НБУ переходит на управляемый гибкий обменный курс

В силу устойчивого прогресса в снижении инфляции, накопления значительного уровня международных резервов, увеличения привлекательности гривневых депозитов и ОВГЗ Национальный банк переходит в режим управляемой гибкости обменного курса. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Отличие от «плавающего курса». Управляемая гибкость курса отличается от режима плавающего курсообразования, действовавшего в Украине до 24.02.2022 . При текущем режиме НБУ продолжит тщательно контролировать ситуацию на валютном рынке и будет оставаться ключевым игроком на нем.

НБУ будет компенсировать структурный дефицит валюты. Благодаря этому курс сможет изменяться в обе стороны: расти и снижаться. Кроме того, НБУ будет существенно ограничивать курсовые изменения, не допуская как значительного ослабления гривны, так и существенного укрепления.

Механизм курсообразования. Официальный курс при режиме управляемой гибкости будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке при активном участии НБУ.

В то же время курс на тех сегментах рынка, где могут покупать и продавать валюту граждане, будет устанавливаться по тем же правилам, что и последние полтора года. Речь идет как о наличном рынке, так и о карточных курсах банков.

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Напомним, что уже почти полтора года курс на наличном рынке и карточные курсы банков не фиксированы. За это время они как росли, так и снижались.

НБУ продолжит прилагать усилия для минимизации разницы между наличным и официальным курсами.

Предпосылки. Переход к управляемой гибкости курса стал возможным благодаря основательной подготовительной работе с привлечением международных экспертов и учетом наилучшего мирового опыта, а также с учетом сформированности и устойчивости макроэкономических предпосылок, как:

устойчивый прогресс в снижении инфляции,

накопление значительного уровня международных резервов,

увеличение привлекательности гривневых депозитов и ОВГЗ как инструментов защиты сбережений от инфляционного обесценения.

Это позволяет обеспечить контроль перехода и минимизировать риски для финансового рынка, экономики и граждан.

Цель. Новый курсовой режим усилит устойчивость украинской экономики и валютного рынка, будет способствовать их лучшей адаптации к изменению внутренних и внешних условий и уменьшать риски накопления валютных дисбалансов, которые могут генерировать длительное удержание фиксированного курса.

Также управляемая гибкость официального курса станет важной предпосылкой для возвращения к инфляционному таргетированию в будущем.

Неизменной приоритетной задачей НБУ будет оставаться сохранение курсовой устойчивости.