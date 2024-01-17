Доходность банковских вкладов почти всей линейки продолжает уменьшаться. С начала года Украинский индекс ставок депозитов физлиц по 6-месячным вкладам снизился с 14,52% годовых (на 1 января) до 14,38% годовых (на 16 января), на 9 месяцев — с 14,58% до 14, 21% годовых. Зато 3-месячные депозиты в среднем подорожали с 13,68% до 13,98% годовых. Какие условия сейчас предлагают частным вкладчикам банки с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн, — читайте в свежем обзоре «Минфина».
Один крупный банк поднял ставки по всем вкладам в СКВ и четыре — порезали по депозитам в гривне
Население продолжает нести деньги в банки. По оперативным данным НБУ, в декабре остатки на счетах в банках физлиц составили 1079,493 млрд грн — на 4,8% больше, по сравнению с ноябрем прошлого года, и на 16,1% - с начала 2023 года.
Традиционно первенство осталось за гривней — 712,169 млн грн (+4,3% за мес.), на СКВ пришлось 367,323 млн грн (+5,6% за мес.).
Наибольший прирост по объемам депозитов, по сравнению с ноябрем, показали Киев и Киевская область (+5,8%), Кировоградская (+5,5%) и Черновицкая (+5,4%) области.
Интегральная процентная ставка на конец года составила 9,9%, в гривне — 13,9%, в СКВ — 1,1%. Для сравнения: в декабре 2022 года эти три показателя составляли 7,3%, 12,1%, и 0,6% соответственно.
По данным главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политика Даниила Гетманцева, вклады физлиц за год росли в 2,5 раза медленнее, чем вклады юрлиц.
Кроме того, основная масса средств физлиц в банках, — так называемые «горячие» деньги,
Поэтому НБУ создает условия, при которых банки более активно привлекали средства граждан на срочные счета с длинными сроками размещения. И в Нацбанке говорят, что им удалось переломить тенденцию, в частности, за счет запуска трехмесячных сертификатов (на которые банки могут размещать свободные средства) с последующей корректировкой параметров их размещения.
«Часть срочных депозитов населения выросла до 35%, по сравнению с примерно 30% на начало года. Учитывая то, что около 90% процентов этих депозитов — это депозиты со сроком более трех месяцев, мы считаем этот результат очень и очень неплохим…», — сообщил в недавнем интервью агентству «Интерфакс-Украина» замглавы НБУ Сергей Николайчук.
Богдан Данилишин, заведующий кафедрой Киевского национального экономического университета им. В. Гетьмана и экс-глава Рады НБУ, говорит об обратной стороне такой политики: имеющиеся в банковской системе средства не работают на экономику.
По его мнению, чтобы изменить ситуацию и открыть возможность для кредитования, необходимы, в частности, изменения в дизайне монетарной политики: отмена 3-месячных депозитных сертификатов НБУ и установление лимитов на вложение средств банков в депозитные сертификаты Нацбанка. Кроме того, Данилишин считает необходимым снижение ключевой ставки до сопоставимого с инфляцией уровня, что оживит кредитование, но заставит банки снижать ставки по депозитам и далее.
Как банки меняли ставки
А-Банк снизил доходность всех вкладов в гривне на 0,5 п.п. Теперь банк больше всего платит по вкладам на год (15,35% годовых) и меньше всего — по 3-месячным депозитам (14,5% годовых).
Восток Банк также порезал все ставки в гривне, причем больше всего «досталось» вкладам на 3 месяца: они «похудели» на 1 п.п. — до 13% годовых. Ставки по вкладам на полгода и год банк снизил на 0,5 п.п. и теперь платит по ним 13,5% годовых.
ОТП снизил доходность вкладов на 3 месяца на 0,5 п.п. — до 11,5% годовых.
Ощадбанк на 0,5 п.п. уменьшил ставку по вкладам на полгода — до 13,5% годовых.
Аккордбанк повысил все ставки в долларе и евро. После всех изменений в обоих случаях больше всего банк платит по депозитам на год (3% годовых в долларе и 2% годовых в евро) и меньше всего — по депозитам на 3 месяца (2,25% годовых в долларе и 1,25% — в евро).
Самые высокие ставки в гривне на 9 месяцев сейчас предлагают КоминБанк и банк Львов (16,5% и 16% годовых соответственно). Сроком на полгода лучшие условия у Прокредит Банка (17% годовых), а также — у КоминБанка и Аккордбанка (16,5% годовых). Аккордбанк и Прокредит продолжают удерживать самые высокие ставки среди крупных банков по вкладам на 3 месяца — 18% и 17% годовых соответственно.
Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!
Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|КоминБанк*
|16,75%
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|16,25%
|-
|-
|-
|Аккордбанк
|16,00%
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|18,00%
|-
|5,00%
|-
|Банк Львов*
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|Идея Банк
|15,75%
|-
|15,75%
|-
|15,75%
|-
|-
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|14,50%
|-
|5,50%
|-
|-
|-
|А-Банк
|15,35%
|0,50%
|-
|-
|15,25%
|0,50%
|14,50%
|0,50%
|0,01%
|-
|Прокредит Банк*
|15,00%
|-
|-
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|Универсал Банк
|15,00%
|-
|-
|-
|14,70%
|-
|14,50%
|-
|-
|-
|monobank
|15,00%
|-
|14,90%
|-
|14,70%
|-
|14,50%
|-
|-
|-
|Кредит Днепр Банк
|14,50%
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|14,50%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|13,00%
|-
|4,00%
|-
|Укрэксимбанк*
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|15,25%
|-
|15,25%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|14,00%
|-
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|14,75%
|-
|6,00%
|-
|МТБ Банк
|14,00%
|-
|14,20%
|-
|14,50%
|-
|15,30%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|14,00%
|-
|14,00%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|14,00%
|-
|14,00%
|-
|13,75%
|-
|13,25%
|-
|4,00%
|-
|Восток Банк
|13,50%
|0,50%
|-
|-
|13,50%
|0,50%
|13,00%
|1,00%
|-
|-
|Ощадбанк
|13,25%
|-
|-
|-
|13,50%
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|13,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Райффайзен Банк
|12,50%
|-
|-
|-
|12,50%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|12,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|10,50%
|-
|1,00%
|-
|Правэкс Банк
|11,00%
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|11,00%
|-
|11,50%
|0,50%
|3,00%
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|3,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|11,50%
|-
|10,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 02.01.2024−15.01.2024.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.
— Банк-победитель премии FinAwards 2023
Доллар США
Программа БОНУС к депозитам
Оформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:
Глобус, Кредитвест Банк, Пиреус Банк.
Выберите банк и получите бонус!
Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Аккордбанк
|3,00%
|1,50%
|-
|-
|2,50%
|1,25%
|2,25%
|1,25%
|0,10%
|-
|Таскомбанк
|3,00%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|2,90%
|-
|2,40%
|-
|2,40%
|-
|1,40%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|2,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|2,10%
|-
|-
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|2,10%
|-
|1,90%
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|2,00%
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Сенс Банк*
|2,00%
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|МТБ Банк
|1,95%
|-
|1,95%
|-
|1,90%
|-
|1,70%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,45%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Идея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,15%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 02.01.2024−15.01.2024.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Аккордбанк
|2,00%
|1,90%
|-
|-
|1,50%
|1,40%
|1,25%
|1,15%
|0,10%
|-
|Таскомбанк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|Универсал Банк
|1,60%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,60%
|-
|1,30%
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|1,40%
|-
|1,15%
|-
|1,15%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,40%
|-
|1,35%
|-
|1,30%
|-
|1,05%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|1,00%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|0,25%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Кредит Днепр Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 02.01.2024−15.01.2024.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Комментарии - 4
даже не хотят депо в валюте брать дольше чем на 2 месяца