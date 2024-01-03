Кто из крупных банков в новом году повысил доходность вкладов в гривне

Большие банки начинают снижать доходность вкладов в гривне. Кто из банков с депозитным портфелем свыше 2 млрд грн это сделал, а кто, напротив, повышает депозитные ставки — в свежем обзоре «Минфина».

Как банки меняли ставки

В этот раз ни один из крупных банков не менял ставки в евро. В долларе же уменьшал доходность вкладов банк Пивденный. Он снизил ставки по 3-месячным депозитам на 0,25 п.п. до 1,5% годовых и на 0,5 п.п. — на полгода (до 1,75% годовых).

В гривне за последние две недели ставки сменили 5 банков.

Таскомбанк снизил ставки по всем срочным вкладам на 1 п.п. Наименьшая доходность пока у более коротких вкладов: 13,25% годовых по вкладам на 3 мес, и 13,75% годовых — на 6 мес. Доходность вкладов на 9 месяцев и год составляет 14% годовых.

Альянс Банк урезал доходность срочных вкладов на 3 и 6 месяцев на 1,25 п.п. и 2 п.п. соответственно. Банк теперь платит по полугодовым вкладам меньше чем по более коротким, на 3 мес: 14% против 14,75% годовых.

Укргазбанк снизил на 1 п.п. ставки по вкладам на 6 мес, до 14,5% годовых. На 1 п.п. банк увеличил ставки в год и на 0,5 п.п. — ставки на 9 мес. После повышений банк платит по ним по 15,5% годовых.

Еще два банка не проводили снижений, а напротив — повышали ставки по гривневым депозитам.

Правэкс Банк повысил ставки на все срочные депозиты на 1 п.п. Больше всего банк платит по вкладам на 3 мес — 14% годовых. По 12% годовых приходится на вклады на 6 и 9 мес. Наименьшие ставки — 11% годовых — остались по вкладам на год.

ПУМБ на этот раз повысил ставку на вклады сроком 9 мес. Повышение составило 1 п.п. и уравняло доходности вкладов на 9 и 12 мес. Сейчас оба составляют 14% годовых.

Самые высокие ставки по вкладам на 9 мес предлагают КоминБанк (16,5% годовых) и Банк Львов (16% годовых).

На полгода наибольшую доходность предлагают Акордбанк и КоминБанк (по 16,5% годовых), а также Банк Львов (16% годовых).

Лучшие возможности банки предлагают по 3-месячным вкладам: Акордбанк платит 18% годовых, Прокредит Банк — 17% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 19.12.2023−01.01.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 19.12.2023−01.01.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 19.12.2023−01.01.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

С методикой исследования можно ознакомиться тут.