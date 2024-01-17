Один крупный банк поднял ставки по всем вкладам в СКВ и четыре — порезали по депозитам в гривне

Доходность банковских вкладов почти всей линейки продолжает уменьшаться. С начала года Украинский индекс ставок депозитов физлиц по 6-месячным вкладам снизился с 14,52% годовых (на 1 января) до 14,38% годовых (на 16 января), на 9 месяцев — с 14,58% до 14, 21% годовых. Зато 3-месячные депозиты в среднем подорожали с 13,68% до 13,98% годовых. Какие условия сейчас предлагают частным вкладчикам банки с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн, — читайте в свежем обзоре «Минфина».

Население продолжает нести деньги в банки. По оперативным данным НБУ, в декабре остатки на счетах в банках физлиц составили 1079,493 млрд грн — на 4,8% больше, по сравнению с ноябрем прошлого года, и на 16,1% - с начала 2023 года.

Традиционно первенство осталось за гривней — 712,169 млн грн (+4,3% за мес.), на СКВ пришлось 367,323 млн грн (+5,6% за мес.).

Наибольший прирост по объемам депозитов, по сравнению с ноябрем, показали Киев и Киевская область (+5,8%), Кировоградская (+5,5%) и Черновицкая (+5,4%) области.

Интегральная процентная ставка на конец года составила 9,9%, в гривне — 13,9%, в СКВ — 1,1%. Для сравнения: в декабре 2022 года эти три показателя составляли 7,3%, 12,1%, и 0,6% соответственно.

По данным главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политика Даниила Гетманцева, вклады физлиц за год росли в 2,5 раза медленнее, чем вклады юрлиц.

Кроме того, основная масса средств физлиц в банках, — так называемые «горячие» деньги, т. е. размещенные на текущих счетах. Массовые снятия на панических настроениях опасны для банковской системы.

Поэтому НБУ создает условия, при которых банки более активно привлекали средства граждан на срочные счета с длинными сроками размещения. И в Нацбанке говорят, что им удалось переломить тенденцию, в частности, за счет запуска трехмесячных сертификатов (на которые банки могут размещать свободные средства) с последующей корректировкой параметров их размещения.

«Часть срочных депозитов населения выросла до 35%, по сравнению с примерно 30% на начало года. Учитывая то, что около 90% процентов этих депозитов — это депозиты со сроком более трех месяцев, мы считаем этот результат очень и очень неплохим…», — сообщил в недавнем интервью агентству «Интерфакс-Украина» замглавы НБУ Сергей Николайчук.

Богдан Данилишин, заведующий кафедрой Киевского национального экономического университета им. В. Гетьмана и экс-глава Рады НБУ, говорит об обратной стороне такой политики: имеющиеся в банковской системе средства не работают на экономику.

По его мнению, чтобы изменить ситуацию и открыть возможность для кредитования, необходимы, в частности, изменения в дизайне монетарной политики: отмена 3-месячных депозитных сертификатов НБУ и установление лимитов на вложение средств банков в депозитные сертификаты Нацбанка. Кроме того, Данилишин считает необходимым снижение ключевой ставки до сопоставимого с инфляцией уровня, что оживит кредитование, но заставит банки снижать ставки по депозитам и далее.

Как банки меняли ставки

А-Банк снизил доходность всех вкладов в гривне на 0,5 п.п. Теперь банк больше всего платит по вкладам на год (15,35% годовых) и меньше всего — по 3-месячным депозитам (14,5% годовых).

Восток Банк также порезал все ставки в гривне, причем больше всего «досталось» вкладам на 3 месяца: они «похудели» на 1 п.п. — до 13% годовых. Ставки по вкладам на полгода и год банк снизил на 0,5 п.п. и теперь платит по ним 13,5% годовых.

ОТП снизил доходность вкладов на 3 месяца на 0,5 п.п. — до 11,5% годовых.

Ощадбанк на 0,5 п.п. уменьшил ставку по вкладам на полгода — до 13,5% годовых.

Аккордбанк повысил все ставки в долларе и евро. После всех изменений в обоих случаях больше всего банк платит по депозитам на год (3% годовых в долларе и 2% годовых в евро) и меньше всего — по депозитам на 3 месяца (2,25% годовых в долларе и 1,25% — в евро).

Самые высокие ставки в гривне на 9 месяцев сейчас предлагают КоминБанк и банк Львов (16,5% и 16% годовых соответственно). Сроком на полгода лучшие условия у Прокредит Банка (17% годовых), а также — у КоминБанка и Аккордбанка (16,5% годовых). Аккордбанк и Прокредит продолжают удерживать самые высокие ставки среди крупных банков по вкладам на 3 месяца — 18% и 17% годовых соответственно.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 02.01.2024−15.01.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2023

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 02.01.2024−15.01.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 02.01.2024−15.01.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

С методикой исследования можно ознакомиться тут.