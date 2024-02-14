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14 февраля 2024, 14:31 Читати українською

Минус 18,8 млрд за январь: почему люди забирают депозиты

Население начало забирать деньги из банков: в январе снижение по вкладам в нацвалюте составило 2,6% к декабрю 2023 года, в СКВ минус 2,4%. Об этом говорится в свежем отчете НБУ. Почему средства утекают из банков и как свои предложения за последние две недели поменяли финучреждения с депозитным портфелем свыше 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Свои деньги из банков забирало не только население, но и бизнес. По оперативным данным Нацбанка, вклады в национальной валюте похудели на 51,3 млрд грн (минус 3,2%) — до 1 577,1 млрд.

Почему люди забирают деньги из банков

Глава налогового комитета BP Даниил Гетманцев уточнил, что это были самые большие темпы и объемы сокращения депозитов в гривне с начала войны. Вклады бизнеса сократились на 32,5 млрд грн, населения — на 18,8 млрд грн. При этом население сокращало свои сбережения в банках и в валюте, тогда как бизнес такие виды вкладов наращивал.

«Никакой измены здесь нет. Во-первых, с начала войны депозиты в гривне выросли более чем на 70%, или на 650 млрд. Банковская система является устойчивой, действия НБУ, как регулятора, эффективные, что трансформируется в высокий уровень доверия к банкам.

Во-вторых, сокращение банковских вкладов в гривне в первый месяц года — это сезонное явление, связанное с пиковыми расчетами в декабре. В частности, эта тенденция наблюдалась девять из десяти последних лет. Хотя, конечно, у каждого года есть своя специфика, как это было, например, в начале 2015 года или 2022 года", — написал в своем телеграм-канале Гетманцев.

Стоит сказать, что ставки по гривневым вкладам все еще оставались значительно выше инфляции. По данным регулятора, в январе средняя доходность депозитов в гривне для населения составила 11,7% годовых, по валютным — 1% годовых. Аналогичные показатели фиксировались НБУ и в декабре прошлого года, при том, что инфляция постепенно затухает: в январе 2024 года рост потребительских цен в годовом измерении составил 4,7%, по сравнению с 5,1% по итогам декабря 2023 года.

Даниил Гетманцев допустил, что отток вкладов населения из банковской системы может быть связан с нормами законопроекта № 10449 о мобилизации. Напомним, что, среди прочего, документ предусматривает блокирование банковских счетов уклонистов. «Как глава профильного комитета могу еще раз это повторить, что нормы законопроекта, предусматривающие блокировку банковских счетов, не будут поддержаны», — написал Гетманцев.

Впрочем, люди могли забирать деньги из банков не только для того, чтобы обезопасить свои сбережения от возможных санкций. Люди не только забирают деньги из банков, но и более активно привлекают кредиты. Это может свидетельствовать о том, что у части населения банально пустеют заначки: люди проедают свои накопления и начинают залазить в долги. По сравнению с декабрем, объем займов, выданных в январе физлицам, увеличился на 2,3%.

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Как вкладчики меняли банки

НБУ пока не давал статистику по оттоку средств в разрезе банков. А недавно обнародованные регулятором данные по итогам декабря показывают следующую картину.

В тройке тех, кто оказался на первых местах по приросту денег, — Приватбанк (23,57 млрд грн), Универсал Банк (7,98 млрд) и Ощадбанк (6,29 млрд). При этом Приват за месяц потерял 74,5 тыс. вкладчиков. Среди крупных банков, которые теряли больше всего клиентов в декабре, также оказались А-Банк (-101,4 тыс. человек) и ОТП-банк (-57,6 тыс. человек).

Откуда еще уходили вкладчики

Число вкладчиков

К предыдущему мес

Правэкс Банк

68 089

-663

Райффайзен Банк

2 996 660

-2 564

Банк Восток

762 434

-2 718

ОТП Банк

1 358 521

-57 593

Приватбанк

24 218 824

-74 524

А-Банк

3 171 962

-101 390

По состоянию на 1.01.2024, данные НБУ

Кто уходил

Если посмотреть по трем крупным оттокам за декабрь, то станет очевидно, что сокращение происходило за счет более мелких вкладчиков.

Так, в Приватбанке доля вкладчиков с суммами до 200 тыс. грн сократилась на 3,5%, по сравнению с ноябрем. Произошел и небольшой отток вкладчиков из группы с суммами от 200 до 400 тыс. грн — -0,8%.

В ОТП доля вкладчиков до 200 тыс. грн сократилась на 1%, тех, кто держал в банке на депозитах от 200−400 тыс. грн — на 0,8%, на 0,6% снизилась доля тех, кто вложил в банк от 400 до 600 тыс. грн.

Сокращение вкладчиков в А-Банке произошло за счет самой большой группы в их портфеле: до 200 тыс. грн (-9,3%). На 4,3% уменьшилась и доля вкладчиков с суммами вкладов в 200−400 тыс. грн.

При этом по объемам вкладов, несмотря на оттоки, шесть крупных банков остались в плюсе.

Суммы вкладов

К предыдущему мес

Правэкс Банк

3 952 981

145 404

Райффайзен Банк

68 986 109

3 275 213

Банк Восток

6 081 763

216 506

ОТП Банк

30 794 225

1 392 918

Приватбанк

464 132 226

23 572 542

А-Банк

16 351 841

558 777

По состоянию на 1.01.2024, данные НБУ

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Как банки меняли ставки

Крупные банки не проявляют особой активности в корректировке своих депозитных предложений. За последние две недели это сделали только четыре финучреждения, причем два из них меняли ставки только по валютным вкладам. Остальные провели незначительные корректировки, которые, в основном, задели вклады на более короткие сроки.

Укрэксимбанк снизил доходность гривневых вкладов на 3 и 6 месяцев на 0,1 п.п. — до 15,15% годовых.

Восток банк повысил ставки по вкладам на 3 месяца на 1 п.п. — до 14% годовых.

Правэкс Банк уменьшил доходность вкладов на 3 месяца в долларе и евро на 0,5 п.п. После изменений банк платит по таким депозитам 1% и 0,5% годовых соответственно.

Сенс Банк снизил ставки на вклады в долларе сроком на 3 месяца на 0,25 п.п. — до 1,25%.

По вкладам на 3 месяца самые лучшие условия предоставляют Аккордбанк (18% годовых), КоминБанк (16,25% годовых), и банки Кредит Днепр и Прокредит (по 16% годовых).

Аккордбанк и КоминБанк также предлагают наиболее высокие ставки по вкладам на полгода (16,5% годовых). По 16% годовых платят Банк Львов, Прокредит Банк и банк Кредит Днепр.

Предложение по депозитам на 9 месяцев довольно ограниченное, в сравнении с остальными срочными вкладами. Однако, и тут есть свои лидеры. 16,5% годовых платит по таким вложениям КоминБанк, 16% годовых предлагает Банк Львов и 15,75% годовых — Идея Банк.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
КоминБанк* 16,75% - 16,50% - 16,50% - 16,25% - - -
Аккордбанк 16,00% - - - 16,50% - 18,00% - 5,00% -
Банк Львов* 16,00% - 16,00% - 16,00% - 15,00% - 5,00% -
Идея Банк 15,75% - 15,75% - 15,75% - - - - -
Укргазбанк 15,50% - 15,50% - 14,50% - 5,50% - - -
А-Банк 15,35% - - - 15,25% - 14,50% - 0,01% -
Прокредит Банк* 15,00% - - - 16,00% - 16,00% - 5,00% -
Универсал Банк 15,00% - - - 14,70% - 14,50% - - -
monobank 15,00% - 14,90% - 14,70% - 14,50% - - -
Кредит Днепр Банк 14,50% - - - 16,00% - 16,00% - - -
Таскомбанк 14,50% - 14,25% - 14,00% - 14,00% - 4,00% -
Укрэксимбанк* 14,50% - 14,50% - 15,15% 0,10% 15,15% 0,10% - -
Альянс Банк 14,00% - 14,50% - 14,50% - 14,75% - 6,00% -
МТБ Банк 14,00% - 14,20% - 14,50% - 15,30% - - -
ПУМБ 14,00% - 14,00% - 15,00% - 15,00% - - -
Сенс Банк* 13,75% - - - 13,25% - 12,50% - 4,00% -
Восток Банк 13,50% - - - 13,50% - 14,00% 1,00% - -
Ощадбанк 13,25% - - - 13,50% - - - - -
Кредобанк 13,00% - - - 14,00% - - - - -
Приватбанк 13,00% - 12,00% - 12,00% - 2,50% - 2,50% -
Райффайзен Банк 12,50% - - - 12,50% - 11,50% - - -
Креди Агриколь Банк 12,00% - - - 12,00% - 10,50% - 1,00% -
Правэкс Банк 11,00% - 12,00% - 12,00% - 14,00% - - -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 11,00% - 11,50% - 3,00% -
Пивденный - - - - 15,00% - 14,50% - 3,00% -
Укрсиббанк - - - - 11,50% - 10,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 130.01.2024−12.02.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2023

Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 3,00% - - - 2,50% - 2,25% - 0,10% -
Таскомбанк 3,00% - 2,50% - 2,25% - 2,00% - - -
КоминБанк* 2,90% - 2,40% - 2,40% - 1,40% - - -
Банк Львов* 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Кредит Днепр Банк
 2,50% - - - 2,00% - 0,80% - - -
Универсал Банк 2,10% - - - 1,60% - 0,10% - - -
monobank 2,10% - 1,90% - 1,60% - 0,10% - - -
Прокредит Банк* 2,00% - - - 1,75% - 1,50% - 0,01% -
Сенс Банк* 2,00% - - - 1,75% - 1,25% 0,25% 0,01% -
МТБ Банк 1,95% - 1,95% - 1,90% - 1,70% - - -
Укрэксимбанк* 1,75% - 1,75% - 1,45% - 1,45% - - -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,20% -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,10% - - -
ПУМБ 1,20% - 1,00% - 0,80% - 0,50% - - -
Креди Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
Укргазбанк 1,00% 0,50% 1,00% 0,50% 0,15% - 0,10% - - -
Идея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,50% - 1,50% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% 0,50% 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,75% - 1,50% - - -
Укрсиббанк - - - - 2,00% - 2,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 130.01.2024−12.02.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 2,00% - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -
Таскомбанк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 0,70% - - -
Банк Львов* 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,20% -
Универсал Банк 1,60% - - - 1,10% - 0,10% - - -
monobank 1,60% - 1,30% - 1,10% - 0,10% - - -
КоминБанк* 1,40% - 1,15% - 1,15% - 0,90% - - -
МТБ Банк 1,40% - 1,35% - 1,30% - 1,05% - - -
Прокредит Банк* 1,00% - - - 1,00% - 0,75% - 0,01% -
ПУМБ 0,80% - 0,70% - 0,60% - 0,50% - - -
Укрэксимбанк* 0,70% - 0,70% - 0,40% - 0,40% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,10% - - -
Креди Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Идея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - 0,10% - - -
Сенс Банк* 0,25% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Кредит Днепр Банк 0,01% - - - 0,60% - 0,60% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,00% - 1,00% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% 0,50% 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,00% - 0,75% - - -
Укрсиббанк - - - - 1,00% - 1,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 130.01.2024−12.02.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

Комментировать

Комментарии - 2

+
0
innapcholko
innapcholko
14 февраля 2024, 15:02
#
Самая главная причина — это законы что собираются напринимать
+
0
kegex
kegex
14 февраля 2024, 15:25
#
Статью можно не читать:
1. Непонятки с финансированием страны, от чего опасения что курс улетит в небеса
2. Законы про мобилизацию
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