Минфин на аукционе продал облигации почти на 21 миллиард

Министерство финансов 10 октября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 20,99 млрд грн (в эквиваленте), что на 9,09 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 11,9 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

10 октября Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

1,29 млрд грн под 17,54% с погашением 2 октября 2024;

4,22 млрд грн под 18,35% с погашением 18 июня 2025;

5,02 млрд грн под 19,19% с погашением 30 сентября 2026 года.

Облигации в иностранной валюте:

$286,35 млн. под 4,78% с погашением 10 октября 2024 года.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.

Напомним

«Минфин» писал, что 20 июня Министерство финансов разместило на аукционе облигации на рекордные 31,4 млрд грн. Это самая большая сумма, привлеченная в госбюджет за неделю от продажи ОВГЗ с начала года.

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