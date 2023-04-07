НБУ дал банкам возможность заработать 25% годовых: какие условия они должны выполнить

С 7 апреля Национальный банк вводит трехмесячный депозитный сертификат (ДС) под фиксированную ставку на уровне учетной ставки (25% годовых) и снижает ставки по депозитному сертификату овернайт с 23% до 20% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Возможности банков размещать средства в таких трехмесячных ГС будут зависеть от объемов сформированных ими портфелей гривневых депозитов населения с начальным сроком размещения от трех месяцев, а также от успешности наращивания таких портфелей.

Банки смогут подавать заявки на приобретение трехмесячных ГС как у НБУ, так и на межбанковском рынке в пределах динамического лимита, состоящего из двух частей:

первая — это 70% от имеющегося в банке портфеля гривневых депозитов физических лиц с начальным сроком погашения от трех месяцев по состоянию на дату, которая на три рабочих дня предшествует дате приобретения трехмесячных ГС;

вторая — умноженный на мультипликатор прирост объема такого портфеля гривневых депозитов физических лиц, начиная с 4 апреля 2023 года. Значение мультипликатора будет равно «3,0».

«Нацбанк оставляет за собой право периодически пересматривать долю портфеля депозитов и мультипликатор, принимаемых в расчет максимального объема приобретения банками трехмесячных ДС, с целью тонкой настройки операционного дизайна. Это позволит обеспечить надлежащие монетарные условия для стабильного снижения инфляции, улучшения инфляционных ожиданий и поддержания устойчивости валютного рынка», — говорится в сообщении.

Регулятор также отметил, что возможность размещать часть своей свободной ликвидности в трехмесячных ДС в зависимости от динамики портфеля срочных депозитов физических лиц будет побуждать банки активнее конкурировать с вкладчиками, в том числе путем повышения ставок.

Депозитный сертификат — долговая ценная бумага эмитированная банком с целью привлечения наличных средств. Депозитный сертификат свидетельствует о депонировании предъявителем в банке определенной суммы на ограниченное время, по истечении которого банк эмитент обязан вернуть эту сумму вместе с указанными процентами. В отличие от срочного депозита депозитный сертификат, как правило, может быть предметом обращения на вторичном рынке.

Напомним

«Минфин» писал, что 16 марта 2023 года правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых.