Большие банки начинают снижать доходность вкладов в гривне. Кто из банков с депозитным портфелем свыше 2 млрд грн это сделал, а кто, напротив, повышает депозитные ставки — в свежем обзоре «Минфина».
Кто из крупных банков в новом году повысил доходность вкладов в гривне
Как банки меняли ставки
В этот раз ни один из крупных банков не менял ставки в евро. В долларе же уменьшал доходность вкладов банк Пивденный. Он снизил ставки по 3-месячным депозитам на 0,25 п.п. до 1,5% годовых и на 0,5 п.п. — на полгода (до 1,75% годовых).
В гривне за последние две недели ставки сменили 5 банков.
Таскомбанк снизил ставки по всем срочным вкладам на 1 п.п. Наименьшая доходность пока у более коротких вкладов: 13,25% годовых по вкладам на 3 мес, и 13,75% годовых — на 6 мес. Доходность вкладов на 9 месяцев и год составляет 14% годовых.
Альянс Банк урезал доходность срочных вкладов на 3 и 6 месяцев на 1,25 п.п. и 2 п.п. соответственно. Банк теперь платит по полугодовым вкладам меньше чем по более коротким, на 3 мес: 14% против 14,75% годовых.
Укргазбанк снизил на 1 п.п. ставки по вкладам на 6 мес, до 14,5% годовых. На 1 п.п. банк увеличил ставки в год и на 0,5 п.п. — ставки на 9 мес. После повышений банк платит по ним по 15,5% годовых.
Еще два банка не проводили снижений, а напротив — повышали ставки по гривневым депозитам.
Правэкс Банк повысил ставки на все срочные депозиты на 1 п.п. Больше всего банк платит по вкладам на 3 мес — 14% годовых. По 12% годовых приходится на вклады на 6 и 9 мес. Наименьшие ставки — 11% годовых — остались по вкладам на год.
ПУМБ на этот раз повысил ставку на вклады сроком 9 мес. Повышение составило 1 п.п. и уравняло доходности вкладов на 9 и 12 мес. Сейчас оба составляют 14% годовых.
Самые высокие ставки по вкладам на 9 мес предлагают КоминБанк (16,5% годовых) и Банк Львов (16% годовых).
На полгода наибольшую доходность предлагают Акордбанк и КоминБанк (по 16,5% годовых), а также Банк Львов (16% годовых).
Лучшие возможности банки предлагают по 3-месячным вкладам: Акордбанк платит 18% годовых, Прокредит Банк — 17% годовых.
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Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|КоминБанк*
|16,75%
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|16,25%
|-
|-
|-
|Аккордбанк
|16,00%
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|18,00%
|-
|5,00%
|-
|Банк Львов*
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|А-Банк
|15,85%
|-
|-
|-
|15,75%
|-
|15,00%
|-
|0,01%
|-
|Идея Банк
|15,75%
|-
|15,75%
|-
|15,75%
|-
|-
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|15,50%
|1,00%
|15,50%
|0,50%
|14,50%
|1,00%
|5,50%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|15,00%
|-
|-
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|Универсал Банк
|15,00%
|-
|-
|-
|14,70%
|-
|14,50%
|-
|-
|-
|monobank
|15,00%
|-
|14,90%
|-
|14,70%
|-
|14,50%
|-
|-
|-
|Кредит Днепр Банк
|14,50%
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|14,50%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|13,00%
|-
|4,00%
|-
|Укрэксимбанк*
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|15,25%
|-
|15,25%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|14,00%
|-
|14,50%
|-
|14,50%
|2,00%
|14,75%
|1,25%
|6,00%
|-
|Восток Банк
|14,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|14,00%
|-
|14,20%
|-
|14,50%
|-
|15,30%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|14,00%
|-
|14,00%
|1,00%
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|14,00%
|1,00%
|14,00%
|1,00%
|13,75%
|0,75%
|13,25%
|1,00%
|4,00%
|-
|Ощадбанк
|13,25%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|13,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Райффайзен Банк
|12,50%
|-
|-
|-
|12,50%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|12,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|10,50%
|-
|1,00%
|-
|Правэкс Банк
|11,00%
|1,00%
|12,00%
|1,00%
|12,00%
|1,00%
|14,00%
|1,00%
|-
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|11,00%
|-
|12,00%
|-
|3,00%
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|3,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|11,50%
|-
|10,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 19.12.2023−01.01.2024.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.
— Банк-победитель премии FinAwards 2023
Доллар США
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Таскомбанк
|3,00%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|2,90%
|-
|2,40%
|-
|2,40%
|-
|1,40%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|2,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|2,10%
|-
|-
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|2,10%
|-
|1,90%
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|2,00%
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Сенс Банк*
|2,00%
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|МТБ Банк
|1,95%
|-
|1,95%
|-
|1,90%
|-
|1,70%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,45%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|Аккордбанк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Идея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,15%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,75%
|0,50%
|1,50%
|0,25%
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 19.12.2023−01.01.2024.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Таскомбанк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|Универсал Банк
|1,60%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,60%
|-
|1,30%
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|1,40%
|-
|1,15%
|-
|1,15%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|1,40%
|-
|1,35%
|-
|1,30%
|-
|1,05%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|1,00%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|0,25%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Аккордбанк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|Кредит Днепр Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 19.12.2023−01.01.2024.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
С методикой исследования можно ознакомиться тут.
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