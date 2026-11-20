Общая стоимость убытков и потребностей Украины, связанных с войной, оценивается примерно в $585 млрд. Такую цифру озвучил министр экономики и экологии Александр Кравченко во время немецко-украинского бизнес-форума в Берлине, сообщает Новости.LIVE.

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По словам министра, только в результате российских атак беспилотников предприятия потеряли основные средства на сумму около $10 млрд.

Украина рассчитывает привлечь для восстановления как государственные, так и частные ресурсы. Германия остается одним из крупнейших финансовых партнеров страны, а объем ее поддержки, по словам Кравченко, уже превысил €80 млрд.

Как оценивали убытки и потребности Украины в предыдущие годы

Оценки стоимости обновления Украины регулярно пересматривают правительство, Всемирный банк, Европейская комиссия и ООН. Для этого они проводят общую быструю оценку нанесенного ущерба и потребностей на восстановление — RDNA (Rapid Damage and Needs Assessment).

По результатам пяти таких оценок стоимость восстановления Украины в течение следующего десятилетия постоянно росла.

Июнь 2022 (RDNA1). После первых четырех месяцев полномасштабного вторжения прямые убытки оценивались в $97,4 млрд, а потребности в восстановлении — в $348,5 млрд.

Март 2023 (RDNA2). После первого года войны прямые убытки выросли до $134,7 млрд, а потребности в восстановлении — до $410,6 млрд.

Февраль 2024 (RDNA3). По результатам оценки по состоянию на конец 2023 года прямой ущерб составил $152,5 млрд, а потребности в восстановлении — $486,2 млрд.

Февраль 2025 (RDNA4). По итогам 2024 года прямые убытки оценивались в $176,1 млрд, а потребности в восстановлении — в $523,6 млрд.

Февраль 2026 (RDNA5). По результатам оценки по состоянию на конец 2025 года прямые убытки составили $195,1 млрд, экономические потери — $666,7 млрд, а потребности в восстановлении — $587,7 млрд.

Таким образом, за четыре года полномасштабной войны оценка потребностей Украины в восстановлении выросла примерно на 68% — с $348,5 млрд. в первой оценке до почти $588 млрд. в пятой.

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Почему цифры убытков, потерь и потребностей в восстановлении отличаются

В международных оценках используют три разных показателя, которые нельзя отождествлять.

Прямой ущерб — это физическое повреждение или уничтожение активов. К ним относятся разрушенные дома, предприятия, дороги, энергетическая инфраструктура, больницы и другие объекты.

Экономические потери — это последствия войны для экономической деятельности. Речь идет о недополученных доходах, остановке производства, нарушениях логистики, потере рабочих мест, перебоях в оказании услуг и других последствиях, не обязательно означающих физическое разрушение имущества.

Потребности в восстановлении и реконструкции — это рассчитанная стоимость работ, инвестиций и мероприятий, необходимых для восстановления страны. Она может превышать сумму прямого разрушения, поскольку предполагает не только восстановление поврежденного, но и модернизацию инфраструктуры, повышение ее устойчивости и использование более современных стандартов.

По последней оценке RDNA5, больше всего пострадали жилищный сектор, транспорт и энергетика. По состоянию на конец 2025 года повреждено или разрушено 14% жилищного фонда страны, что задело более 3 млн домохозяйств.

Отдельно возрастают потребности в энергетической инфраструктуре. В 2025 году количество поврежденных или разрушенных энергетических объектов увеличилось примерно на 21% по сравнению с предыдущей оценкой. В транспортном секторе потребности в восстановлении выросли примерно на 24% из-за усиления атак на железную дорогу и порты.

Общая оценка почти $588 млрд. охватывает потребности в восстановлении и реконструкции в течение следующих десяти лет. Это не означает, что Украина уже получила эти средства или что вся сумма необходима немедленно: финансирование восстановления будет распределяться по приоритетам и в течение длительного периода.

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