В Украине планируют создать независимый Фискальный совет, который будет оценивать бюджетные прогнозы правительства и следить за соблюдением фискальных правил. В ее состав могут войти от трех до пяти экспертов, работающих по совместительству. Создание учреждения является одним из обязательств Украины по пути в ЕС. Законодательная основа для ее работы должна быть подготовлена до конца 2027 года. Об этом пишет пресс-служба Министерства Финансов Украины.

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Зачем нужен Фискальный совет

Фискальный совет — это независимое учреждение, которое будет оценивать, насколько реалистичны экономические прогнозы, на которых основывается государственный бюджет, и соблюдает ли правительство фискальные правила.

Свои выводы совет будет обнародовать. Это позволит парламенту, обществу и международным партнерам получать независимую оценку бюджетной политики правительства.

Создание такого учреждения является одним из обязательств Украины перед Евросоюзом. Оно предусмотрено Национальной программой адаптации законодательства к праву ЕС, Дорожной картой реформы государственного управления и Стратегией реформирования системы управления государственными финансами на 2026−2030 годы.

«Создание независимого фискального учреждения — одна из ключевых реформ, необходимых для приведения бюджетной системы к требованиям ЕС», — сказал первый заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Какую модель предлагают

Международные эксперты, подготовившие отчет в рамках сотрудничества министерств финансов Украины и Нидерландов, рассмотрели четыре варианта создания Фискального совета: при Счетной палате, Национальном банке, в форме парламентского бюджетного офиса или как отдельное независимое учреждение.

Эксперты советуют последний вариант. По их мнению, передача новых функций Счетной палате могла бы помешать ей сосредоточиться на аудите исполнения бюджета. Создание совета при Национальном банке, в свою очередь, могло бы повлечь за собой конфликт с его основной задачей — проведением монетарной политики.

Парламентский бюджетный офис как модель независимого фискального учреждения, отвечающего требованиям законодательства ЕС, действует только в Италии.

По рекомендации экспертов, сначала Фискальный совет должен получить только те полномочия, которые необходимы для выполнения требований ЕС. Расширять их можно будет впоследствии при наличии ресурсов. Для начала работы, по оценке авторов отчета, хватит нескольких членов совета по совместительству и постоянному аппарату примерно из шести работников.

Какие полномочия будет рада

Министерство финансов поддержало предложение создать отдельное независимое учреждение. В предыдущей модели ведомство предлагает предоставить ей три основных полномочия:

оценивать макроэкономические прогнозы, на которых основываются Бюджетная декларация и проект государственного бюджета;

следить за соблюдением фискальных правил;

оценивать согласованность, цельность и эффективность бюджетной системы.

Рада сможет участвовать в заседаниях Верховной Рады и слушаниях бюджетного комитета, а свои выводы будет обнародовать.

Для правительства предлагают ввести принцип «выполняй или объясняй»: Кабмин должен либо учитывать рекомендации Фискального совета, либо публично объяснять, почему их отклонил.

Расширение функций, в частности анализ долгосрочной устойчивости государственных финансов, предлагают отложить до тех пор, когда у учреждения будет достаточно ресурсов для выполнения дополнительных задач.

Кто войдет в состав Фискального совета

По предложению Минфина, совет будет состоять из трех-пяти членов, которые будут работать по совместительству. Их будут отбирать на открытом конкурсе. В конкурсную комиссию предлагают включить представителей Минфина, Минэкономики, Счетной палаты, Национального банка и бюджетного комитета Верховной Рады.

Кандидаты должны иметь магистерский уровень высшего образования в соответствующей сфере, не менее пяти лет профессионального опыта, знать украинский язык и один из официальных языков Совета Европы. Также среди требований профессиональная компетентность, добродетель и беспристрастность.

Срок полномочий членов совета составит пять лет. Занимать должность можно будет не больше двух раз. Основания досрочного прекращения полномочий должны быть четко определены законом.

Для выполнения своих задач совет будет иметь право получать необходимую информацию от государственных органов, учреждений и организаций. Регулярные данные ему будут предоставляться без отдельных запросов.

Как обеспечат независимость и финансирование

Минфин предлагает закрепить основные принципы работы Фискального совета в отдельном законе. Она должна гарантировать ее функциональную, политическую и финансовую независимость, а также защиту от незаконного влияния и вмешательства.

Для организационно-аналитической поддержки рассматривают два варианта: ее будет предоставлять Минфин или для этого будет создан отдельный небольшой Офис Фискального совета. Расходы на работу учреждения планируют предусмотреть в отдельной бюджетной программе Минфина.

Деятельность совета будут оцениваться как минимум раз в три года. Это будет делать независимое украинское или иностранное учреждение или группа экспертов. Результаты оценки будут обнародованы.

Что еще предстоит решить

Предложенная Минфином модель пока не окончательная. Среди вопросов, требующих согласования, — разграничение полномочий Фискального совета и Счетной палаты, процедура назначения членов учреждения и уровень оплаты их труда.

Также следует определить, когда совет получит дополнительные полномочия, необходимые для выполнения требований ЕС после вступления Украины в Союз. В частности, речь идет об оценке прогнозов в среднесрочном фискально-структурном плане и проверке соответствия бюджета многолетней траектории чистых расходов.

Европейская комиссия поддержала создание отдельного независимого Фискального совета. Среди ключевых условий работы представители ЕК назвали прозрачный отбор членов, доступ к необходимой информации и четкое разграничение функций со Счетной палатой. Создание учреждения является одним из ключевых ориентиров для закрытия переговорного кластера.

Следующий шаг — подготовка соответствующего законопроекта. Минфин планирует продлить консультации с государственными органами и международными партнерами. Законодательная основа для работы Фискального совета должна быть подготовлена до конца 2027 года.