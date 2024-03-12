Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за исключение из законопроекта о мобилизации раздела об ограничениях для уклонистов. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Комитет Рады убрал из законопроекта о мобилизации нормы о блокировании счетов
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«Таким образом снимаются предложения по заморозке счетов, банковских карт, ограничений по выезду за границу и управлению автомобилем», — написал Гончаренко.
За снятие этих ограничений проголосовали 7 депутатов комитета, а против выступили 6 из них.
Следующее заседание Комитета запланировано на завтра, 13 марта.
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Напомним
«Минфин» писал, что в законопроекте № 10449 говорится, что банковские счета военнообязанных, которые будут уклоняться от визитов в ТЦК и СП, будут арестованы по решению суда. Но не сразу — законопроект предусматривает несколько этапов до момента блокирования счетов.
30 января 2024 года Кабинет Министров одобрил и направил в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации и военном учете. Законопроект № 10449 заменил предыдущий правительственный законопроект № 10378, который в начале января пришлось отозвать из-за критики.
7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект № 10449 об усилении мобилизации.
Комментарии - 29
То чекайте тоді кацапів у себе вдома, зате рахунки у вас не будуть заблоковані.
Сорян, но больше не буду вам отвечать, реально противно общаться с такими людьми как вы.
Смотри, они же не посмотрят что ты их ждал, будут мародерить и насиловать тебя так же как и твоих соседей. И не поможет когда ты начнешь волать: «товарищ майор, произошла чудовищная ошибка, я же свой.».
хіба вже не існували закони ще до початку війни згідно з якими ти сідаєш в тюрму, якщо косиш від повістки? хіба по цих ІСНУЮЧИХ законах вже не посадили в тюрму декілька тисяч людей за останні 10 років???
И шо? А как же закон про могилизационные штрафы — который по факту является альтернативой блокирвки счетов!!!