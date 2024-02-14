Минус 18,8 млрд за январь: почему люди забирают депозиты

Население начало забирать деньги из банков: в январе снижение по вкладам в нацвалюте составило 2,6% к декабрю 2023 года, в СКВ — минус 2,4%. Об этом говорится в свежем отчете НБУ. Почему средства утекают из банков и как свои предложения за последние две недели поменяли финучреждения с депозитным портфелем свыше 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

Свои деньги из банков забирало не только население, но и бизнес. По оперативным данным Нацбанка, вклады в национальной валюте похудели на 51,3 млрд грн (минус 3,2%) — до 1 577,1 млрд.

Почему люди забирают деньги из банков

Глава налогового комитета BP Даниил Гетманцев уточнил, что это были самые большие темпы и объемы сокращения депозитов в гривне с начала войны. Вклады бизнеса сократились на 32,5 млрд грн, населения — на 18,8 млрд грн. При этом население сокращало свои сбережения в банках и в валюте, тогда как бизнес такие виды вкладов наращивал.

«Никакой измены здесь нет. Во-первых, с начала войны депозиты в гривне выросли более чем на 70%, или на 650 млрд. Банковская система является устойчивой, действия НБУ, как регулятора, эффективные, что трансформируется в высокий уровень доверия к банкам.

Во-вторых, сокращение банковских вкладов в гривне в первый месяц года — это сезонное явление, связанное с пиковыми расчетами в декабре. В частности, эта тенденция наблюдалась девять из десяти последних лет. Хотя, конечно, у каждого года есть своя специфика, как это было, например, в начале 2015 года или 2022 года", — написал в своем телеграм-канале Гетманцев.

Стоит сказать, что ставки по гривневым вкладам все еще оставались значительно выше инфляции. По данным регулятора, в январе средняя доходность депозитов в гривне для населения составила 11,7% годовых, по валютным — 1% годовых. Аналогичные показатели фиксировались НБУ и в декабре прошлого года, при том, что инфляция постепенно затухает: в январе 2024 года рост потребительских цен в годовом измерении составил 4,7%, по сравнению с 5,1% по итогам декабря 2023 года.

Даниил Гетманцев допустил, что отток вкладов населения из банковской системы может быть связан с нормами законопроекта № 10449 о мобилизации. Напомним, что, среди прочего, документ предусматривает блокирование банковских счетов уклонистов. «Как глава профильного комитета могу еще раз это повторить, что нормы законопроекта, предусматривающие блокировку банковских счетов, не будут поддержаны», — написал Гетманцев.

Впрочем, люди могли забирать деньги из банков не только для того, чтобы обезопасить свои сбережения от возможных санкций. Люди не только забирают деньги из банков, но и более активно привлекают кредиты. Это может свидетельствовать о том, что у части населения банально пустеют заначки: люди проедают свои накопления и начинают залазить в долги. По сравнению с декабрем, объем займов, выданных в январе физлицам, увеличился на 2,3%.

Читайте также: Падение объемов депозитов: В НБУ назвали причину

Как вкладчики меняли банки

НБУ пока не давал статистику по оттоку средств в разрезе банков. А недавно обнародованные регулятором данные по итогам декабря показывают следующую картину.

В тройке тех, кто оказался на первых местах по приросту денег, — Приватбанк (23,57 млрд грн), Универсал Банк (7,98 млрд) и Ощадбанк (6,29 млрд). При этом Приват за месяц потерял 74,5 тыс. вкладчиков. Среди крупных банков, которые теряли больше всего клиентов в декабре, также оказались А-Банк (-101,4 тыс. человек) и ОТП-банк (-57,6 тыс. человек).

Откуда еще уходили вкладчики

Число вкладчиков К предыдущему мес Правэкс Банк 68 089 -663 Райффайзен Банк 2 996 660 -2 564 Банк Восток 762 434 -2 718 ОТП Банк 1 358 521 -57 593 Приватбанк 24 218 824 -74 524 А-Банк 3 171 962 -101 390

По состоянию на 1.01.2024, данные НБУ

Кто уходил

Если посмотреть по трем крупным оттокам за декабрь, то станет очевидно, что сокращение происходило за счет более мелких вкладчиков.

Так, в Приватбанке доля вкладчиков с суммами до 200 тыс. грн сократилась на 3,5%, по сравнению с ноябрем. Произошел и небольшой отток вкладчиков из группы с суммами от 200 до 400 тыс. грн — -0,8%.

В ОТП доля вкладчиков до 200 тыс. грн сократилась на 1%, тех, кто держал в банке на депозитах от 200−400 тыс. грн — на 0,8%, на 0,6% снизилась доля тех, кто вложил в банк от 400 до 600 тыс. грн.

Сокращение вкладчиков в А-Банке произошло за счет самой большой группы в их портфеле: до 200 тыс. грн (-9,3%). На 4,3% уменьшилась и доля вкладчиков с суммами вкладов в 200−400 тыс. грн.

При этом по объемам вкладов, несмотря на оттоки, шесть крупных банков остались в плюсе.

Суммы вкладов К предыдущему мес Правэкс Банк 3 952 981 145 404 Райффайзен Банк 68 986 109 3 275 213 Банк Восток 6 081 763 216 506 ОТП Банк 30 794 225 1 392 918 Приватбанк 464 132 226 23 572 542 А-Банк 16 351 841 558 777

По состоянию на 1.01.2024, данные НБУ

Читайте также: Бизнес понес все деньги в банк: где хранят и сколько зарабатывают на депозитах компании

Как банки меняли ставки

Крупные банки не проявляют особой активности в корректировке своих депозитных предложений. За последние две недели это сделали только четыре финучреждения, причем два из них меняли ставки только по валютным вкладам. Остальные провели незначительные корректировки, которые, в основном, задели вклады на более короткие сроки.

Укрэксимбанк снизил доходность гривневых вкладов на 3 и 6 месяцев на 0,1 п.п. — до 15,15% годовых.

Восток банк повысил ставки по вкладам на 3 месяца на 1 п.п. — до 14% годовых.

Правэкс Банк уменьшил доходность вкладов на 3 месяца в долларе и евро на 0,5 п.п. После изменений банк платит по таким депозитам 1% и 0,5% годовых соответственно.

Сенс Банк снизил ставки на вклады в долларе сроком на 3 месяца на 0,25 п.п. — до 1,25%.

По вкладам на 3 месяца самые лучшие условия предоставляют Аккордбанк (18% годовых), КоминБанк (16,25% годовых), и банки Кредит Днепр и Прокредит (по 16% годовых).

Аккордбанк и КоминБанк также предлагают наиболее высокие ставки по вкладам на полгода (16,5% годовых). По 16% годовых платят Банк Львов, Прокредит Банк и банк Кредит Днепр.

Предложение по депозитам на 9 месяцев довольно ограниченное, в сравнении с остальными срочными вкладами. Однако, и тут есть свои лидеры. 16,5% годовых платит по таким вложениям КоминБанк, 16% годовых предлагает Банк Львов и 15,75% годовых — Идея Банк.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 130.01.2024−12.02.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2023

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 130.01.2024−12.02.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 130.01.2024−12.02.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

С методикой исследования можно ознакомиться тут.