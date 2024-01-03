Кто из крупных банков в новом году повысил доходность вкладов в гривне

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 января 2024, 15:50 Читати українською

Кто из крупных банков в новом году повысил доходность вкладов в гривне

Большие банки начинают снижать доходность вкладов в гривне. Кто из банков с депозитным портфелем свыше 2 млрд грн это сделал, а кто, напротив, повышает депозитные ставки — в свежем обзоре «Минфина».

Депозитний огляд 28 Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а КоминБанк* 16,75% - 16,50% - 16,50% - 16,25% - - - Аккордбанк 16,00% - - - 16,50% - 18,00% - 5,00% - Банк Львов* 16,00% - 16,00% - 16,00% - 15,00% - 5,00% - А-Банк 15,85% - - - 15,75% - 15,00% - 0,01% - Идея Банк 15,75% - 15,75% - 15,75% - - - - - Укргазбанк 15,50% 1,00% 15,50% 0,50% 14,50% 1,00% 5,50% - - - Прокредит Банк* 15,00% - - - 17,00% - 17,00% - 5,00% - Универсал Банк 15,00% - - - 14,70% - 14,50% - - - monobank 15,00% - 14,90% - 14,70% - 14,50% - - - Кредит Днепр Банк 14,50% - - - 15,50% - 16,00% - - - Сенс Банк* 14,50% - - - 14,00% - 13,00% - 4,00% - Укрэксимбанк* 14,50% - 14,50% - 15,25% - 15,25% - - - Альянс Банк 14,00% - 14,50% - 14,50% 2,00% 14,75% 1,25% 6,00% - Восток Банк 14,00% - - - 14,00% - 14,00% - - - МТБ Банк 14,00% - 14,20% - 14,50% - 15,30% - - - ПУМБ 14,00% - 14,00% 1,00% 15,00% - 15,00% - - - Таскомбанк 14,00% 1,00% 14,00% 1,00% 13,75% 0,75% 13,25% 1,00% 4,00% - Ощадбанк 13,25% - - - 14,00% - - - - - Кредобанк 13,00% - - - 14,00% - - - - - Приватбанк 13,00% - 12,00% - 12,00% - 2,50% - 2,50% - Райффайзен Банк 12,50% - - - 12,50% - 11,50% - - - Креди Агриколь Банк 12,00% - - - 12,00% - 10,50% - 1,00% - Правэкс Банк 11,00% 1,00% 12,00% 1,00% 12,00% 1,00% 14,00% 1,00% - - ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 11,00% - 12,00% - 3,00% - Пивденный - - - - 15,00% - 14,50% - 3,00% - Укрсиббанк - - - - 11,50% - 10,00% - - - Программа БОНУС к депозитамОформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:Глобус, Кредитвест Банк, Банк Кредит Днепр, Пиреус Банк.

Как банки меняли ставки

В этот раз ни один из крупных банков не менял ставки в евро. В долларе же уменьшал доходность вкладов банк Пивденный. Он снизил ставки по 3-месячным депозитам на 0,25 п.п. до 1,5% годовых и на 0,5 п.п. —  на полгода (до 1,75% годовых).

В гривне за последние две недели ставки сменили 5 банков.

Таскомбанк снизил ставки по всем срочным вкладам на 1 п.п. Наименьшая доходность пока у более коротких вкладов: 13,25% годовых по вкладам на 3 мес, и 13,75% годовых — на 6 мес. Доходность вкладов на 9 месяцев и год составляет 14% годовых.

Альянс Банк урезал доходность срочных вкладов на 3 и 6 месяцев на 1,25 п.п. и 2 п.п. соответственно. Банк теперь платит по полугодовым вкладам меньше чем по более коротким, на 3 мес: 14% против 14,75% годовых.

Укргазбанк снизил на 1 п.п. ставки по вкладам на 6 мес, до 14,5% годовых. На 1 п.п. банк увеличил ставки в год и на 0,5 п.п. — ставки на 9 мес. После повышений банк платит по ним по 15,5% годовых.

Еще два банка не проводили снижений, а напротив — повышали ставки по гривневым депозитам.

Правэкс Банк повысил ставки на все срочные депозиты на 1 п.п. Больше всего банк платит по вкладам на 3 мес — 14% годовых. По 12% годовых приходится на вклады на 6 и 9 мес. Наименьшие ставки — 11% годовых — остались по вкладам на год.

ПУМБ на этот раз повысил ставку на вклады сроком 9 мес. Повышение составило 1 п.п. и уравняло доходности вкладов на 9 и 12 мес. Сейчас оба составляют 14% годовых.

Самые высокие ставки по вкладам на 9 мес предлагают КоминБанк (16,5% годовых) и Банк Львов (16% годовых).

На полгода наибольшую доходность предлагают Акордбанк и КоминБанк (по 16,5% годовых), а также Банк Львов (16% годовых).

Лучшие возможности банки предлагают по 3-месячным вкладам: Акордбанк платит 18% годовых, Прокредит Банк — 17% годовых.

Читайте также: Какие акции подготовили банки к рождественско-новогодним праздникам

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
КоминБанк* 16,75% - 16,50% - 16,50% - 16,25% - - -
Аккордбанк 16,00% - - - 16,50% - 18,00% - 5,00% -
Банк Львов* 16,00% - 16,00% - 16,00% - 15,00% - 5,00% -
А-Банк 15,85% - - - 15,75% - 15,00% - 0,01% -
Идея Банк 15,75% - 15,75% - 15,75% - - - - -
Укргазбанк 15,50% 1,00% 15,50% 0,50% 14,50% 1,00% 5,50% - - -
Прокредит Банк* 15,00% - - - 17,00% - 17,00% - 5,00% -
Универсал Банк 15,00% - - - 14,70% - 14,50% - - -
monobank 15,00% - 14,90% - 14,70% - 14,50% - - -
Кредит Днепр Банк 14,50% - - - 15,50% - 16,00% - - -
Сенс Банк* 14,50% - - - 14,00% - 13,00% - 4,00% -
Укрэксимбанк* 14,50% - 14,50% - 15,25% - 15,25% - - -
Альянс Банк 14,00% - 14,50% - 14,50% 2,00% 14,75% 1,25% 6,00% -
Восток Банк 14,00% - - - 14,00% - 14,00% - - -
МТБ Банк 14,00% - 14,20% - 14,50% - 15,30% - - -
ПУМБ 14,00% - 14,00% 1,00% 15,00% - 15,00% - - -
Таскомбанк 14,00% 1,00% 14,00% 1,00% 13,75% 0,75% 13,25% 1,00% 4,00% -
Ощадбанк 13,25% - - - 14,00% - - - - -
Кредобанк 13,00% - - - 14,00% - - - - -
Приватбанк 13,00% - 12,00% - 12,00% - 2,50% - 2,50% -
Райффайзен Банк 12,50% - - - 12,50% - 11,50% - - -
Креди Агриколь Банк 12,00% - - - 12,00% - 10,50% - 1,00% -
Правэкс Банк 11,00% 1,00% 12,00% 1,00% 12,00% 1,00% 14,00% 1,00% - -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 11,00% - 12,00% - 3,00% -
Пивденный - - - - 15,00% - 14,50% - 3,00% -
Укрсиббанк - - - - 11,50% - 10,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 19.12.2023−01.01.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2023

Доллар США

Программа БОНУС к депозитам

Оформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:

Глобус, Кредитвест Банк, Пиреус Банк.

Выберите банк и получите бонус!

Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Таскомбанк 3,00% - 2,50% - 2,25% - 2,00% - - -
КоминБанк* 2,90% - 2,40% - 2,40% - 1,40% - - -
Банк Львов* 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Кредит Днепр Банк
 2,50% - - - 2,00% - 0,80% - - -
Универсал Банк 2,10% - - - 1,60% - 0,10% - - -
monobank 2,10% - 1,90% - 1,60% - 0,10% - - -
Прокредит Банк* 2,00% - - - 1,75% - 1,50% - 0,01% -
Сенс Банк* 2,00% - - - 1,75% - 1,50% - 0,01% -
МТБ Банк 1,95% - 1,95% - 1,90% - 1,70% - - -
Укрэксимбанк* 1,75% - 1,75% - 1,45% - 1,45% - - -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,20% -
Аккордбанк 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,10% - - -
ПУМБ 1,20% - 1,00% - 0,80% - 0,50% - - -
Креди Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
Идея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Укргазбанк 0,50% - 0,50% - 0,15% - 0,10% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,50% - 1,50% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,75% 0,50% 1,50% 0,25% - -
Укрсиббанк - - - - 2,00% - 2,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 19.12.2023−01.01.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Таскомбанк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 0,70% - - -
Банк Львов* 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,20% -
Универсал Банк 1,60% - - - 1,10% - 0,10% - - -
monobank 1,60% - 1,30% - 1,10% - 0,10% - - -
КоминБанк* 1,40% - 1,15% - 1,15% - 0,90% - - -

МТБ Банк

 1,40% - 1,35% - 1,30% - 1,05% - - -
Прокредит Банк* 1,00% - - - 1,00% - 0,75% - 0,01% -
ПУМБ 0,80% - 0,70% - 0,60% - 0,50% - - -
Укрэксимбанк* 0,70% - 0,70% - 0,40% - 0,40% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,10% - - -
Креди Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Идея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - 0,10% - - -
Сенс Банк* 0,25% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Аккордбанк 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - 0,10% -
Кредит Днепр Банк 0,01% - - - 0,60% - 0,60% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,00% - 1,00% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,00% - 0,75% - - -
Укрсиббанк - - - - 1,00% - 1,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 19.12.2023−01.01.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами