Райффайзен банк порезал доходность по всем гривневым вкладам, ПУМБ — по долларовым

Частные вкладчики продолжают забирать свои деньги из банков, покупая доллары на снятую с депозитов валюту. «Минфин» выяснил у крупных банков, как это отразилось на их балансах, и расскажет, сколько платят сейчас по вкладам для физлиц банки с депозитным портфелем от 2 млрд грн и как собираются менять свои предложения в марте.

К 1 февраля сумма депозитов частных вкладчиков (в т.ч. физлиц-предпринимателей) сократилась до 1 195 млрд грн, — сообщает Фонд гарантирования вкладов физлиц. Хотя еще в начале года эта сумма была почти на 40 млрд грн больше — 1 234,8 млрд грн.

Продолжали сокращаться гривневые депозиты в банковской системе и в этом месяце. По подсчетам экс-председателя Совета НБУ Богдана Данилишина, за первые 6 дней их объемы уменьшились еще на 10 млрд грн. Данилишин говорит, что, при сохранении такой тенденции, банки могут не досчитаться по итогам февраля 100 млрд грн депозитных средств.

Нацбанк уже успокоил рынки, объяснив происходящее сезонными факторами. Однако, отток средств из банковской системы провоцируют не только они. Одним из главных возмутителей спокойствия остается неопределенность по внешней финансовой поддержке, которая усиливает девальвационные ожидания граждан. Те снимают свои сбережения, чтобы перевести их в валюту.

Как результат, в январе население купило рекордные объемы СКВ — $0,9 млрд.

Учитывая мизерные ставки по валютным вкладам и сохраняющуюся опасность внедрения жестких ограничений для «уклонистов» в рамках нового закона о мобилизации, высокая вероятность, что значительная часть этой купленной валюты перекочует «под матрасы».

Что говорят банкиры

Отток в ряде банков в конце прошлого года происходил, в основном, за счет более «мелких» вкладчиков с суммами депозитов до 200 тыс. грн и 200−400 тыс. грн.

Впрочем, в Ощадбанке за три месяца структура именно таких вкладов не претерпела никаких изменений, — говорит заместитель директора департамента розничного бизнеса банка Марина Ревуцкая. В то же время, по ее словам, удельный вес вкладов 400−600 тыс. грн и свыше 600 тыс. грн незначительно изменился — на 0,4% и 0,3% соответственно. Что касается срочной структуры, то тут также были небольшие изменения. «В части незначительного увеличения доли вкладов сроком на 6 месяцев — на 2,5%, и уменьшение на 1,2%-1,4% вкладов сроком на 3 и 12 месяцев», — детализирует Марина Ревуцкая. Соотношение вкладов в гривне и СКВ, по ее словам, оставалось стабильным — на уровне 70/30.

Такое же соотношение сохранялось за период декабрь-февраль и в КоминБанке, — говорит зампредправления банка Борис Рафалович. По его словам, осталась неизменной и срочная структура: поскольку банк делает упор на долгие депозиты, то 80−85% остается за вкладами от 6 до 12 месяцев. Структура вкладов по суммам также не изменилась.

Директор по розничному бизнесу Банка Кредит Днепр Катерина Мелеш так прокомментировала изменения в структуре вкладов ее банка: «По вкладам в диапазонах до 600 тыс. грн есть ежемесячные колебания +/- 0,5% их доли, по вкладам более 600 тыс. грн доля выросла на 2−3%».

Она также добавила, что гривневая доля вкладов с декабря по конец января уменьшилась менее чем на 1%, и, в целом, во вкладах она продолжает доминировать. Срочная структура вкладов также практически не изменилась: в национальной валюте преобладают вклады на 3 месяца, а в СКВ — на 6 месяцев.

Особых изменений за последние три месяца в гривневом портфеле не наблюдают и в Кредобанке. По словам Александра Супруновича, директора департамента розничных клиентов банка, основная часть вкладов приходится на депозиты с суммами свыше 600 тыс. грн — их доля составляет 70%.

Далее следуют вклады до 200 тыс. грн (13%), 200−400 тыс. грн (11%), 400−600 тыс. грн (6%). Что касается разбивки по срочности, клиенты банка на протяжении последнего полугодия отдают предпочтение вкладам на 4 и 6 месяцев. Соотношение вкладов гривна/СКВ в банке стабильно на уровне 60/40. «С конца января — февраля, мы наблюдаем отток средств из валютных вкладов на текущие счета клиентов», — добавляет банкир.

Примерно такое же соотношение вкладов в гривне и СКВ сохраняется и в банке Пивденный. «В декабре-феврале гривневые срочные вклады физических лиц выросли примерно на 5%, в то время, как валютные снизились на 4%. Таким образом, удельный вес гривневых депозитов вырос с 57% на начало декабря до 60% в настоящее время», — рассказывает зампредправления банка Максим Цымбал.

А вот структура вкладов по времени размещения средств, по его словам, изменилась существенно: объем 3-месячных вкладов вырос примерно на 17% - до 45% депозитного портфеля.

Что касается структуры вкладов в банке Пивденный, то за последние три месяца удельный вес срочных вкладов физических лиц с суммами от эквивалента до 200 тыс. грн снизился на 3,1%, 200−400 тыс. грн — на 7,6%, а от 400 тыс. грн — напротив, вырос примерно на 5%.

Такие изменения банкир объясняет тем, что для его финучреждения приоритетным является развитие премиального направления. «Это определяет, в том числе фокус в привлечении и больших чеков по депозитам», — добавляет Максим Цымбал.

В Укргазбанке структура вкладов также «почти не изменилась» за период декабрь-февраль. По данным банка, около 39% приходится на вклады от 600 тыс. грн, примерно 27% — на вклады до 200 тыс. грн, 24% — на вклады с суммой размещенных средств 200−400 тыс. грн. При этом произошли «незначительные изменения» по соотношению валюты вкладов, и изменилась структура срочности: в связи с повышением ставки на полгода, таких срочных вкладов в банке стали размещать больше.

По мнению начальницы центра управления продуктовыми и сервисными решениями для клиентских сегментов департамента маркетинга Укрсиббанка Ольги Пинчук, значительных изменений в структуре за декабрь-февраль в банке не наблюдалось. «По объему в портфеле преобладают большие вклады — более 600 тыс. грн, а по количеству вкладов — до 200 тыс. грн», — уточняет она. Что касается пропорций вкладов в гривне и СКВ, то за этот период в банке «немного увеличилась доля вкладов физлиц в гривне». Также «очень несущественно» подросла доля вкладов на 3 месяца по сравнению с другими срочными депозитами.

По словам руководителя по вопросам сбережений и транзакционных услуг Райффайзен Банка Сергея Анникова, структура вкладов в банке за этот период не менялась, так же, как и доля средств в гривне: в среднем составляла 57% всех остатков на счетах физических лиц. Предпочтения клиентов также остались неизменным: в фаворитах остаются вклады на 3 и 6 месяцев.

Вклады до 6 месяцев остаются популярными и в ОТП Банке, при том, что большинство клиентов предпочитают вклады до 400 тыс. грн, — говорит руководитель проектов управления продаж розничного бизнеса банка Максим Гончарук. По этим направлениям за декабрь-февраль изменений не происходило, а по соотношению валюты были примечательные события. «В начале года клиенты предпочитали вклады в СКВ, при этом по системе наблюдался отток средств в национальной валюте, но эта тенденция наблюдалась недолго, а уже в феврале видим выравнивание соотношения с преобладанием вкладов в национальной валюте», — рассказывает Максим Гончарук.

Что будет со ставками в марте

В последнее время средние депозитные ставки по рынку на самые популярные, трех- и шестимесячные депозиты практически не меняются. Спровоцировать новую волну снижения доходности депозитов может падение ключевой ставки НБУ и доходности по депозитным сертификатам регулятора, которые являются основным инструментом заработков финансистов. Однако, большинство опрошенных «Минфином» банкиров таких изменений не ожидают.

«В первом полугодии мы не ожидаем каких-либо изменений учетной ставки НБУ. Да, незначительное снижение на 1% во втором полугодии возможно, но только при благоприятном развитии событий», — говорит Катерина Мелеш из Банка Кредит Днепр.

«Изменения учетной ставки и изменения ставок по депозитным сертификатам в марте не ожидаем, учитывая последовательную монетарную политику НБУ», — сообщила «Минфину» Марина Ревуцкая из Ощадбанка.

По мнению Ольги Пинчук из Укрсиббанка, «вероятность повышения учетной ставки на монетарном комитете в марте невысока».

«Трудно спрогнозировать действия Национального банка по учетной ставке, но все же убеждены, что учетная ставка останется на текущем уровне или вырастет на 1%. Аналогичное мнение относительно ставок на депозитные сертификаты», — спрогнозировал Александр Супрунович из Кредобанка.

По мнению Максима Цымбала из банка Пивденный, в марте все останется в этом плане без изменений. «15% [доходность] по депосертификатам овернайт и 19% - по срочным. При подтверждении международной помощи от США и поступлении средств от ЕС, Японии и Всемирного банка в марте, считаем вероятным снижение учетной ставки НБУ до 14,5% в апреле», — говорит он.

Не ожидает изменений по ключевой ставке Максим Гончарук из ОТП Банка. «При этом возможно незначительное изменение ставок по депозитным сертификатам в сторону уменьшения», — добавляет он.

Исходя из таких ожиданий, банкиры не прогнозируют ничего экстраординарного по ставкам в марте. Александр Супрунович считает, что они будут колебаться на уровне существующих сейчас — 14−16%. Такого же мнения придерживаются Марина Ревуцкая, Максим Гончарук и Ольга Пинчук. Сергей Анников из Райффайзен Банка также не ожидает существенных изменений, однако, предполагает «незначительное понижение ставок».

В Украгазбанке также не прогнозируют существенных изменений по рынку и напоминают о том, что стоимость размещения зависит от срока: чем больше срок депозита, тем больше ставка.

Катерина Мелеш говорит, что пока на рынке все еще доминируют депозиты на 3 месяца, по которым банки ставят самые высокие ставки. Однако, фокус клиентов будет постепенно смещаться в сторону полугодовых депозитов, и по ним ставки будут повышаться. Клиенты захотят зафиксировать более высокую ставку на более долгий срок, чем три месяца, но при этом — не на год. «Так что, мы ожидаем снижения ставок на 3 месяца, и стабильные ставки на 6 и 12 месяцев», — считает Катерина Мелеш.

По мнению Максима Цымбала, уровень ставок на 3−6 месяцев в марте по рынку останется неизменным. «Есть вероятность роста ставок на сроки 9−12 месяцев на фоне неопределенности получения международной помощи», — добавил банкир.

Как банки меняли ставки

За последние две недели ставки поменяли считанные банки из числа крупных.

Райффайзен банк на 0,5 п.п. снизил ставки по всем вкладам в гривне. Теперь его вкладчики могут заработать на 3-месячных депозитах в нацвалюте 11% годовых, а на 6-месячных и на 1 год — по 12% годовых.

ОТП Банк уменьшил доходность гривневых вкладов на 3 месяца на 0,25 п.п. — до 11,25% годовых.

ПУМБ порезал все ставки по долларовым вкладам на 0,2 п.п. Теперь меньше всего банк платит по вкладам на 3 месяца — всего 0,5% годовых, больше — по вкладам на год — 1% годовых.

Самую лучшую доходность по гривневым вкладам на 3 месяца предлагают Аккордбанк (18%) и КоминБанк (16,25% годовых), 16% годовых платят в Прокредитбанке и банке Кредит Днепр.

По вкладам на полгода самые лучшие условия по ставкам у Аккордбанка и КоминБанка (16,5% годовых), Банк Львов и Прокредитбанк предлагают ставку в 16% годовых, 15,75% платит Идея Банк.

По вкладам на 9 месяцев лучшая ставка в КоминБанке (16,5% годовых), за ним — Банк Львов (16% годовых) и Идея Банк с предложением 15,75% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 13.02.2024−26.02.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 13.02.2024−26.02.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 13.02.2024−26.02.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

С методикой исследования можно ознакомиться тут.