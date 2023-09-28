Бюджет-2024: хватит ли денег на армию, как изменятся зарплаты и пенсии

Проект бюджета на 2024 год уже в Парламенте. Несмотря на то, что больше половины расходов будут идти на оборону, чиновники запланировали повышение зарплат, пенсий и субсидий. О социальной составляющей главной сметы страны на следующий год и реалистичности озвученных планов расскажет «Минфин».

Главные цифры бюджета: доходы +23,3%, расходы — 2,5%

Правительство прогнозирует существенное улучшение экономики в следующем году: макроэкономические показатели, заложенные в основу проекта бюджета-2024, выглядят довольно оптимистично. Так, по ожиданиям Кабмина, номинальный ВВП составит 7,8 трлн грн, что почти на 23% выше, чем ожидаемый в 2023 году. Реальный ВВП вырастет на 5%.

Положительные ожидания и относительно инфляции. В 2024 году, по прогнозам правительства, цены вырастут на 10,8% (декабрь 2023-го к декабрю 2024-го), а в среднем годовая инфляция стабилизируется на уровне 13,8%.

Средняя зарплата в следующем году должна увеличиться с 18,2 тыс. грн до 21,85 тыс. грн в месяц. Эти изменения, а также снижение безработицы до 13,4%, будут способствовать повышению покупательной способности домашних хозяйств и стимулировать потребительский спрос.

В проекте бюджета не указано, какой обменный курс закладывался при его разработке. Однако, Минфин сообщал, что верстал бюджет, исходя из курса 41,40 грн/$.

Основные показатели правительственного макропрогноза на 2023−2024 год

Показатели 2023 2024 Номинальный ВВП, млрд грн 6 370 7 825 Темпы реального роста ВВП, % 2,8 5 Дефлятор (расчетно), % 19,4 17 Потребительская инфляция (среднее за год), % 16 13,8 Потребительская инфляция (на конец года), % 14,7 10,8 Среднемесячная зарплата, грн 18 118 21 852 Экспорт товаров и услуг (изменение), % 1 7,5 Импорт товаров и услуг (изменение), % 10,9 -5,5 Официальный обменный курс (среднее за год), грн/$ 42,2 41,4

Исходя из таких параметров, в проект государственного бюджета-2024 заложено:

доходы — 1 746,3 млрд грн,

расходы — 3 309 млрд грн,

дефицит бюджета — 1 593,6 млрд грн.

Доходная часть, по сравнению с бюджетом этого года, увеличивается на 23,3%, расходы сокращаются на 2,5%. В итоге, плановый бюджетный дефицит должен сократиться на 416,8 млрд грн (-20,7%).

Армия — приоритет № 1

Расходы на сектор обороны и безопасности остаются приоритетом. На него в бюджете выделено 1 697,9 млрд грн, или 21,7% ВВП. Из них 30 млрд грн — это государственные гарантии, остальное — бюджетные программы оборонных ведомств.

Из общего финансирования бюджетных программ Минобороны (1164 млрд грн) 99% всех средств традиционно будут распределены между двумя бюджетными программами:

882,8 млрд грн — заработные платы, медицина, помощь семьям военных ВСУ;

265,4 млрд грн — закупка и ремонт вооружения и военной техники.

Однако, такого объема финансирования расходов на войну может оказаться недостаточно. По словам Юлии Маркуц, руководителя Центра анализа публичных финансов и публичного управления KSE, есть риск нехватки средств во второй половине 2024 года.

«Запланированные по программам Министерства обороны расходы на уровне 1 164 млрд грн соответствуют показателям за период с января по август 2023 года. Поэтому при сохранении тенденций 2023 года, продолжении активных военных действий до конца 2024 года и при отсутствии дополнительного финансирования бюджет Минобороны снова будет нуждаться в пересмотре осенью 2024 года», — считает эксперт.

По словам Роксоланы Пидласой, главы парламентского Комитета по вопросам бюджета, в следующем году средства Дорожного фонда в полном объеме будут направлены в общий фонд государственного бюджета, а значит — на нужды обороны. «У нас будет еще около 50 миллиардов гривен дополнительно на Минобороны и Нацгвардию, также в общий фонд будут направлены средства, которые ранее выделялись на программы социально-экономического развития», — объяснила она.

По словам депутата, если денег не будет хватать, придется сокращать расходы на другие программы, например, доступных кредитов «5−7−9», поддержку малого бизнеса и т. д.

В худшем случае придется снова перейти к эмиссионному покрытию дефицита, то есть снова включить печатный станок. Но — это крайний случай. Ведь такое решение обернется проблемами с МВФ, перед которым Украина обязалась не «печатать гривну» ради наполнения бюджета.

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Повышение зарплат и пенсий «разморозят»

Второй важный приоритет — расходы социального характера. В этом году из-за нехватки ресурса в бюджете повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума было поставлено на паузу. Но уже с 1 января 2024 предусмотрено повышение социальных соцстандартов.

Так, минимальная зарплата вырастет с нынешних 6 700 грн до 7 100 грн с 1 января, и до 8 000 грн с 1 июля (+19,4%). Прожиточный минимум на одного человека повысится с нынешних 2 589 гривен до 2 920 гривен с 1 января (+12,8%).

Рост этих характеристик повлияет также и на размер пенсий. В частности, из-за повышения минимальной зарплаты вырастет минимальный размер пенсий по возрасту для неработающих пенсионеров, которым исполнилось 65 лет и у которых полный страховой стаж. С 1 апреля 2024 года она вырастет с 2 680 грн до 3 200 грн (40% от минимальной зарплаты).

Кроме того, зарезервированы средства на проведение ежегодной индексации пенсионерам, которая должна пройти 1 марта 2024 года. Еще одной новацией в пенсионном обеспечении предусмотрено введение новой системы начисления пенсий с коэффициентами и баллами. По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, таким образом правительство пытается обеспечить справедливость между людьми, которые выходят с одинаковыми параметрами на пенсию в разные годы. Сейчас те, кто уходит на пенсию позже, получают значительно более высокие выплаты, чем вышедшие на пенсию несколько лет назад.

Если все из запланированного удастся реализовать, средняя пенсия в 2024 году может достичь 6 000 тыс. грн против нынешних 5 500 грн.

Министр социальной политики Оксана Жолнович положительно оценила проект бюджета на 2024 год в части расходов на социальную сферу. Она подчеркнула, что на социальную защиту будет направлено 468,8 млрд грн, что почти на 25 млрд грн больше, чем в 2023 году. Еще более чем на 100 млн грн ожидается увеличение поступлений в Пенсионный фонд.

«Это огромная сумма. Она позволяет планировать разные социальные активности, увеличивать благосостояние наших граждан, более широко поддерживать тех, кто в этом нуждается», — подчеркнула Оксана Жолнович.

Она предположила, что план, который был доказан Минфином, об увеличении ЕСВ, будет выполнен и этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить реализацию запланированных реформ.

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Сумма субсидий станет больше

Существенно расширена в проекте бюджета на следующий год программа жилищных субсидий. На это направление выделено практически 50 млрд грн.

«Это на 12 млрд грн больше, чем предполагалось в бюджете 2023 года. Поэтому этих средств должно хватить», — считает министр социальной политики Оксана Жолнович.

Она также сообщила, что правительство разрабатывает новые алгоритмы обеспечения людей субсидиями. В их основе — практически полная автоматизация через Пенсионный фонд и его интерактивные системы. Люди будут подавать декларацию, в которой будут указывать потребность в получении субсидий, а все остальное государство будет пытаться рассчитать само на основе платежек и информации от предоставителей услуг.

Откуда будут брать деньги на финансирование бюджета

Ключевыми источниками доходов и финансирования государственного бюджета в следующем году, равно как и в этом, станут внешние заимствования и налоговые поступления. По расчетам правительства, в 2024 году нужно привлечь $42,8 млрд. международной помощи. Получить деньги планируют от ключевых партнеров: США, ЕС, МВФ и других.

Согласно проекту бюджета, эти средства позволят профинансировать 47,4% всех потребностей и расходов в 2024 году.

«В целом, собственными силами — трансферты, налоговые и неналоговые поступления — государство собирается профинансировать 52,6% расходов. По сравнению с 2023 годом, доля покрытия расходов за счет собственных доходов увеличилась на 7,5%», — отметил Тарас Маршалок, аналитик Центра анализа публичных финансов и публичного управления KSE.

Структура поступлений в государственный бюджет в 2023—2024 гг.

Источник: KSE

Рост внутренних поступлений, в частности, обусловлен тем, что в следующем году правительство планирует забрать у местных бюджетов поступления от НДФЛ из доходов военнослужащих. Эти средства будут направлены в специальный фонд бюджета, откуда половину потратят на приобретение военной техники, а другую половину — на производство и закупку дронов. Размер такого перераспределения составит около 96 млрд грн.

Кроме того, в 2024 году правительство планирует направить в общий фонд бюджета все собранные акцизы.

В целом, налоговая служба планирует собрать 940,2 млрд грн (53,8% всех доходов бюджета-2024). Структура налоговых поступлений не претерпела значительных изменений, по сравнению с 2023 годом. Ключевыми в доходах бюджета на 2024 год являются косвенные налоги — более 54%, из них: 43,1% поступлений в бюджет обеспечит НДС, 11,2% — акцизный налог. Среди прямых налогов 17,9% поступлений обеспечит НДФЛ и военный сбор, 9,9% — налог на прибыль предприятий.

Плановые поступления налогов в бюджет в 2023—2024 годах, млрд грн

Источник: KSE

Также, за счет таможни в 2024 году планируется аккумулировать 596,7 млрд грн, или 34,2% всех доходов бюджета-2024.

Кроме того, в 2024 году от НБУ госбюджет планирует получить 17,7 млрд грн нераспределенной прибыли за 2023 год. Не слишком щедро, если учесть, что эта сумма на 53,3 млрд грн, или 75,1% меньше, чем запланировано на 2023 год.

«Однако, НБУ имеет право в 2024 году по предложению Минфина дополнительно перечислить в госбюджет часть прибыли к распределению, подтвержденной в годовой финансовой отчетности за 2023 год. Скорее всего, так и будет, и от НБУ таки поступит значительно большая сумма», — считает Тарас Маршалок.

Еще одна статья доходов — гранты. На 2024 год правительство рассчитывает получить их в размере 2,4 млрд грн. По словам эксперта KSE, в 2023 году таких платежей было 800 млн грн, но уже в течение 8 месяцев поступило более 316 млрд грн. Поэтому заложенная сумма также, скорее всего, не является окончательной.

Насколько реалистичен бюджет

Рисков, которые могут повлиять на невыполнение бюджета в 2024 году, эксперты выделяют достаточно много. Среди основных:

продолжение войны и неопределенность дальнейшего ее развития,

повреждение и разрушение объектов инфраструктуры,

недополучение финансовой помощи от международных партнеров,

невозвращение украинских беженцев, которых на сегодняшний день, по данным ООН, в мире зафиксировано около 6,2 млн,

снижение объемов внешней торговли, в частности, экспорта,

недостаточно быстрое проведение реформ,

возобновление роста цен на мировых энергетических рынках.

В целом, проект бюджета на 2024 год аналитики KSE характеризуют как реалистично-оптимистичный.

«При формировании бюджета на следующий год использован достаточно консервативный сценарий. При этом закладываются достаточно оптимистичные макроэкономические показатели, а потому его выполнение зависит во многом от того, будут ли они достигнуты», — считает Юлия Маркуц.

Что касается выполнения расходов — здесь большие надежды на международных партнеров. Если все договоренности будут соблюдены, то ситуация выглядит достаточно контролируемо.