Сенс банк порезал все ставки срочных депозитов в гривне

Последнее решение НБУ по ключевой ставке было ожидаемо рынком. Большинство банкиров были уверены, что регулятор и в этот раз не будет делать резких движений. Как на ее снижение отреагировали банки с депозитными портфелями свыше 2 млрд грн — в нашем свежем обзоре.

«Для Кредобанка решение Монетарного комитета НБУ стало приятной неожиданностью, поскольку наши прогнозы были в сторону уменьшения учетной ставки на 1 п.п., учитывая предыдущие действия комитета», — говорит директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович.

«Ожидания были, что учетная ставка останется без изменений, а вот условия размещения средств для банков под депозитные сертификаты могли бы быть изменены в сторону снижения, что, в свою очередь, повлияло бы на политику банков в части очередного пересмотра ставок привлечения и удержания срочных пассивов банков», — считает директор по розничному бизнесу банка Кредит Днепр Екатерина Мелеш.

«Этого мы не ожидали, и я объясню, почему. Традиционно конец-начало каждого года для Украины — это период, когда гривна нестабильная. В этот период возможны колебания курса как в меньшую, так и в большую сторону. НБУ, по моему мнению, выбрал верный вариант и сделал ставку на стабильность. Впоследствии рынок успокоится, и после стабилизации ситуации у НБУ снова будет возможность продолжить политику снижения учетной ставки», — объясняет директор департамента развития продуктов Идея Банка Сергей Мищенко.

Что будет происходить дальше с депозитными ставками

По данным опроса НБУ о банковском фондировании , объем средств физлиц в банках в четвертом квартале существенно вырос, в отличие от их цены. И если в прошлом году проценты, которые банки платили вкладчикам, были основным фактором роста депозитов, то сейчас его влияние существенно уменьшилось.

В первом квартале банкиры не ожидают, что вкладов станет больше — таких оптимистов около 7% из опрошенных. Зато они ожидают удешевления средств населения — таких было 50% опрошенных.

Источник: данные НБУ

Впрочем, крупные банки пока существенных изменений не планируют. В частности, по словам директора по маркетингу и продуктам банка Креди Агриколь Дмитрия Коваленко, банк «пока не планирует вносить изменения в ценовую политику по депозитам украинцев».

Директор департамента-трайба некредитных продуктов ПУМБ Дмитрий Коваль ответил, что не ожидает существенных изменений по ставкам в валюте, а в части корректировок ставок в гривне — «все будет зависеть от регулятора и ситуации на рынке».

По словам руководителя по вопросам сбережений и транзакционных услуг Райффайзен Банка Сергея Анникова, незначительное снижение депозитных ставок в целом по рынку в первом квартале — возможно. Сам банк существенных изменений по доходности вкладов физлиц не планирует.

Под незначительным снижением банкиры подразумевают колебания в рамках 0,5−1 п.п. Об этом говорит часть опрошенных «Минфином» банкиров.

«При определении своей политики по привлечению депозитных средств банк руководствуется необходимостью поддерживать свою ликвидность при данных рыночных условиях. Скорее всего, в середине квартала у нас, как и у других банков, будут незначительные корректировки депозитных ставок в сторону уменьшения», — говорит Сергей Мищенко из Идея Банка, и добавляет, что ожидает уменьшения ставок по депозитам на 0,5−1% до конца квартала.

«Прогнозируем, что значительных изменений на рынке ожидать не стоит. До следующего снижения учетной ставки банки постараются удерживать свои предложения для клиентов. В отдельных случаях возможны незначительные коррекции до 1%», — предполагает Дмитрий Коваленко развитие ситуации на рынке до конца марта.

Замглавы правления КоминБанка Борис Рафалович говорит, что сейчас депозитная политика банка остается неизменной. «И если может скорректироваться в сторону увеличения или уменьшения, то на 0,5−1 п.п. Такую легкую „калибровку“ мы ожидаем в первом квартале 2024 года. И, конечно, будем при необходимости адаптироваться к рыночным условиям», — добавляет банкир.

«Учитывая текущие тенденции финансового рынка, процентные ставки по депозитам будут только снижаться. При этом их снижение не будет существенным и будет колебаться в диапазоне 0,5−1%, в зависимости от срока размещения вклада. При этом значительное влияние на данный процесс оказывает курсовая стабильность», — считает директор департамента риск-менеджмента Аккордбанка Николай Войткив.

Александр Супрунович говорит, что «депозитная политика Кредобанка по депозитам физлицам остается на данный момент такой же, как в конце 2023 года и в начале 2024 года».

«Нашим прогнозом являются незначительные колебания в предложениях игроков банковского рынка по ставкам на вклады в валютах и сроках, необходимых банкам для наращивания портфеля вкладов, до очередного пересмотра учетной ставки Монетарным комитетом НБУ», — добавляет он в части возможных ставок на рынке в первом квартале.

На какие сроки предложат лучшие условия

Пока что на рынке преобладают более короткие депозиты. Это, в основном, вклады сроком на 3 и 6 месяцев — основная составляющая январского депозитного портфеля крупных банков.

Именно такие срочные вклады предпочитали клиенты Аккордбанка и Райффайзен Банка, по словам Николая Войткива и Сергея Анникова.

Такие же срочные депозиты пользовались спросом и в Креди Агриколь. По словам Дмитрия Коваленко, «в январе на сроки 3−6 месяцев приходилось почти 90% всех размещенных вкладов. Все остальные вклады — 12 месяцев и более». Самыми популярными из них были вклады на полгода.

Приблизительно такие же сроки популярны и в Кредобанке. Александр Супрунович говорит, что в течение января в СКВ и гривне самым большим спросом пользовались вклады на 4 и 6 месяцев, более длинные — на 12 и 18 мес. — были менее популярными. Банкир добавляет, что на 4-месячные и полугодовые вклады приходится примерно по 40% январского портфеля, на вклады на 12 мес. — всего 10%.

По словам Дмитрия Коваля из ПУМБ, «наибольший удельный вес — 80% всего депозитного портфеля в гривне и иностранной валюте — у депозитов на 3, 6 или 12 месяцев». Он также уточняет, что в гривне — это те же 80%, примерно одинаково распределенные между этими срочными депозитами.

Екатерина Мелеш из банка Кредит Днепр говорит, что в январе в банке преобладали вклады, оформленные на 3-месячный срок, — 70−80% всего объема привлечения новых денег в национальной валюте. «Остальные 25% почти равномерно распределяются между вкладами на 1, 9 и 12 месяцев. Это вклады в гривне. У валютных вкладов несколько иная структура», — добавляет она.

По словам Екатерины Мелеш, банк Кредит Днепр будет продолжать удерживать и привлекать срочные вклады физических лиц, при этом смещая фокус клиентов с более коротких на более длительные сроки.

«Рынок и дальше будет максимально привлекать срочные средства физлиц. По рынку самые высокие ставки будут преобладать для 6-месячных вкладов, будут постепенно подтягиваться ставки по годовым срокам», — прогнозирует она.

С такой точкой зрения согласен и Сергей Мищенко из Идея Банка. По его мнению, банки в первом квартале, вероятно, будут пересматривать «приоритетные сроки привлечения депозитов физлиц». По его словам, сейчас в банке самые популярные вклады на 6 мес., за ними идут вклады на 12, 9 и 3 месяца.

В КоминБанке, говорит Борис Рафалович, более 85% вкладов приходится на вклады от полугода до года. Банкир разъясняет такую политику тем, что банк нацелен строить отношения с клиентами на длительный срок.

«В нашем фокусе не месяцы, а годы. Соответственно, политика работы такова, что мы предлагаем максимальные процентные ставки на самый длинный срок. Мы не работаем по модели, когда клиенту сначала предлагают высокую ставку на 3 месяца, а затем резко — супернизкую ставку на год. И тогда в среднем клиент будет зарабатывать меньше. Мы сразу предлагаем привлекательные условия от 6 до 12 месяцев», — объясняет банкир.

Банк запускает новые предложения, чтобы привлечь клиентов на более длинные вложения. Среди них возможности оформить депозит на срок от 3 до 40 месяцев с возможностью получать проценты еженедельно. «Проценты можно дальше либо использовать, либо капитализировать на новый депозитный вклад», — рассказывает Борис Рафалович.

Возможно, в скором времени такой логике будут следовать и другие банки. По крайней мере, изменения в сторону роста срочности заметил и регулятор, указав об этом в результатах опроса банкиров.

Как банки меняли ставки

В этот раз два крупных банка решили снизить доходность гривневых вкладов, при этом два других — ставки, наоборот, повысили.

Прокредит банк снизил ставку по вкладам в гривне на 3 и 6 месяцев на 1 п.п. — до 16% годовых.

Сенс банк порезал ставки по всем депозитам, впрочем, незначительно. Так, банк отнял по 0,75 п.п. от ставок по вкладам на полгода и год (до 13,25% и 13,75% годовых соответственно). Ставку на 3 мес. он уменьшил на 0,5 п.п. — до 12,5% годовых.

Банк Кредит Днепр добавил к доходности гривневых вкладов на 6 мес. 0,5 п.п. и теперь платит по ним до 16% годовых.

Таскомбанк увеличил ставки по всем депозитам. По 0,25 п.п. банк прибавил к ставкам на 6 и 9 мес., 0,5 п.п. — ко вкладам на год, 0,75 п.п. — к депозитам на 3 мес. После всех изменений банк платит по вкладам на год 14,5%, на 9 мес. — 14,25%, на 3 и 6 мес. — по 14% годовых.

Кто держит лучшие позиции по срочным вкладам в гривне

Вклады на 3 месяца

Аккордбанк предлагает высокую ставку — 18% годовых, у КоминБанка — 16,25% годовых, и Прокредит Банка — 16% годовых.

Вклады на 6 месяцев

Самые лучшие условия среди крупных банков — у Аккордбанка и КоминБанка, которые предлагают доходность по этим срочным вкладам в 16,5% годовых. По 16% годовых предлагают банк Львов, Кредит Днепр банк и Прокредит Банк. Конкурентную ставку также предлагают и в Идея Банке, где ставка на полугодовые вклады составляет 15,75% годовых.

Вклады на 9 месяцев

Самую высокую ставку «держит» КоминБанк — на уровне 16,5% годовых. Банк Львов предлагает по этим депозитам 16%, а Идея Банк — 15,75% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 16.01.2024−29.01.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2023

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 16.01.2024−29.01.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 16.01.2024−29.01.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

С методикой исследования можно ознакомиться тут.