Снижение цен на бензин и дизельное горючее в Украине еще не завершилось. До конца ноября стоимость литра на автозаправочных станциях может снизиться дополнительно на 5−8 грн, а в декабре удешевление способно продлиться. Такой прогноз озвучил директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По его данным, с 4 ноября оптовая цена бензина снизилась на 13,70 грн/л — до 73,79 грн/л, а дизельного горючего — на 12,38 грн/л, до 88,31 грн/л. В то же время, эксперт считает, что пространство для дальнейшего падения еще остается.

Бензин с доставкой на следующей неделе уже предлагают оптом по 65−66 грн/л. Дизель в приграничных регионах можно приобрести за 82−85 грн/л.

Почему горючее на АЗС дешевеет медленнее

Снижение оптовых цен пока лишь частично отразилось на стоимости горючего для водителей. По подсчетам Куюна, с начала ноября бензин на АЗС подешевел на 3,58 грн/л, а дизель — на 3,75 грн/л.

Это связано с разницей между закупочными и розничными ценами: сети продают топливо, которое ранее приобрели по более высокой стоимости, а также расходы на логистику, хранение и работу заправок. Потому оптовое удешевление не переносится на стелы АЗС мгновенно.

Впрочем, понижение уже заметно в розничной торговле. По мониторингу «Энергореформы», по состоянию на 19 ноября обычный дизель в сетях UKRNAFTA и UPG стоил 99,90 грн/л, тогда как неделей ранее — 102,90 грн/л и 101,90 грн/л соответственно. В больших сетях цены на бензин А-95 также снижались.

Какие цены прогнозируют на конец ноября и декабрь

По прогнозу Куюна, до конца ноября бензин и дизель на АЗС могут подешеветь еще на 5−8 грн за литр. Эксперт ожидает, что уже на следующей неделе все сети смогут вернуться к двусмысленным ценам на дизельное топливо.

В декабре снижение может продолжиться, однако этот сценарий зависит от ситуации на внешних рынках и отсутствия новых проблем со снабжением внутри Украины. Если международные котировки снова пойдут вверх или возникнут логистические перебои, темпы удешевления могут измениться.

В то же время не все виды горючего двигаются в одном направлении. Автогаз в ноябре, напротив, дорожал: по мониторингу «Энергореформы», по состоянию на 19 ноября, его цена в большинстве крупных сетей выросла примерно на 1 грн/л по сравнению с 12 ноября. Это связано с дефицитом сжиженного газа на внешних рынках и логистическими трудностями.

Читайте также: Бензин в Украине может подешеветь еще больше: Корецкий объяснил, когда ожидать снижения цен

Что может повлиять на цены в 2027 году

Еще один фактор, который следует учитывать водителям — повышение акцизов с 1 января 2027 года. По оценке Куюна, оно может прибавить к стоимости горючего до 2 грн/л.

Следовательно, краткосрочная тенденция к удешевлению бензина и дизеля может сохраниться до конца года, но дальнейшее развитие будет зависеть от мировых цен, доступности импортного ресурса, логистики и налоговых изменений.

Как мы писали: Бензин резко подешевел: как изменились цены на АЗС 19 ноября