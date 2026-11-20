По данным Bloomberg, акции польских компаний возглавили падение на европейских фондовых рынках 20 ноября. Индекс крупнейших компаний Варшавской биржи WIG20 в течение торговой сессии терял около 3%, а польский злотый ослаб относительно евро. Инвесторы отреагировали на уведомление о нарушении воздушного пространства Польши российскими воздушными объектами на фоне масштабной атаки РФ по Украине.

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Польские активы испытали наибольшее давление среди европейских рынков. Падение усилилось после того, как польские власти сообщили о вторжении трех российских объектов в воздушное пространство страны.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что речь, вероятно, идет о двух ракетах, одна из которых — крылатая ракета Х-101, и реактивный беспилотник. Премьер-министр Дональд Туск назвал инцидент предположительной умышленной провокацией России. Польша заявила о намерении обратиться в НАТО за дополнительной поддержкой для защиты восточного фланга Альянса.

Какие акции упали больше всего

Основное давление на Варшавской бирже пришлось на банковский сектор. По данным польских биржевых обзоров, акции PKO BP и Bank Pekao в ходе торгов теряли около 4%. Бумаги mBank и ING Bank Śląski также снижались.

Падение охватило и другие крупные компании. В частности, подешевели акции онлайн-ритейлера Allegro, горнодобывающей KGHM и производителя одежды LPP.

Индекс WIG20 опустился примерно до 4080 пунктов. В то же время распродажа проходила после нескольких дней слабой динамики: польский рынок уже находился под давлением из-за ухудшения настроений инвесторов.

На валютном рынке злотый тоже ослаб. По сообщениям участников торгов, курс евро приближался к 4,45 злотого, а доллару — к 4,05 злотого.

Геополитический риск наложился на глобальную распродажу акций

Нарушение воздушного пространства явилось дополнительным фактором нервозности, но не единственной причиной падения. Европейские фондовые рынки в целом переживали сложный торговый день из-за распродажи технологических акций и сомнений инвесторов в окупаемости масштабных вложений в искусственный интеллект.

По данным Reuters, общеевропейский индекс STOXX 600 20 ноября снижался примерно на 1−1,3% и приближался к самому большому недельному падению с марта. Немецкий DAX терял больше, чем большинство других ведущих европейских индексов.

Дополнительным поводом к переоценке рисков стали результаты биржевого дебюта Anthropic. Несмотря на высокую оценку компании выход разработчика Claude на биржу не смог вернуть инвесторам уверенность в технологическом секторе. Рынок продолжил сомневаться, смогут ли компании оправдать огромные затраты на развитие ИИ будущей прибылью.

Таким образом, польский рынок оказался под двойным давлением: международная распродажа акций и рост геополитической премии за риск из-за близости к Украине и инцидент с российскими объектами.

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Польша обращается в НАТО

Польские власти сообщили о трех местах падения или обнаружения обломков в Люблинском и Подкарпатском воеводствах. Расследования проводились, в частности, вблизи населенных пунктов Новый Липовец, Молодиц и Рудник над Саном. Информации о погибших или раненых в Польше на момент сообщений не было.

Премьер Дональд Туск заявил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Варшаву. Сам Рютте выразил солидарность с Польшей и назвал нарушение воздушного пространства опасным инцидентом.

Для инвесторов такие события означают повышение риска вложений в страны, непосредственно граничащие с зоной войны. Это может влиять на котировки акций, валютный курс и стоимость заимствований, особенно если инциденты будут повторяться или приводить к дальнейшей эскалации.

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