительного уровня международных резервов,
  • увеличение привлекательности гривневых депозитов и ОВГЗ как инструментов защиты сбережений от инфляционного обесценения.

Это позволяет обеспечить контроль перехода и минимизировать риски для финансового рынка, экономики и граждан.

Цель. Новый курсовой режим усилит устойчивость украинской экономики и валютного рынка, будет способствовать их лучшей адаптации к изменению внутренних и внешних условий и уменьшать риски накопления валютных дисбалансов, которые могут генерировать длительное удержание фиксированного курса.

Также управляемая гибкость официального курса станет важной предпосылкой для возвращения к инфляционному таргетированию в будущем.

Неизменной приоритетной задачей НБУ будет оставаться сохранение курсовой устойчивости.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 25

+
+29
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
2 октября 2023, 17:27
#
Хочу теперь послушать этих товарищей которые говорили что дешевый ирландский виски это ок.

видите вчера я на день ошибся, я думал с 2 октября введут, с начала месяца.
+
+41
tyshenkoV
tyshenkoV
2 октября 2023, 17:29
#
Под этой новостью срочно нужны эксперты по вопросам девальвации. Подскажите, до конца недели доллар уже ждать по 60, или все-таки до конца месяца?
+
+87
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
2 октября 2023, 17:37
#
Я думаю в течении двух недель 46−48 , а до конца года может 50+ . так выглядит логично . а бежать можно сейчас , если где еще не слышали новость , сейчас будет рубилово . Вообще до конца месяца будет жесть , когда будут непонятки , то туда , то сюда будет шатать .

рекомендую быстро на депозит что с обменом до 200К .
+
+9
Lolik1837
Lolik1837
2 октября 2023, 18:10
#
«Подскажите, до конца недели доллар уже ждать по 60, или все-таки до конца месяца?»

По фигу . Те , кто хотел уже перевели гривну в доллар по курсу 37,4−37,5 через конвертационные депозиты или через прямую покупку
+
0
Lolik1837
Lolik1837
2 октября 2023, 18:34
#
«Хочу теперь послушать этих товарищей которые говорили что дешевый ирландский виски это ок.»

Дался вам этот виски.
Не зацикливайтесь
+
0
Kaleso
Kaleso
2 октября 2023, 17:31
#
Цікаво
+
+51
Kaleso
Kaleso
2 октября 2023, 17:32
#
Грошей не дали треба друкувати треба відпускати
+
+30
NN NN
NN NN
2 октября 2023, 17:33
#
Завтра в обменниках и 1996 года доллар розберут
+
0
Kaleso
Kaleso
2 октября 2023, 17:34
#
Насмішив
+
+33
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
2 октября 2023, 17:38
#
Разберут . понесется сейчас . пока ясность настанет уже столько икры наметают .
+
0
Kaleso
Kaleso
2 октября 2023, 17:47
#
А я не то і насмішив написав) я написав тому що35 чекає
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
2 октября 2023, 17:48
#
Уже очереди стоят за баксом по старым ценам…
Как обычно, народ занимает очередь ещё с вечера…

Присоединяйтесь…
+
0
Den1996
Den1996
2 октября 2023, 17:55
#
Управляемый?) ну-ну
+
+26
NN NN
NN NN
2 октября 2023, 17:58
#
35.5 к концу года
+
+7
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
2 октября 2023, 18:00
#
Да да :-)
+
0
viicore
viicore
2 октября 2023, 18:13
#
Похоже таки перестанут искусственно сдерживать укрепление гривны. Если правильно понял не только карткові курси, но и межбанк будет гулять немного туда сюда. Может сравняется курс, что тоже неплохо. После выравнивания качнуть его спекулям будет значительно сложнее.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
2 октября 2023, 18:16
#
Если сравняется на что я надеюсь — это будет лучшее последствие
+
+18
Lolik1837
Lolik1837
2 октября 2023, 18:42
#
«35.5 к концу года»

«Дай бог нашому теляті та вовка з'їсти"(С)

А можно поинтересоваться — на каких экономических факторах зиждется ваш прогноз?
+
0
Дмитрий Митин
Дмитрий Митин
2 октября 2023, 18:21
#
45% точно оптимисты те которые сидят в доларе по37−37.4, 45% лохи которые сидят в доларе по 42−44, к новому году будет золотая середина по 39 ни вам ни нам, и 10% умнички те которые сдали по 40−42, и положили на депозит под 15−20% еще год н, а ну кто к кому прилип, там где +60это явно вторая категория
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
2 октября 2023, 18:25
#
Понимаешь почему не будет середины ? просто посмотри на динамику расходования валюты нацбанком . ее надо сокращать , я думаю за месяц полтора это +20−25% к текущему курсу точно , а потом будем смотреть на развитие ситуации . гривны очень много у народа . одни военные выплаты чего стоят .
+
0
Lolik1837
Lolik1837
2 октября 2023, 18:49
#
«умнички те которые сдали по 40−42, и положили на депозит под 15−20% еще год»

Ну вообще то «умнички» те кто сдал доллар по 42 и вложил в конвертационные депозиты, в доллар по 37−37,5 и по итогу заработали по ставке 40% В ВАЛЮТЕ
+
+39
matroskin
matroskin
2 октября 2023, 18:35
#
Як на мене курс буде залежати лише від обсягів закордонної ГРОШОВОЇ допомоги.
Поки буде чим задовольняти попит-курс триматиметься, як тільки ринок відчує дефіцит-буде капець, курс піде швидко й набагато.
В короткостроковій перспективі та нинішньому стані речей (наявність значної допомоги) державі це вигідно, а на довго у нас ніхто не планує. Тому думаю попливе він добре.
В держави є вся статистика по ОВДП, задача лише порахувати оптимальний період для корекції, щоб максимально розділити удар з держателями ОВДП.
+
0
xapyga
xapyga
2 октября 2023, 18:36
#
О как воспряли, те что по 45купили, уже 70 подавай до конца недели
+
+7
Бедный папа
Бедный папа
2 октября 2023, 18:57
#
Скоро будет как в фильме: «Сними шляпу, это же целый доллар!»
+
0
Den1996
Den1996
2 октября 2023, 19:00
#
Ахахах))
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