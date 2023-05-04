Гривна под 20%, доллар под «0»: как банки планируют менять депозитные ставки

Банки двигают депозитные ставки вверх, особенно это заметно на срочных вкладах сроком от 3 месяцев. Что их к этому побудило и повлияет ли это на объем депозитных портфелей, узнавал «Минфин».

Почему банкам выгодно повышать депозитные ставки

НБУ дал возможность банкам заработать 25% годовых. Именно столько регулятор предлагает финучреждениям за размещение средств в трехмесячный депозитный сертификат (ДС). Но для этого финучреждениям нужно выполнить ряд условий.

Покупать новые бумаги могут только те банки, которые активно привлекают гривневые срочные вклады физлиц сроком от 3 месяцев. Чтобы заработать, им придется приложить усилия, чтобы убедить клиентов оформлять вклады на 3 и более месяцев.

«Таким образом НБУ дает дополнительный стимул банкам привлекать гривневые средства на срочные счета, предлагая более высокую процентную ставку или используя другие методы поощрения вкладчиков», — объяснил директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский.

Такие меры позволяют связывать денежную массу, что уменьшает давление на гривну и замедляет рост цен.

7 апреля банки уже выкупили 3-месячные депсертификаты на 51,1 млрд грн. Это лишь десятая часть всех средств, которые есть на текущих счетах в банках. Однако, это было только первое размещение НБУ.

Сейчас ситуация со срочными депозитами от 3 месяцев в портфеле банков отличается.

Если у государственных банков 35−40% средств физлиц на срочных счетах, то в банках с иностранным капиталом эта доля в пределах 25−35%. В банках с частным капиталом клиенты чаще всего размещают средства на срочные депозиты, доля которых в портфеле колеблется от 50% до 80%", — сообщил Борис Рафалович, заместитель предправления АО «Коминбанк».

Во всяком случае, банкиры положительно высказываются об инициативе НБУ и убеждают в намерениях активно нею пользоваться.

«Укргазбанк заинтересован в размещении средств в депсертификатах по двум причинам. Во-первых, это безрисковая операция с максимальной доходностью на сегодняшний день. Во-вторых, мы, как государственный банк, должны поддерживать финансирование бюджета за счет приобретения государственных депозитных сертификатов», — отметили в пресс-службе Укргазбанка.

Подобные доводы звучат и от других участников рынка. По словам руководителя проектов Управления продаж розничного бизнеса ОТП Банка Максима Гончарука, все сложившиеся на рынке условия побуждают финучреждения привлекать средства клиентов именно на депозиты, фокусируясь на сроках от трех месяцев.

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Чем банки будут привлекать клиентов

Основным фактором для привлечения депозитов, конечно, является ставка. В условиях 100% гарантий ФГВФЛ другие критерии выбора банка для сбережений отошли на второй план.

При инфляции в 20% ставка по депозиту в 5 или 10% не является мотивацией для вкладчиков. Поэтому банки один за другим пересматривают свои предложения, увеличивая привлекательность именно срочных депозитов на длительный срок.

«Банк устанавливает более привлекательные ставки именно по срочным депозитам. Так, ставки по срочным депозитам в гривне сроком на 3−12 месяцев были повышены на 1,5%», — сообщил Сергей Анников, руководитель по сбережениям и транзакционным услугам Райффайзен Банка.

В Индустриалбанке, например, к формированию доходности вкладов на срок от 3 месяцев подошли несколько иначе. Здесь клиентам предложили депозиты с переменной процентной ставкой, привязанной к ставке по депозитным сертификатам от НБУ, то есть учетной ставке регулятора.

Чтобы увеличить привлекательность «длинных» депозитов, банки снижают ставки по коротким вкладам, или совсем от них отказываются.

«Мы очень гибко реагируем на изменения в рыночной среде и оперативно корректируем свою процентную политику. Не так давно мы были вынуждены закрыть доступ для коротких, меньше месяца, депозитов. Однако, запустили вклад сроком 1,5 года с повышенной ставкой до 18,75% годовых», — говорит Сергей Савка, директор департамента развития розничных продуктов Юнекс Банка.

Кроме ставок, в арсенале банков есть и другие способы привлечения вкладчиков, например, дополнительные бонусы к процентной ставке, особенно для новых клиентов, акционные предложения или доступ к другим сервисам и продуктам на более выгодных условиях.

«Кроме цены, используем качество — постоянное общение с клиентами, у которых есть регулярные поступления средств в банк (заработная плата), мотивируя размещать средства на срочные депозиты от 3-х мес, при этом, в случае острой необходимости, можно воспользоваться кредитным лимитом с грейс-периодом 70 дней», — говорят в Укргазбанке.

Еще одним конкурентным преимуществом для банков является удобное мобильное приложение. На развитии этого направления финучреждения акцентируют особое внимание.

«Мобильное приложение, в Радабанке это RB24, является очень важным инструментом для коммуникации с клиентами, а также для привлечения новых пользователей. Понимая это, и сделали для своих клиентов удобное и интуитивно понятное мобильное приложение, которое позволяет делать все онлайн», — говорит Татьяна Дегтярева.

На дистанционном сервисе делают ставку и в банке Юнекс. Как сообщил Сергей Савка, в конце прошлого года банк запустил на 100% дистанционную процедуру оформления депозитов для украинцев, которые не являются клиентами Unex Bank. Новые вкладчики могут открыть вклад прямо на сайте банка, без посещения отделений и установки мобильного приложения.

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В борьбу за клиента уже вступили крупные банки

Попытки регулятора побудить банки к более активному привлечению вкладов населения на более длительные сроки уже принесли определенные плоды. Об этом, в частности, свидетельствует индекс ставок по депозитам физлиц (UIRD). По 3-месячным вкладам индекс вырос до 12,65%, прибавив за месяц 0,65 п.п., по годовым — на 0,25 п.п. — до 14,23%.

Банки один за другим пересматривают свою депозитную политику. «Минфин» сравнил, какие ставки по вкладам были у финучреждений в марте, как только регулятор объявил о новом финансовом инструменте, и что теперь они предлагают своим вкладчикам.

Часть банков сразу повысили ставки в пределах 0,5−4%. Правда, одни по всем долгосрочным вкладам, другие — только по 3-месячным. Так, среди крупных банков Приватбанк «накинул» по 0,5% к ставкам на депозиты сроком на 12, 9 и 6 месяцев, в то же время, доходность вкладов на 3 месяца увеличил сразу на 4% — до 11%. Креди Агриколь и Пивденный ко всей доступной линейке депозитов прибавили сразу по 2%.

А вот Райффайзен увеличил ставку только по депозиту на три месяца: если в марте она составляла 4,75%, то сейчас уже 8,25%. Иначе подошел Укргазбанк — здесь возможность открыть депозит на 3 месяца вообще аннулировали, оставили только предложение от 6 месяцев и, одновременно, снизив на нему ставку с 16% до 15,25%.

Некоторые банки оставили ставки неизменными.

В целом, разброс ставок по длинным депозитам в крупных банках очень широкий и колеблется в пределах 3−17%. Больше всего предлагает Сенс по вкладам на 9 и 12 месяцев. Меньше всего — 3% — Укрсиббанк.

По депозитам сроком на 3 месяца самые щедрые предложения в Таскомбанке — 16% годовых. Сенс и А-банк готовы платить по 15% годовых.

Ставки в банках с самым большим депозитным портфелем физлиц

Банк Ставка для депозитов сроком на: 12 месяцев, % 9 месяцев, % 6 месяцев, % 3 месяца, % до 3 месяцев, % 17.03 18.04. 17.03. 18.04. 17.03. 18.04. 17.03. 18.04. 17.03. 18.04. Приватбанк 12,5 13 11,5 12 11,5 12 7 11 2,5 2,5 Ощадбанк 13 13 - - 12 12 11 11 - - Райффайзен 10 10 - - 9 9 4,75 8,25 - - monobank 14 15 13 14 12 13 11 12 5 - Укрсиббанк 3 3 - - - - - - 2,5 2,5 Сенс 17 17 17 17 16 16 15 15 15 15 ПУМБ 16 16 - - 15 15 14 14 13 11 Укргазбанк 16 16,75 16 16,25 16 15,25 14 - 13 - Укрэксимбанк 14,5 14,5 14,5 14,5 13,5 13,5 12,3 12,3 12,3 12,3 ОТП 5,5 5,5 5,5 5,5 11,5 11,5 8 8 - - А-Банк 15,5 15,5 - - 15,25 15,25 15 15 - - Таскомбанк 16 16 16 16 15,5 16 15 16 13 8 Пивденный - - - - 13,5 15 12 14 - - Креди Агриколь 9,5 11,5 - - 9,5 11,5 8 10 - -

* данные по состоянию на 18.04.23

Что предлагают мелкие банки

Ожидалось, что мелкие банки будут быстрее повышать депозитные ставки. Однако, только три банка из нашего обзора — Пиреус, Глобус и Банк инвестиций и сбережений — увеличили доходность для вкладчиков по срочным депозитам в пределах 3−4%. Другие — прибавили максимум 1,5%, или совсем ничего.

В банках объясняют, что двигать ставки выше нет возможности, поскольку они и так уже давно находятся на максимальных уровнях. Доходность депозитов в малых банках гораздо более интересная, чем в крупных.

«Потолок» доходности в мелких банках упирается в 18,5%. Такую ставку, в частности, предлагали Радабанк за 3- и 6-месячные депозиты и Глобус — за годовые вклады. Щедрые предложения на уровне 18% есть в банках Юнекс, Укрбудинвест, Мотор и некоторых других. Ставки у большинства колеблются на уровне 15−17%.

Самую низкую доходность предлагает Грант — 12,5% годовых на вкладе на 12 месяцев.

Ставки в банках с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн

Банк Ставка для депозитов сроком на: 12 месяцев, % 9 месяцев, % 6 месяцев, % 3 месяца, % 17.03 18.04. 17.03. 18.04. 17.03. 18.04. 17.03. 18.04. Юнекс 18 18 17,5 17,5 17,5 17,75 18 18 Пиреус 12 16 - - 12 15 11 14 Радабанк 15,5 16,5 15,5 16,5 18,5 19,5 17,5 18,5 МИБ 15,5 15,5 15,5 15,5 14,75 14,75 14,5 14,5 РВС 15,6 16,05 - - 15,05 15,6 15,05 15,6 Конкорд 16,5 16,5 - - 16 16 15 15 Укрстройинвестбанк 17,5 18 - - 17 17,5 16,5 17 Мотор-банк 17,5 18 15,5 16,5 16,5 17 15,5 14 Глобус 17,5 18,5 15,5 17,5 14,75 17 11,5 16,25 Банк инвестиций и сбережений 16 17,75 16 17,75 16 17,75 14,5 17,25 Индустриалбанк - - 14,75 14,75 15 15 14,75 14,75 Коминбанк 17 17 16,5 16,5 16,5 16,5 16 16 Грант 9 12,5 - - - 10 - - Агропросперис 17,75 17,75 17,25 17,25 17,25 17,25 16,75 16,75

* данные по состоянию на 18.04.23

Конвертационным депозитам быть

Резкое укрепление гривны в начале апреля сильно испортило привлекательность услуги по покупке безналичной валюты с последующим ее размещением на трехмесячных вкладах.

Банкиры объясняют, что когда разница между рыночным текущим курсом и курсом, по которому вкладчики покупали валюту, достигала 4 гривен, то это было выгодно. Но как только курсы начали сближаться и приобрести наличную валюту стало кое-где даже выгоднее, чем по курсу межбанка с учетом комиссионного вознаграждения, интерес вкладчика, естественно, свелся к «0».

Однако, по словам банкиров, спрос на услугу понемногу восстанавливается, хотя он все еще в 2−3 раза ниже пиковых значений января-февраля. Банки, в свою очередь, всячески поддерживают заинтересованность населения.

«Мы пошли на дополнительное улучшение условий предоставления услуги покупки безналичных долларов США. В наших отделениях максимальная конечная стоимость долларов для клиентов снизилась до 37,21 грн/$. Это один из самых низких показателей на рынке. Дополнительно мы расширили список валют. Теперь для наших клиентов доступно евро», — говорит Сергей Савка, директор департамента развития розничных продуктов Юнекс Банка.

Внедрение индивидуального предложения повышенной ставки для продвижения депозита «Валютный» проанонсировали в банке ПУМБ. Но более подробно проинформировать об этом пообещали уже в ближайшее время.

В любом случае, банки продолжают рассматривать конвертационные вклады как важный инструмент для своих клиентов. А потому сворачивать эту услугу пока не намерены. Но и активно продвигать, вкладывая большие средства, тоже не видят смысла. Ведь продукт быстро станет архивным, как только НБУ перейдет в плавающее курсообразование.



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Депозитные ставки приближаются к максимумам

В дальнейшем банки будут пользоваться возможностью заработать на депозитных сертификатах, поэтому более активно будут конкурировать за вкладчиков. Но далеко не во всех банках это будет происходить за счет увеличения ставок.

В игре на повышение будут участвовать в основном крупные банки. Мелкие уже и так приблизились к экономически обоснованному пределу максимальных ставок. Впрочем, им еще есть куда расти.

«Еще есть возможность повысить доходность до 20−21%, однако движение к этим отметкам будет уже более медленным. Пока ключевых изменений следует ожидать от банков из первой двадцатки, большинство из которых значительно отстают от небольших финучреждений по ставкам», — говорит Сергей Савка, директор департамента развития розничных продуктов Юнекс Банка.

Самые заметные изменения ожидаются, конечно, в депозитах на длительные сроки — от 3 месяцев. Их доходность будет расти. При этом, краткосрочные средства клиентов станут банкам не интересны и по ним будет происходить снижение ставок.

Что касается валюты, то ставка в 3% годовых, похоже, останется максимальной, рост доходности здесь не прогнозирует ни один эксперт.

«По валютным депозитам однозначно ставка будет снижаться (хотя она уже минимальная), уже идут разговоры относительно отрицательной ставки по валютным вкладам, то есть когда клиент будет доплачивать за хранение средств», — сообщили в Укргазбанке.

Впрочем, вряд ли такие перспективы близки. Интерес к депозитам под покупку долларов и евро со стороны населения сохраняется. Так что каких-то 0,5−1% годовых по валютным вкладам банки пока точно сохранят.

Как небольшие банки в этот раз меняли ставки

За последние две недели ставки увеличивали 9 финучреждений с депозитными портфелями до 2 млрд грн.

Радабанк увеличил ставки на вклады в гривне на 3 мес на 2 п.п. и на 1 п.п. — на вклады на 6 мес. Доходность по обоим видам вкладов составила 20,5% годовых.

Банк инвестиций и сбережений прибавил 2,75 п.п. к гривневым депозитам сроком на 3 мес и 2,25 п.п. — ко вкладам на полгода. Доходность по обоим видам вкладов достигла 20% годовых.

Банк Украинский капитал прибавил по 4 п.п. к ставкам по гривневым вкладам на 3 и 6 мес, 4,5 п.п. — ко вкладам на 9 мес и 3,4 п.п. — к годовым депозитам. После повышения доходность вкладов на 3 и 6 мес достигла 19%, по 18,5% годовых можно заработать на вкладах на 9 и 12 мес.

Агропросперис повысил доходность гривневых вкладов на 9 мес на 1 п.п. — до 18,25% годовых, и прибавил 0,25 п.п. к доходности вкладов на 12 мес (до 18% годовых).

Альтбанк увеличил ставки на вклады сроком на 3 и 6 мес, прибавив к ним по 0,5 п.п. — до 16% и 16,5% годовых соответственно.

Индустриалбанк «накинул» по 0,5 п.п. к ставкам по срочным вкладам в гривне на 6 и 9 мес, доходность после повышения составила 15,5% и 15,25% соответственно.

Кристалбанк добавил 2,75 п.п. к 3-месячным депозитам в гривне, доходность этих срочных вкладов сейчас составляет 15,25% годовых.

Банк Грант увеличил на 1 п.п. проценты по вкладам на полгода (до 11% годовых) и на 0,5 п.п. — на 12 мес (до 13% годовых).

Банк Пиреус в этот раз не менял ставки в гривне, но увеличивал доходность депозитов в долларе и евро. Банк добавил 0,5 п.п. ко вкладам в долларе на 12 мес (до 1,25% годовых) и 1 п.п. — на 6-месячные депозиты (до 1,1% годовых). В евро банк увеличил лишь доходность вкладов на 12 мес — на 0,75 п.п. — до 1,25% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 18.04.2023−1.05.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 91 дня.

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 18.04.2023−1.05.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 91 дня.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 18.04.2023−1.05.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 91 дня.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.