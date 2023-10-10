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10 октября 2023, 19:03 Читати українською

МВФ спрогнозировал, каким будет курс доллара в Украине в ближайшие годы

Международный валютный фонд прогнозирует рост курса доллара уже в конце этого года. Об этом говорится в новом экономическом прогнозе МВФ World Economic Outlook.

Международный валютный фонд прогнозирует рост курса доллара уже в конце этого года.
Фото: pixabay.com

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По данным МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:

  • в 2023 году — 37,5 грн/$
  • в 2024 году — 41,4 грн/$
  • в 2025 году — 46,0 грн/$
  • в 2026 году — 48,9 грн/$
  • в 2027 году — 51,3 грн/$
  • в 2028 году — 53,9 грн/$

Следует отметить, что в последние годы прогнозы МВФ не совпадали с реальным курсом в Украине. Хотя расчет Фонда на 2024 год (41,4 грн/$) аналогичен тому, что правительство заложило в проект госбюджета в следующем году.

Читайте также: Бизнес спрогнозировал, каким будет курс доллара в следующем году (инфографика)

Напомним

«Минфин» писал, что Министр финансов Сергей Марченко заявил об обеспокоенности укреплением гривны и рассчитывает на ослабление курса до 41,4 грн/$.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
10 октября 2023, 19:32
#
*** … какой-то
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
10 октября 2023, 19:35
#
А тут ще самі упороті очікують по 33:)
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