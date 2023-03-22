Откуда у банков взялась рекордная прибыль и почему за это расплачиваются их клиенты

В украинских банках лежат «лишние» 500 млрд грн. Откуда во время войны у финансистов появилось столько денег, почему это не идет на пользу украинцам, и к чему может привести, рассказал финансовый аналитик Эрик Найман.

История о том, как при гривне и экономике, которые ходят по краю, можно выйти на рекордную прибыль.

НБУ печатает 400 млрд грн для власти:

в банках возникают новые 400 млрд грн излишка «кеша»,

НБУ платит банкам за этот «кеш» по 200+ млн грн ежедневно или 9+ млн грн за каждый час в сутках.

Участвуют в этом все шесть десятков банков.

Приятная для банков проблема в Украине

За первые два месяца этого года банковская система заработала 21,5 млрд грн — это 33% чистой маржи по доходам. Маржа, которая в два раза выше мирного 2018 г., и рекордная (на уровне 2020 г.) со времен Мирового финансового кризиса 2008 г.

Доходы банков выросли на 33% г/г — до 66 млрд грн.

Расходы банков выросли на 12% г/г — до 44 млрд грн.

В итоге, в конце года можно ожидать новости о невероятных премиях для руководителей банков, особенно тех, которые находятся в собственности правительства: «За большие достижения в непростое для страны время!».

Как же так получилось, что война войной, а прибыль идет, как по расписанию?

Зарождение проблемы пошло с легких решений

Война — вещь дорогая, а повышение ставок налогов — это решение долговременное. Да и не с кого их взять при фактически ставшей на паузу экономике. Поэтому с началом войны НБУ начал активно печатать деньги для бюджета власти (власть — это не государство, государство — это не власть, давайте-ка разделять).

Ничего особенного, каждая власть во время войны берет в руки инфляционный налог — печатает новые деньги, покупает на них различные блага, а со временем, из-за увеличения денежной массы, цены на все растут. Как результат, покупательная способность денег, которые есть у граждан, падает. Вроде бы никаких налогов и не платили, но все мы стали беднее.

Ну вот, под эту цель НБУ напечатал и выдал властям 390 млрд грн (помним эту цифру) за прошлый год, нарастив свой портфель ОВГЗ в 2,3 раза! Именно поэтому так важна международная поддержка, и именно поэтому МВФ требует, чтобы НБУ прекратил печатать деньги, потому что инфляция в 26%, в противном случае, будет казаться цветочками.

Далее власти постепенно влили эти деньги в экономику — путем выплат социальной помощи и выплат военнослужащим.

У военнослужащих нет времени, чтобы думать о покупках, да и, в целом, потребительские настроения во время войны не в самом лучшем положении. В итоге, куча денег просто оседает неподвижно в банках. Вывести их за границу сложно, а потратить на потребление или инвестировать в Украине, даже положить на депозит, — страшно (при такой инфляции и неопределенности).

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От денег аж пухнут

После всех этих решений имеем огромную избыточную ликвидность в банковской системе, деньги, которые просто лежат «на текущих счетах», — 500 млрд грн. Для сравнения: в 2021 году средний объем составлял 90 млрд грн (вот эти 390 млрд, напечатанные НБУ).

То есть каждая 5-я гривна, или 20% от чистых активов банков, — это фактически «кеш», который в любой момент может ринуться в экономику:

разогнать инфляцию,

выйти на валютный рынок (бизнесу следует знать, чего ожидать от курса),

влиться в ОВГЗ и «завалить» процентные ставки.

Неизвестно куда, при каких условиях и с какими последствиями — возможно, граждане и бизнес массово начнут открывать долгосрочные депозиты или тратить свои средства.

Чтобы хоть как-то взять под контроль эту ситуацию, НБУ решает завязать эти деньги на своих счетах, предоставляя банкам возможность размещать эти средства у себя на «однодневный депозит».

Так, в среднем, каждый день в последнем квартале 2022 года НБУ привлекал по 340 млрд грн. В текущем году уже 370 млрд грн (почти столько, сколько НБУ напечатал — 390 млрд грн).

Платит по этим депозитам Нацбанк 20% годовых (9% — до июня 2022 г., и 23% — до 7 апреля этого года).

С апреля месяца 2022 года, когда этот процесс начал разворачиваться, банки заработали на однодневных депозитах в НБУ 27 млрд грн, или больше, чем годовая прибыль банковской системы за весь 2022 год.

В этом году за 2 месяца банки уже заработали на этом 13 млрд грн — это 61% от всех доходов банков. Если бы не депозиты в НБУ, маржа банковской системы была бы не рекордные 33%, а более привычные 13%.

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Что с этим делать

Вопросов много: от «Куда это все идет?» и к «Почему опять за счет средств граждан?».

1. За первые два месяца 2023 года банки заработали 21,5 млрд грн. В привычных 2018 и 2019 годах первые два месяца обеспечивали 25% годовой прибыли. Выходит, банки могут получить 86 млрд грн в этом году? Есть ли в этом смысл?

Граждане, которые несут и будут нести бремя инфляции от напечатанных гривен, не получают адекватных процентов по депозитам.

Почему тогда банки должны получать сверхприбыль, в результате избыточной ликвидности? Ведь у граждан именно поэтому и нет достойных ставок по депозитам.

2. Но ведь скажут же, что банки направляют эти доходы в резервы.

Как указывал НБУ, треть кредитов, которые выданы бизнесу и гражданам, могут стать неработающими, — это 200 млрд грн. Поэтому банки отложили в резервы 120 млрд грн за прошлый год и сейчас у них в резервах 360 млрд грн.

Справедливо ли, что все будут нести бремя инфляции, но те, кто потерял свое жилье, или чей бизнес был физически уничтожен, не будут нести бремя кредитов на уничтоженные активы? — Да.

Справедливо, если банки спишут такие кредиты за счет прибыли, получаемой от избыточной ликвидности.

Но ситуация изменялась.

Если в феврале-октябре 2022 г. банки направляли в резервы больше средств, чем оставалось в результате прибыли, то за последние 2 месяца прошлого года ситуация противоположная.

В этом же году, при рекордной прибыли в 21,5 млрд грн за два месяца, банки направили в резервы 2,5 млрд грн (смешные 29 млн за февраль месяц, возможно в этом виноваты ОВГЗ, которые можно засчитывать за резервы).

Если уже достаточно резервов, тогда опять — почему исключительно банки должны извлекать выгоду от избыточной ликвидности, ведь будут расплачиваться за печать гривен исключительно граждане?

3. НБУ пытается решить эту проблему, и вернуть себе контроль над ставками в экономике.

Он повышает нормативы резервирования на текущие средства (часть, которую нужно отложить и не трогать).

Он стимулирует покупки ОВГЗ, которые теперь можно засчитывать как резервы.

Он снижает ставки по однодневным депозитам для банков, и вводит трехмесячные депозиты (опять же под 25% годовых!), куда можно класть средства, только если они привлечены у населения по договорам на 3 месяца и дольше.

Действия есть, но проблема не решена, почему?

Более решительные и быстрые действия угрожают стабильности банковской системы?

Не против ли НБУ, чтобы у банков была сверхприбыль в годы войны, и получить за это почетные международные награды?

Имеем плохую ситуацию, которую еще можно решить, пока она не перешла в «популизм», и на первый план не вышли заголовки «отнять и поделить (конечно, в пользу бюджета власти)», например, какой-то дополнительный налог на сверхприбыль банков (идею не воровать).

Есть отличная возможность для полезного политического пиара — оформлять депутатские обращения в НБУ с требованиями разъяснить ситуацию и план действий.

А НБУ должен открыто объяснить, почему во время войны банки получают рекордную прибыль, за которую расплачиваются исключительно граждане, и почему действия, чтобы это исправить, такие медленные.

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