Население начало забирать деньги из банков: в январе снижение по вкладам в нацвалюте составило 2,6% к декабрю 2023 года, в СКВ — минус 2,4%. Об этом говорится в свежем отчете НБУ. Почему средства утекают из банков и как свои предложения за последние две недели поменяли финучреждения с депозитным портфелем свыше 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».
Минус 18,8 млрд за январь: почему люди забирают депозиты
Свои деньги из банков забирало не только население, но и бизнес. По оперативным данным Нацбанка, вклады в национальной валюте похудели на 51,3 млрд грн (минус 3,2%) — до 1 577,1 млрд.
Почему люди забирают деньги из банков
Глава налогового комитета BP Даниил Гетманцев уточнил, что это были самые большие темпы и объемы сокращения депозитов в гривне с начала войны. Вклады бизнеса сократились на 32,5 млрд грн, населения — на 18,8 млрд грн. При этом население сокращало свои сбережения в банках и в валюте, тогда как бизнес такие виды вкладов наращивал.
«Никакой измены здесь нет. Во-первых, с начала войны депозиты в гривне выросли более чем на 70%, или на 650 млрд. Банковская система является устойчивой, действия НБУ, как регулятора, эффективные, что трансформируется в высокий уровень доверия к банкам.
Во-вторых, сокращение банковских вкладов в гривне в первый месяц года — это сезонное явление, связанное с пиковыми расчетами в декабре. В частности, эта тенденция наблюдалась девять из десяти последних лет. Хотя, конечно, у каждого года есть своя специфика, как это было, например, в начале 2015 года или 2022 года", — написал в своем телеграм-канале Гетманцев.
Стоит сказать, что ставки по гривневым вкладам все еще оставались значительно выше инфляции. По данным регулятора, в январе средняя доходность депозитов в гривне для населения составила 11,7% годовых, по валютным — 1% годовых. Аналогичные показатели фиксировались НБУ и в декабре прошлого года, при том, что инфляция постепенно затухает: в январе 2024 года рост потребительских цен в годовом измерении составил 4,7%, по сравнению с 5,1% по итогам декабря 2023 года.
Даниил Гетманцев допустил, что отток вкладов населения из банковской системы может быть связан с нормами законопроекта № 10449 о мобилизации. Напомним, что, среди прочего, документ предусматривает блокирование банковских счетов уклонистов. «Как глава профильного комитета могу еще раз это повторить, что нормы законопроекта, предусматривающие блокировку банковских счетов, не будут поддержаны», — написал Гетманцев.
Впрочем, люди могли забирать деньги из банков не только для того, чтобы обезопасить свои сбережения от возможных санкций. Люди не только забирают деньги из банков, но и более активно привлекают кредиты. Это может свидетельствовать о том, что у части населения банально пустеют заначки: люди проедают свои накопления и начинают залазить в долги. По сравнению с декабрем, объем займов, выданных в январе физлицам, увеличился на 2,3%.
Читайте также: Падение объемов депозитов: В НБУ назвали причину
Как вкладчики меняли банки
НБУ пока не давал статистику по оттоку средств в разрезе банков. А недавно обнародованные регулятором данные по итогам декабря показывают следующую картину.
В тройке тех, кто оказался на первых местах по приросту денег, — Приватбанк (23,57 млрд грн), Универсал Банк (7,98 млрд) и Ощадбанк (6,29 млрд). При этом Приват за месяц потерял 74,5 тыс. вкладчиков. Среди крупных банков, которые теряли больше всего клиентов в декабре, также оказались А-Банк (-101,4 тыс. человек) и ОТП-банк (-57,6 тыс. человек).
Откуда еще уходили вкладчики
|
Число вкладчиков
|
К предыдущему мес
|
Правэкс Банк
|
68 089
|
-663
|
Райффайзен Банк
|
2 996 660
|
-2 564
|
Банк Восток
|
762 434
|
-2 718
|
ОТП Банк
|
1 358 521
|
-57 593
|
Приватбанк
|
24 218 824
|
-74 524
|
А-Банк
|
3 171 962
|
-101 390
По состоянию на 1.01.2024, данные НБУ
Кто уходил
Если посмотреть по трем крупным оттокам за декабрь, то станет очевидно, что сокращение происходило за счет более мелких вкладчиков.
Так, в Приватбанке доля вкладчиков с суммами до 200 тыс. грн сократилась на 3,5%, по сравнению с ноябрем. Произошел и небольшой отток вкладчиков из группы с суммами от 200 до 400 тыс. грн — -0,8%.
В ОТП доля вкладчиков до 200 тыс. грн сократилась на 1%, тех, кто держал в банке на депозитах от 200−400 тыс. грн — на 0,8%, на 0,6% снизилась доля тех, кто вложил в банк от 400 до 600 тыс. грн.
Сокращение вкладчиков в А-Банке произошло за счет самой большой группы в их портфеле: до 200 тыс. грн (-9,3%). На 4,3% уменьшилась и доля вкладчиков с суммами вкладов в 200−400 тыс. грн.
При этом по объемам вкладов, несмотря на оттоки, шесть крупных банков остались в плюсе.
|
Суммы вкладов
|
К предыдущему мес
|
Правэкс Банк
|
3 952 981
|
145 404
|
Райффайзен Банк
|
68 986 109
|
3 275 213
|
Банк Восток
|
6 081 763
|
216 506
|
ОТП Банк
|
30 794 225
|
1 392 918
|
Приватбанк
|
464 132 226
|
23 572 542
|
А-Банк
|
16 351 841
|
558 777
По состоянию на 1.01.2024, данные НБУ
Читайте также: Бизнес понес все деньги в банк: где хранят и сколько зарабатывают на депозитах компании
Как банки меняли ставки
Крупные банки не проявляют особой активности в корректировке своих депозитных предложений. За последние две недели это сделали только четыре финучреждения, причем два из них меняли ставки только по валютным вкладам. Остальные провели незначительные корректировки, которые, в основном, задели вклады на более короткие сроки.
Укрэксимбанк снизил доходность гривневых вкладов на 3 и 6 месяцев на 0,1 п.п. — до 15,15% годовых.
Восток банк повысил ставки по вкладам на 3 месяца на 1 п.п. — до 14% годовых.
Правэкс Банк уменьшил доходность вкладов на 3 месяца в долларе и евро на 0,5 п.п. После изменений банк платит по таким депозитам 1% и 0,5% годовых соответственно.
Сенс Банк снизил ставки на вклады в долларе сроком на 3 месяца на 0,25 п.п. — до 1,25%.
По вкладам на 3 месяца самые лучшие условия предоставляют Аккордбанк (18% годовых), КоминБанк (16,25% годовых), и банки Кредит Днепр и Прокредит (по 16% годовых).
Аккордбанк и КоминБанк также предлагают наиболее высокие ставки по вкладам на полгода (16,5% годовых). По 16% годовых платят Банк Львов, Прокредит Банк и банк Кредит Днепр.
Предложение по депозитам на 9 месяцев довольно ограниченное, в сравнении с остальными срочными вкладами. Однако, и тут есть свои лидеры. 16,5% годовых платит по таким вложениям КоминБанк, 16% годовых предлагает Банк Львов и 15,75% годовых — Идея Банк.
Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!
Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|КоминБанк*
|16,75%
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|16,25%
|-
|-
|-
|Аккордбанк
|16,00%
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|18,00%
|-
|5,00%
|-
|Банк Львов*
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|Идея Банк
|15,75%
|-
|15,75%
|-
|15,75%
|-
|-
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|14,50%
|-
|5,50%
|-
|-
|-
|А-Банк
|15,35%
|-
|-
|-
|15,25%
|-
|14,50%
|-
|0,01%
|-
|Прокредит Банк*
|15,00%
|-
|-
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|5,00%
|-
|Универсал Банк
|15,00%
|-
|-
|-
|14,70%
|-
|14,50%
|-
|-
|-
|monobank
|15,00%
|-
|14,90%
|-
|14,70%
|-
|14,50%
|-
|-
|-
|Кредит Днепр Банк
|14,50%
|-
|-
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|14,50%
|-
|14,25%
|-
|14,00%
|-
|14,00%
|-
|4,00%
|-
|Укрэксимбанк*
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|15,15%
|0,10%
|15,15%
|0,10%
|-
|-
|Альянс Банк
|14,00%
|-
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|14,75%
|-
|6,00%
|-
|МТБ Банк
|14,00%
|-
|14,20%
|-
|14,50%
|-
|15,30%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|14,00%
|-
|14,00%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|13,75%
|-
|-
|-
|13,25%
|-
|12,50%
|-
|4,00%
|-
|Восток Банк
|13,50%
|-
|-
|-
|13,50%
|-
|14,00%
|1,00%
|-
|-
|Ощадбанк
|13,25%
|-
|-
|-
|13,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|13,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Райффайзен Банк
|12,50%
|-
|-
|-
|12,50%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|12,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|10,50%
|-
|1,00%
|-
|Правэкс Банк
|11,00%
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|11,00%
|-
|11,50%
|-
|3,00%
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|3,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|11,50%
|-
|10,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 130.01.2024−12.02.2024.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.
— Банк-победитель премии FinAwards 2023
Доллар США
Программа БОНУС к депозитам
Оформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:
Глобус, Кредитвест Банк, Пиреус Банк.
Выберите банк и получите бонус!
Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Аккордбанк
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|0,10%
|-
|Таскомбанк
|3,00%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|2,90%
|-
|2,40%
|-
|2,40%
|-
|1,40%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|2,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|2,10%
|-
|-
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|2,10%
|-
|1,90%
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|2,00%
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Сенс Банк*
|2,00%
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|1,25%
|0,25%
|0,01%
|-
|МТБ Банк
|1,95%
|-
|1,95%
|-
|1,90%
|-
|1,70%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,45%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|1,00%
|0,50%
|1,00%
|0,50%
|0,15%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|0,50%
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 130.01.2024−12.02.2024.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Аккордбанк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,10%
|-
|Таскомбанк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|Универсал Банк
|1,60%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,60%
|-
|1,30%
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|1,40%
|-
|1,15%
|-
|1,15%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,40%
|-
|1,35%
|-
|1,30%
|-
|1,05%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|1,00%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|0,25%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Кредит Днепр Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|0,50%
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 130.01.2024−12.02.2024.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
С методикой исследования можно ознакомиться тут.
Комментарии - 2
1. Непонятки с финансированием страны, от чего опасения что курс улетит в небеса
2. Законы про мобилизацию