МВФ спрогнозировал, каким будет курс доллара в Украине в ближайшие годы

Международный валютный фонд прогнозирует рост курса доллара уже в конце этого года. Об этом говорится в новом экономическом прогнозе МВФ World Economic Outlook .

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По данным МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:

в 2023 году — 37,5 грн/$

в 2024 году — 41,4 грн/$

в 2025 году — 46,0 грн/$

в 2026 году — 48,9 грн/$

в 2027 году — 51,3 грн/$

в 2028 году — 53,9 грн/$

Следует отметить, что в последние годы прогнозы МВФ не совпадали с реальным курсом в Украине. Хотя расчет Фонда на 2024 год (41,4 грн/$) аналогичен тому, что правительство заложило в проект госбюджета в следующем году.

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Напомним

«Минфин» писал, что Министр финансов Сергей Марченко заявил об обеспокоенности укреплением гривны и рассчитывает на ослабление курса до 41,4 грн/$.