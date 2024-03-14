Депутаты против блокировки счетов уклонистов: как это повлияет на депозитную статистику

Отток вкладов населения из банков прекратился. Это значит, что крупные банки и дальше могут резать доходность депозитов, что они и делают. За две недели сразу 4 финучреждения с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн уменьшили заработки своих частных вкладчиков. Все актуальные предложения для физлиц от крупных банков — в нашем свежем депозитном обзоре.

По оперативным данным НБУ, остатки по банковским вкладам в национальной валюте за февраль (против января) увеличились на 33,2 млрд грн (+2,1%), в т. ч. депозиты предприятий — на 18,2 млрд грн (+2,1%), население — на 15 млрд грн (+2,2%). В целом, физлица держат в банках сейчас 1,067 трлн грн.

Хотя это все еще меньше, чем по результатам на конец прошлого года. По сравнению с декабрем, общий объем депозитов физлиц сократился на 1,06%. Вклады в нацвалюте уменьшились на 0,65%, а в СКВ (в эквиваленте) — на 1,86%.

«Уже по марту мы увидим положительную динамику в приросте депозитной базы и с начала года. Также нелишне будет напомнить, что за последние два года — с начала полномасштабной войны — банковские вклады в гривне выросли на 2/3 (+690 млрд грн) — до 1 609 млрд грн» — написал в Telegram глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Сокращение депозитов в начале года регулятор связал с сезонными факторами. О чем снова напомнил глава НБУ Андрей Пышный на прошлой неделе. Разговоры о возможном влиянии на обсуждение закона о мобилизации на объемы депозитов глава НБУ назвал «хайпом» и добавил, что «украинцы наращивают долю срочных вкладов, а уровень долларизации депозитов снижается. То есть своей банковской системе доверяют больше, чем враждебным ИПСО, и наша статистика это четко подтверждает».

Пока что депутаты выполняют свое обещание не пропустить через парламент норму, устанавливающую ограничения на распоряжение банковскими счетами для уклонистов. Как сообщил на этой неделе депутат Алексей Гончаренко, на заседании Комитета по нацбезопасности и обороне с преимуществом в один голос прошла правка, исключающая из текста законопроекта о мобилизации весь раздел изменений в Кодекс административного судопроизводства.

«Таким образом снимаются предложения по заморозке счетов, банковских карт, ограничений по выезду за границу и управлению автомобилем», — уточнил он.

Что происходило с доходностью вкладов с начала года

Средние ставки UIRD, по итогам января и февраля, увеличились на самые длинные и короткие вклады, и уменьшились по вкладам на полгода и 9 месяцев. Самыми высокими продолжают оставаться ставки на 9 месяцев, за ними следуют ставки по вкладам на 3 месяца.

12 мес 9 мес 6 мес 3 мес Январь 13,82% 14,30% 14,09% 14,21% Февраль 14,06% 14,27% 13,81% 14,23% изменения 0,24% -0,03% -0,29% 0,02%

Впрочем, если посмотреть на средние ставки за этот период участников депозитных обзоров «Минфина» (26 крупных банков и 19 малых), то увидим следующую картину. Крупные банки за январь-февраль сокращали все ставки, кроме ставок по вкладам на 9 месяцев.

12 мес 9 мес 6 мес 3 мес Январь 13,95% 13,88% 14,25% 13,29% Февраль 13,92% 13,89% 14,19% 13,26% изменения -0,03% 0,01% -0,06% -0,03%

Для сравнения: у малых банков за два месяца ставки, за исключением срочных вкладов на год, наоборот, росли.

12 мес 9 мес 6 мес 3 мес Январь 14,19% 13,32% 14,99% 13,97% Февраль 14,18% 13,34% 15,02% 14,03% изменения -0,01% 0,02% 0,02% 0,05%

По данным НБУ, в феврале средние ставки для новых вкладчиков уменьшились на 0,3 п.п. — до 11,4% годовых.

Какие банки меняли ставки

По итогам двух первых месяцев года, ставки меняли 10 крупных банков из 26 участников обзора, причем снижений было больше.

Банки 12 мес 9 мес 6 мес 3 мес А-Банк -0,50% - -0,50% -0,50% Восток Банк -0,50% - -0,50% 0,00% Кредит Днепр Банк 0,00% - 0,50% 0,00% ОТП Банк 0,00% 0,00% 0,00% -0,75% Ощадбанк 0,00% - -0,50% - Прокредит Банк 0,00% - -1,00% -1,00% Райффайзен Банк -0,50% - -0,50% -0,50% Сенс Банк -0,75% - -0,75% -0,50% Таскомбанк 0,50% 0,25% 0,25% 0,75% Укрэксимбанк 0,00% 0,00% -0,10% -0,10%

В этот раз ставки в гривне снизили сразу четыре больших финучреждения:

КоминБанк срезал ставки по всем срочным вкладам в гривне на 0,5 п.п. Самую высокую доходность банк сейчас предлагает по вкладам в год — 16,25% годовых, самую маленькую — по вкладам на 3 месяца (15,75% годовых).

Укрэксимбанк снизил ставки по двум видам вкладов: на 0,4 п.п. — по депозитам на 3 месяца — до 14,75% годовых, и на 0,85 п.п. — на 6 месяцев — до 14,3% годовых. Также банк снизил и ставки по депозитам в долларе: доходность вкладов на 3 месяца и полгода уменьшилась на 0,2 п.п., а более длинных вкладов — на 0,25 п.п.

Восток банк на 1 п.п. снизил доходность вкладов в гривне на 3 месяца до 13% годовых, теперь это самая низкая доходность в линейке срочных депозитов банка.

Ставки по 3-месячным депозитам срезал Кредит Днепр Банк — на 0,5 п.п. — до 15,5% годовых. Теперь больше всего банк платит своим частным клиентам по полугодовым вкладам — 16% годовых.

Самые лучшие условия по вкладам на 3 месяца предлагают Аккордбанк (18% годовых), Прокредит (16% годовых) и КоминБанк (15,75% годовых).

На полгода лучшие ставки у следующих крупных банков: Аккордбанк (16,5% годовых), сразу несколько банков предлагают 16% годовых на следующие вклады: КоминБанк, Банк Львов, Прокредит Банк, Кредит Днепр Банк (16% годовых), 15,75% годовых платит Идея Банк.

По вкладам на 9 месяцев самые интересные предложения в Банке Львов и КоминБанке (16% годовых), 15,75% предлагает Идея Банк, 15,5% годовых можно получить в Укргазбанке.

Будут ли банки снижать ставки дальше

Большинство банков, которые мы опросили, в марте изменений по ставкам в гривне не планируют.

Не будут менять ставки в марте в Укргазбанке и Прокредит Банке. По сообщению последнего, ставки до конца марта у них зафиксированы. МТБ Банк также оставит ставки без изменений.

«Считаем, что действующие условия привлечения средств физических лиц являются привлекательными, с точки зрения доходности и комфорта использования депозитных продуктов», — объяснили представители банка.

Директор по маркетингу и продуктам Креди Агриколь Банка Дмитрий Коваленко говорит, что банк менять ставки в марте не планирует, и добавляет, что в банке наблюдают за спросом на срочные вклады и хотят в дальнейшем поддерживать эту тенденцию.

До конца марта, ставки не планировали менять в Ощадбанке. «Возможны колебания, но не существенные, поскольку банк не может привлекать дорогие депозитные ресурсы для дальнейшего кредитования с большим риском для себя», — добавили в банке.

По словам руководителя проектов департамента продаж розничного бизнеса ОТП Банка Максима Гончарука, существенных изменений процентных ставок, которые повлияют на доходность клиентов по депозитным вкладам, до конца марта в банке также не будет.

В то же время, Таскомбанк, по сообщению замглавы правления банка Артура Муравицкого, вскоре будет запускать новый акционный депозит на год. Под него банк будет предлагать 15% годовых в гривне и обещает подарить вкладчикам памятную монету «Українська мова».

В Банке Львов с 13 марта также предлагается повышенная ставка при открытии или пролонгации одного из депозитов. Банк будет предлагать по этому вкладу на 6 мес. 15,5%-16% годовых, в зависимости от суммы вклада.

На некоторые свои депозиты собираются повысить ставки и в Укрсиббанке, сообщила «Минфину» начальница центра управления продуктовыми и сервисными решениями для клиентских сегментов Укрсиббанка Ольга Пинчук.

В Райффайзен Банке также возможны незначительные изменения по ставкам, сообщил руководитель по сбережениям и транзакционным услугам банка Сергей Анников.

В Сенс Банке ответили, что, исходя из тех условий, задекларированные сейчас регулятором ставки будут держаться на нынешнем уровне, или претерпят несущественных изменений. «Однако, если макроэкономические обстоятельства значительно изменятся, рынку, в частности, и Сенс Банку, придется реагировать», — добавила начальница управления депозитных продуктов банка Ирина Стрепетова.

По словам директора департамента развития продуктов Идея Банка Сергея Мищенко, Идея Банк будет корректировать свои ставки в соответствии с рыночными тенденциями, поведением конкурентов и потребностями в финансировании своей деятельности. В то же время добавил, что сегодня наблюдается тенденция на снижение ставок по депозитам.

Впрочем, на дальнейшие планы банкиров может повлиять сегодняшнее решение Монетарного комитета НБУ: регулятор снизил учетную ставку на 0,5 п.п. до 14,5%, ставку по трехмесячным депозитным сертификатам на 1,5 и. п. — до 17,5%. Ставка по депозитным сертификатам овернайт осталась на уровне учетной ставки.

Какие депозиты самые популярные

Что касается того, какие депозиты пользуются и будут пользоваться этой весной самым большим спросом, то большинство опрошенных банкиров указывает на вклады сроком до 6 мес.

«Традиционно, спросом у клиентов будут пользоваться вклады на сроки до 6 месяцев, на что влияют два основных фактора: процентные ставки по депозитам, которые на эти сроки более привлекательные для клиентов, и клиентские ожидания в рамках общей ситуации в стране», — говорит Максим Гончарук изОТП Банка.

Похожего мнения придерживаются и в Прокредит Банке. «Самым большим спросом у нас пользуются депозиты на 3 или 6 мес. Люди на данный момент не готовы откладывать деньги на более долгие сроки», — ответили «Минфину» в финучреждении.

О таких сроках говорят и в Сенс Банке. «Основным сроком привлечения гривны являются вклады на 3 и 6 месяцев. На этих сроках клиенты готовы нести риски инфляции и компенсировать их доходностью по гривневым вкладам», — считает Ирина Стрепетова.

В МТБ Банке тоже считают, что весной самый больший спрос будет на вклады сроком 3−6 месяцев. «Это отражает текущую ситуацию в Украине, с точки зрения безопасности, финансовых и курсовых рисков. Такое положение, полагаем, будет существовать в течение всего 2024 года», — объяснили в банке.

Дмитрий Коваленко из Креди Агриколь Банка тоже говорит, что уверен в том, что клиенты будут продолжать отдавать предпочтение кратко- и среднесрочным вкладам. Такого мнения и Сергей Анников из Райффайзен Банка, который говорит, что клиенты предпочитают именно вклады на 3 и 6 мес. О популярности таких срочных вкладов говорит и Ольга Пинчук из УкрСиббанка.

В Ощадбанке сообщили, что сейчас самые популярные в банке вклады на 6 месяцев, их доля составляет 55% от общего портфеля. «Скорее всего, такая тенденция будет сохраняться этой весной», — говорят в банке.

О большем спросе на полугодовые вклады говорят и в Идея Банке. «Очевидно, при выборе срока клиенты анализируют общую обстановку в стране и 6 месяцев являются самым приемлемым стром для размещения депозитов», — объясняет Сергей Мищенко.

При этом в трех других банках говорят о популярности более длинных депозитов.

«Из нашего опыта, самые популярные сроки на 6 и 9 месяцев, чтобы сохранить и приумножить состояние в течение календарного года, или же получить к ним доступ осенью, таким образом обезопасив себя от трат в течение сезона отдыха», — объяснили «Минфину» в Банке Львов. В Уркгазбанке считают, что спросом на протяжении весны будут пользоваться «вклады на срок от 6 месяцев». А по мнению Артура Муравицкого, «самыми популярными сроками размещения вкладов являются 9−12 месяцев».

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 27.02.2024−11.03.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 27.02.2024−11.03.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 27.02.2024−11.03.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

С методикой исследования можно ознакомиться тут.